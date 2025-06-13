Хаменеи пообещал «заставить Израиль» пожалеть об ударах по Ирану

Tекст: Вера Басилая

Вооруженные силы Ирана не оставят без ответа израильские удары по иранской территории и заставят Израиль пожалеть о содеянном, сообщил Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в телевизионном обращении, передает ТАСС.

Он отметил, что вооруженные силы будут действовать решительно и применят всю имеющуюся мощь, чтобы сделать Израиль беспомощным. Хаменеи добавил, что иранскому народу не следует сомневаться в решимости руководства страны и что никаких уступок со стороны Ирана не будет.

В ночь на пятницу Израиль атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

Иранский атомный сектор заявил, что не будет сворачивать свои проекты после ударов Израиля, несмотря на гибель шести ученых-ядерщиков.

Новый главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур пообещал верховному лидеру Али Хаменеи, что Израиль столкнется с суровыми последствиями за удары по иранской территории.

Постпред Израиля при ООН предупредил о возможности новых атак по Ирану до «полной ликвидации угрозы».

Президент России Владимир Путин осудил действия Израиля, назвав их нарушением Устава ООН.