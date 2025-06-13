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Хаменеи пообещал «заставить Израиль» пожалеть об ударах по Ирану
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в обращении к народу заявил, что Тегеран намерен ответить на удары и заставит Израиль пожалеть о содеянном.
Вооруженные силы Ирана не оставят без ответа израильские удары по иранской территории и заставят Израиль пожалеть о содеянном, сообщил Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в телевизионном обращении, передает ТАСС.
Он отметил, что вооруженные силы будут действовать решительно и применят всю имеющуюся мощь, чтобы сделать Израиль беспомощным. Хаменеи добавил, что иранскому народу не следует сомневаться в решимости руководства страны и что никаких уступок со стороны Ирана не будет.
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