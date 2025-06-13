Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.18 комментариев
Иран заявил о продолжении атомных разработок
Иранский атомный сектор не намерен сворачивать проекты после ударов Израиля, в результате которых погибли шесть ученых-ядерщиков, заявил глава атомного ведомства страны Мохаммад Эслами.
По его словам, иранские молодые ученые и специалисты «продолжат с надеждой и силой идти по пути погибших коллег», передает РИА «Новости».
Ранее университет Шахида Бехешти сообщил о гибели пяти своих преподавателей – Абдольхамида Минучехра, Ахмадрезы Зульфикари, Амирхосейна Факхи, Мохаммада Мехди Техранчи и Ферейдуна Аббаси – в результате удара Израиля по территории Ирана утром в пятницу.
Местные СМИ также отмечали смерть шестого ученого-ядерщика, Матлабизаде, не уточнив его место работы и имя.
Напомним, посол Израиля в России Симона Гальперин заявила о военной операции против иранской ядерной инфраструктуры, в ходе которой поражен ключевой объект в Натанзе.
Напомним, Израиль нанес новые удары по иранскому ядерному центру в Натанзе.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения обстановки между Израилем и Ираном.