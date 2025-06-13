Иран заявил о продолжении атомных разработок

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, иранские молодые ученые и специалисты «продолжат с надеждой и силой идти по пути погибших коллег», передает РИА «Новости».

Ранее университет Шахида Бехешти сообщил о гибели пяти своих преподавателей – Абдольхамида Минучехра, Ахмадрезы Зульфикари, Амирхосейна Факхи, Мохаммада Мехди Техранчи и Ферейдуна Аббаси – в результате удара Израиля по территории Ирана утром в пятницу.

Местные СМИ также отмечали смерть шестого ученого-ядерщика, Матлабизаде, не уточнив его место работы и имя.

Напомним, посол Израиля в России Симона Гальперин заявила о военной операции против иранской ядерной инфраструктуры, в ходе которой поражен ключевой объект в Натанзе.

Напомним, Израиль нанес новые удары по иранскому ядерному центру в Натанзе.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения обстановки между Израилем и Ираном.