Нетаньяху попросил отложить суд по делу о коррупции из соображений безопасности
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил отменить сегодняшние судебные слушания по коррупционным делам по соображениям безопасности, сообщила гостелерадиокомпания Kan.
Глава израильского правительства попросил отложить судебные разбирательства незадолго до их начала, передает РИА «Новости».
«Сегодня утром премьер-министр по телефону обратился с просьбой отменить слушание «по соображениям государственной безопасности» незадолго до его начала. Обвинение согласилось отложить начало слушания и... теперь стороны ожидают решения судей по этому вопросу», – сообщила гостелерадиокомпания Kan.
Разбирательства по давним делам против политика стартовали в окружном суде Тель-Авива в декабре 2024 года. В отношении премьера ведется расследование по нескольким уголовным делам. Наиболее серьезные обвинения связаны с «делом 4000», где речь идет о лоббировании интересов телекоммуникационной группы «Безек» ради позитивного освещения на портале Walla.
Помимо этого, политику вменяют мошенничество и обман общественного доверия по делам «1000» и «2000». В первом случае следствие подозревает получение подарков от голливудского продюсера Арнона Мильчина на сумму почти 300 тыс. долларов в обмен на продвижение его интересов. Второе дело касается попыток договориться с владельцем медиагруппы «Едиот Ахронот» о поддержке в прессе взамен на ограничения для конкурентов. Сам премьер ранее называл целью обвинений свое отстранение от власти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года суд Иерусалима перенес дачу показаний премьер-министра из-за пищевого отравления.
В ноябре президент США Дональд Трамп предложил израильскому лидеру Ицхаку Герцогу помиловать Биньямина Нетаньяху.
Позже глава правительства Израиля лично направил президенту страны официальное прошение о помиловании.