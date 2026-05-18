Каллас не заинтересовала должность президента Эстонии

Tекст: Мария Иванова

Европейский политик сообщила об отказе участвовать в осенней избирательной кампании, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

«Каллас исключила возможность баллотироваться на пост президента Эстонии, заявив, что эта должность не для нее», – отмечается в сообщении вещателя.

Политик также поделилась размышлениями об альтернативных вариантах развития карьеры. По словам дипломата, во время зарубежных поездок она иногда задумывается о работе послом, однако супруг считает такую деятельность слишком спокойной для нее.

Выборы главы эстонского государства запланированы на сентябрь этого года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила участие Герхарда Шредера в качестве посредника между Россией и Европой.

Финский политик Армандо Мема* при этом оценил шансы самой Каллас на получение роли переговорщика с Россией как нулевые. Бывший еврокомиссар Кадри Симсон также выразила сомнение в способности политика представлять Европу в диалоге с Москвой.