Макрон пригрозил Китаю введением пошлин

Tекст: Дарья Григоренко

Макрон в интервью Les Echos заявил: «Я сказал им, что если они не отреагируют, то мы, европейцы, уже в самые ближайшие месяцы будем вынуждены принять жесткие меры и пойти на разрыв сотрудничества по примеру США, например, введя таможенные пошлины на китайские товары», передает ТАСС.

Макрон отметил, что уже обсуждал с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен возможность введения таких пошлин. Однако, по его словам, сформировать единый фронт среди стран ЕС будет непросто, так как Германия может выступить против из-за значительного присутствия германских групп на китайском рынке.

Президент Франции выразил надежду на мирное урегулирование разногласий. Он рассчитывает, что обе стороны откажутся от агрессивной политики, включая ограничения на экспорт оборудования для полупроводников из Европы и редкоземельных металлов из Китая.

В четверг Макрон призвал к созданию условий для роста прямых китайских инвестиций в экономику Евросоюза, которые способствовали бы созданию новых производств и рабочих мест. Президент Франции решил убедить Китай в самостоятельности Европы на мировой арене.

Ранее сообщалось, что в преддверии визита Макрона в Китай Пекин усилил давление на Японию, призвав Францию поддерживать принцип «одного Китая» на фоне спора о Тайване.