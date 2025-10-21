С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно0 комментариев
Вынесен приговор стрелявшему в премьера Словакии
Юрай Цинтула получил 21 год тюрьмы за покушение на премьера Словакии Роберта Фицо
Юрая Цинтулу, стрелявшего в премьер-министра Словакии Роберта Фицо в мае 2024 года, приговорили к 21 году тюрьмы за террористическую атаку.
Специализированный суд по уголовным делам в Банска-Быстрице вынес приговор 72-летнему Юраю Цинтуле, совершившему покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сообщает Dennik N.
Цинтула признан виновным в террористической атаке и приговорен к 21 году лишения свободы, передает ТАСС.
По данным следствия, Цинтула 15 мая 2024 года несколько раз выстрелил в Роберта Фицо, когда премьер вышел к собравшимся у дома культуры в Гандлове, где проходило выездное заседание правительства. Фицо получил тяжелые ранения, на месте происшествия стрелявший был задержан полицией.
Судебный процесс стартовал 8 июля и проходил в Банска-Быстрице в условиях повышенных мер безопасности. Суд признал, что действия Цинтулы носили террористический характер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил тяжелое ранение в результате покушения, совершенного сторонником оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия».
Министр обороны Роберт Калиняк весной этого года показал фотографии одежды Фицо со следами от пуль и кровью, чтобы опровергнуть сомнения в реальности нападения.
Сам Роберт Фицо сообщил о новых попытках покушения на свою жизнь.