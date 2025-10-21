Вынесен приговор стрелявшему в премьера Словакии

Юрай Цинтула получил 21 год тюрьмы за покушение на премьера Словакии Роберта Фицо

Tекст: Мария Иванова

Специализированный суд по уголовным делам в Банска-Быстрице вынес приговор 72-летнему Юраю Цинтуле, совершившему покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сообщает Dennik N.

Цинтула признан виновным в террористической атаке и приговорен к 21 году лишения свободы, передает ТАСС.

По данным следствия, Цинтула 15 мая 2024 года несколько раз выстрелил в Роберта Фицо, когда премьер вышел к собравшимся у дома культуры в Гандлове, где проходило выездное заседание правительства. Фицо получил тяжелые ранения, на месте происшествия стрелявший был задержан полицией.

Судебный процесс стартовал 8 июля и проходил в Банска-Быстрице в условиях повышенных мер безопасности. Суд признал, что действия Цинтулы носили террористический характер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил тяжелое ранение в результате покушения, совершенного сторонником оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия».

Министр обороны Роберт Калиняк весной этого года показал фотографии одежды Фицо со следами от пуль и кровью, чтобы опровергнуть сомнения в реальности нападения.

Сам Роберт Фицо сообщил о новых попытках покушения на свою жизнь.