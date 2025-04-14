Министр обороны Словакии показал фото одежды Фицо со следами пуль и крови после покушения

Tекст: Мария Иванова

Словацкий министр обороны Роберт Калиняк в ответ на сомнения в реальности покушения на премьер-министра Роберта Фицо показал фотографии одежды со следами от пуль и кровью.

Как передает РИА «Новости», Калиняк продемонстрировал изображения в интервью блогеру Оскару Барами, заявив, что снимки были сделаны в больнице после нападения. Министр показал три фотографии пиджака с отверстиями и запекшейся кровью, а также две фотографии окровавленной рубашки Фицо.

В интервью Калиняк описал состояние Фицо перед операцией, упомянув, что премьеру предстояло извлечение нескольких пуль из тела. Однако некоторые зрители выразили желание увидеть фотографии самих ранений или шрамов.

В июне 2024 года словацкие СМИ, такие как SME и Dennik N, выражали сомнения в реальности покушения, ссылаясь на быстрое восстановление Фицо и отсутствие точных данных о его ранениях.

Нападение произошло 15 мая 2024 года, когда премьер, известный своей оппозицией к поставкам оружия на Украину, был ранен. Полиция задержала нападавшего, 71-летнего Юрая Цинтулу, на месте преступления. По данным МВД, Цинтула действовал из политических мотивов, выступал против политики правительства по отношению к Украине.

Дело было переквалифицировано на террористический акт, Цинтуле грозит пожизненное заключение. Судебные разбирательства продолжаются, так как он находится под стражей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд Словакии постановил, что писатель Юрай Цинтула будет выписан из психиатрического отделения и может быть привлечен к уголовной ответственности.

В октябре прошлого года ремьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о новых попытках покушения на его жизнь, которые произошли в октябре прошлого года.