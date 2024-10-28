Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Премьер Словакии Фицо заявил о новых попытках покушения
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о новых попытках покушения на его жизнь, последняя из них произошла в начале октября.
На общественном мероприятии, приуроченном к 80-летию Карпатско-Дуклинской наступательной операции Красной армии в октябре задержали вооруженного мужчину, сказал Фицо в интервью порталу Standard, передает ТАСС.
«Он ненавидит меня из-за моего подхода к [решению конфликта на] Украине», – сказал премьер, говоря о задержанном.
Вооруженный злоумышленник был выявлен благодаря металлоискателю, установленному на входе в здание, где происходило мероприятие.
Напомним, первое покушение на Фицо произошло в мае 2024 года, он получил тяжелое ранение, а нападавшим оказался сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия».
Позднее конверт с пулей, адресованный премьер-министру, был обнаружен в канцелярии правительства Словакии, отправитель письма пока не установлен.
В Словакии после покушения на Фицо уволили четверых высокопоставленных полицейских.