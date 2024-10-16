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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Чего ждать режиму Зеленского в 2025 году

    Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.

    16 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ницше как пророк нашего времени

    15 октября 180 лет со дня рождения человека, провозгласившего «смерть Бога». Были ли фигуры ему под стать? Кто мог дать о нем суждение не пошлое, которое он и сам бы о себе принял? Да, были. И если бы мы могли его спросить, их, вероятно, он и назвал бы в первую очередь. Кто же это? Во-первых, Достоевский, во-вторых – Христос.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В чем смысл русского культурного влияния на Центральную Азию

    Традиционное присутствие русской культуры в странах Центральной Азии – явление убывающее. Сказывается в том числе постепенное проникновение современной турецкой и иранской культуры, а также движение наших соседей к собственным многовековым «скрепам».

    11 комментариев
    16 октября 2024, 00:01 • Новости дня

    В Словакии уволили полицейских после покушения на премьера

    Четверо полицейских из Словакии уволены за ошибки в охране премьера Фицо

    Tекст: Денис Тельманов

    В Словакии после покушения на Роберта Фицо уволили четверых высокопоставленных полицейских, включая директоров департаментов управления охраны.

    После покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, четверо высокопоставленных полицейских были уволены, сообщает ТАСС. Среди них оказались директоры двух департаментов управления охраны государственных деятелей и дипмиссий, которые были признаны ответственными за ошибки в подготовке охраны премьера.

    Инцидент произошел 15 мая, когда на Фицо напал 71-летний писатель-пенсионер Юрай Цинтула. Он нанес премьеру несколько ранений, после чего Фицо перенес ряд операций и смог вернуться к исполнению обязанностей только в июле. В результате покушения в Словакии усилили меры защиты государственных деятелей, политиков и редакций ведущих СМИ.

    Ранее в отставку были отправлены заместитель начальника полицейского управления Тренчинского края и начальник районного управления полиции города Гандлова. Гандлова, где произошло нападение, расположен в Тренчинском крае на западе Словакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо привело к его тяжелому ранению, а нападавшим оказался сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия». Верховный суд Словакии пришел к выводу, что покушение на Фицо не является актом терроризма. Позднее конверт с пулей, адресованный премьер-министру, был обнаружен в канцелярии правительства Словакии, однако отправитель письма остается неизвестным.


    15 октября 2024, 01:29 • Новости дня
    Боррель оценил перспективу «принуждения России» к перемирию на Украине

    Глава дипломатии ЕС Боррель счел «очень отдаленной» перспективу «заставить» Россию заключить перемирие с Украиной

    Боррель оценил перспективу «принуждения России» к перемирию на Украине
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз намерен усилить Украину в политическом и военном плане, но перспектива принудить Россию к перемирию военным путем «выглядит очень отдаленной», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    После заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге Боррель заявил, что существует «стратегическая логика» в поддержке Украины с целью «заставить (президента России Владимира) Путина сесть за стол переговоров». «Однако я должен признать, что это выглядит как очень отдаленная перспектива», – приводит слова Борреля РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Боррель сообщил, что Украина представит свой «план победы» на саммите ЕС 17-18 октября. А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что этот план вскоре будет презентован гражданам Украины.

    Однако в США «план победы» уже раскритиковали. Европейское турне украинского лидера Владимира Зеленского также оказалось провальным, он не добился успеха с основными требованиями своего «плана победы».

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    13 октября 2024, 17:31 • Новости дня
    Президент Киргизии обвинил Европу в двойных стандартах по отношению к СНГ

    Президент Киргизии Жапаров заявил, что Запад не должен указывать Бишкеку

    Президент Киргизии обвинил Европу в двойных стандартах по отношению к СНГ
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о двойных стандартах европейских стран в вопросе сотрудничества с Россией и СНГ, отметив, что они сами часто действуют не в соответствии с обещаниями.

    Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина. Жапаров выразил недовольство действиями европейских стран, которые, по его словам, говорят одно, а делают совершенно другое. Он подчеркнул, что некоторые страны, входящие в ЕС или НАТО, продолжают сотрудничать с Россией, несмотря на свои публичные заявления. Жапаров считает, что подобная политика является примером двойных стандартов, и призвал европейские страны не указывать странам СНГ, как им выстраивать свои отношения с Россией.

    6 октября сообщалось, что президент Киргизии Садыр Жапаров прибудет в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ, где будут обсуждаться вопросы укрепления сотрудничества.

    Ранее в Бишкеке прошла встреча посла России Сергея Вакунова и главы МИД Киргизии Жээнбека Кулубаева, на которой обсуждались вопросы миграции и экономических связей.

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    15 октября 2024, 14:12 • Видео
    Трамп обещает мировую войну. Верим?

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

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    15 октября 2024, 17:12 • Новости дня
    Эксперт: Кредиты Украине под российские активы загонят ЕС в многомиллиардный минус

    Экономист Суслов: Игры ЕС с российскими активами приведут Европу к техническим и политическим рискам

    Эксперт: Кредиты Украине под российские активы загонят ЕС в многомиллиардный минус
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Любое изменение хода конфликта вокруг Украины способно создать ситуацию, при которой хотя бы одна страна не согласится продлевать решение о заморозке российских активов. В результате Евросоюз окажется в 35-миллиардном минусе, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Дмитрий Суслов. Ранее в ЕС заявили о планах гасить кредит Украине на 35 млрд евро доходами от замороженных российских активов.

    «Риск, о котором упоминают в ЕС, имеет две плоскости. Во-первых, использование доходов от российских замороженных активов для военной поддержки Украины незаконно. Против ЕС посыплются судебные иски со стороны России. И Европе будет очень сложно защищаться в судах, потому что Евросоюз не имеет права передавать доходы от российских активов третьей стороне», – пояснил Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт клуба «Валдай».

    «И эти иски не пройдут бесследно, как может показаться на первый взгляд. Главный их эффект – создание очень большого количества технических и политических сложностей для ЕС. Рассмотрение заявлений приведет к еще большему ослаблению авторитета ЕС и его привлекательности в качестве финансовой гавани для стран мирового большинства из Азии, Африки, Южной Америки, Ближнего Востока», – продолжил эксперт.

    «Второй риск заключается в том, что кредит будет погашаться за счет доходов от российских активов. Для этого наши деньги должны быть заморожены некоторое количество лет или даже десятилетий. Решение о заморозке активов продлевается Советом ЕС каждые полгода на основе единогласного решения стран – членов Евросоюза», – отметил собеседник.

    «Суть же в том, что любое изменение хода конфликта вокруг Украины способно создать ситуацию, при которой хотя бы одна страна не согласится продлевать решение о заморозке. Если противостояние на поле боя остановится, некоторые европейские страны могут захотеть вернуться к неким элементам нормальности в отношениях с Россией. Это, разумеется, потребует от Москвы ответных шагов – мы вновь остро поставим вопрос о возвращении незаконно замороженных резервов», – допускает аналитик.

    «В результате вся эта схема распадется, и Евросоюз окажется в 35-миллиардном минусе. Стоит также подчеркнуть, что ЕС вынес на обсуждение такую схему только потому, что у них самих заканчиваются деньги. Обратите внимание: в бюджете Германии кризис, в бюджете Франции кризис. Им не хватает денег даже для выполнения своих капитализаций, для наращивания оборонных расходов. Поэтому они постепенно пытаются изыскать деньги для Украины за счет кого-то другого», – заключил Суслов.

    Ранее стало известно, что независимо от развития дискуссии по Украине на саммите ЕС 17-18 октября, уже есть согласие государств-членов по займу в поддержку Киева на 35 млрд евро, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

    «Нас будет интересовать то, что с момента, когда доход с замороженных российских активов позволит нам покрывать этот кредит, встает вопрос о риске. (...) Но в любом случае для Украины это ничего не меняет, она получит деньги», – сказал он.

    По его словам, главная цель данной дискуссии на саммите – это «подтвердить обязательства по поддержке Украины» и поставить больше оружия. Будет также обсуждаться вопрос о кредите в 50 млрд долларов по инициативе G7 под чрезвычайные доходы с замороженных российских активов.

    «Вопрос был согласован Комитетом постоянных представителей (Coreper) на минувшей неделе, Европейский парламент должен проголосовать за это на следующей неделе. И я думаю, что мы пошлем важный сигнал, пообещав эту сумму от Европы и за счет кредитов от других стран», – отметил функционер ЕС.

    Накануне сообщалось, что Комитет по внешней торговле Европарламента согласился с предложением Еврокомиссии о выделении Украине кредита до 35 млрд евро в качестве вклада ЕС в проект макрофинансовой помощи стран G7 в 50 млрд долларов. Ожидается, что Европарламент окончательно утвердит это предложение на своей пленарной сессии в Страсбурге 21-24 октября, после чего последует соответствующее постановление Совета ЕС.

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    13 октября 2024, 12:56 • Новости дня
    Политолог оценил итоги европейского турне Зеленского

    Политолог Скачко: Зеленский в Европе справился с ролью попрошайки на 90%

    Политолог оценил итоги европейского турне Зеленского
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Главная цель – заставить Запад напрямую воевать с Россией – Владимиром Зеленским не была достигнута. Но он вновь выпросил деньги, справившись со своей ролью попрошайки процентов на 90, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он прокомментировал итоги европейского турне Зеленского.

    «Если взять в качестве главной цели турне попытку заставить Запад воевать вместо Украины, разрешив при этом Киеву вступить в НАТО, и нанесение России стратегического поражения, то Зеленский, конечно провалился. Европа и США намерены и дальше воевать руками украинцев», – сказал Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

    «Однако, если говорить о прикладных аспектах, а именно – участие Украины в войне, то оно будет обеспечено», – добавляет аналитик. Он также указывает: объем помощи будет не таким, как ожидали в Киеве, но этого хватит «для поддержания автоматов в руках». Более того, несмотря на несогласие с так называемым планом победы, почти все страны выделили какие-то средства.

    «И тут стоит отдать должное Зеленскому – он идеально справляется со своей ролью «королевы попрошаек». Он обивает пороги мировых лидеров, не чувствуя или не показывая ни стыда, ни достоинства, ни чести. Он просто скребется в дверь, как потерявшая ориентиры собачка, которая голодна и готова на все ради того, чтобы ее накормили. В этом смысле он справился процентов на 90», – иронично заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине выдвинул два ключевых требования: разрешение на удары вглубь России с использованием ракет Taurus и ускорение процесса вступления Украины в НАТО. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на свои источники. Вместе с тем Шольц подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро.

    Как пишет издание, в Берлине эти просьбы были фактически проигнорированы. Канцлер Шольц не дал ни категоричного отказа, ни поддержки предложений Зеленского, оставив их без ответа. Это вызвало разочарование у украинской стороны, так как решения по этим вопросам для Киева имеют стратегическую важность.

    Кроме того, сообщается, что министерство обороны Германии решило прекратить поставки тяжелой военной техники Украине, так как не верит в способность Киева провести контрнаступление в ближайшее время. По данным Bild, в опубликованном внутреннем документе министерства говорится, что бундесвер больше не будет направлять Украине танки Leopard 2, несмотря на наличие около 300 единиц.

    Тем временем The Washington Post пишет, решение ЕС выделить 440 млн долларов на поддержку украинской оборонной промышленности подчеркивает недостатки европейского оборонного сектора, неспособного самостоятельно удовлетворить потребности Украины в оружии.

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    15 октября 2024, 03:31 • Новости дня
    Венгрия пригрозила наложить вето на санкции ЕС против России

    Глава МИД Венгрии Сийярто пригрозил заблокировать санкции ЕС в случае отмены исключений по поставкам российской нефти

    Венгрия пригрозила наложить вето на санкции ЕС против России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если исключения, которые сделаны для Будапешта в связи с санкциями ЕС против российской нефти, отменят, Венгрия наложит вето на сами санкции, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

    Сийярто отметил, что санкции пересматриваются каждые шесть месяцев, и пока они действуют, исключения на поставки нефти в Венгрию и Словакию должны оставаться в силе. «В противном случае мы наложим вето на санкции», – приводит его слова РИА «Новости».

    Министр подчеркнул, что лидеры стран ЕС понимают ситуацию, поэтому «исключения» остаются в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, когда ЕС ввел эмбарго на российскую нефть, ему пришлось сделать исключение для трубопроводных поставок – Брюссель хотел запретить любые поставки, но Венгрия наложила вето и пропустила санкции только после согласия ЕС на исключение.

    22 июля Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию из–за приостановки транзита нефти от российской компании «Лукойл» через территорию Украины. Сийярто заявил, что бездействие Еврокомиссии по этому вопросу указывает на то, что именно она дала Киеву соответствующее указание. В октябре сообщалось, что поставки нефти «Лукойла» в Венгрию возобновились по измененным контрактам, и ее прием теперь осуществляется на границе Белоруссии и Украины.

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    13 октября 2024, 11:16 • Новости дня
    В США заявили о неспособности ЕС обеспечить Украину оружием и боеприпасами

    WP: ЕС не способен обеспечить Украину достаточным количеством оружия и боеприпасов

    В США заявили о неспособности ЕС обеспечить Украину оружием и боеприпасами
    @ President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение ЕС выделить 440 млн долларов на поддержку украинской оборонной промышленности подчеркивает недостатки европейского оборонного сектора, неспособного самостоятельно удовлетворить потребности Украины в оружии, сообщили СМИ.

    Как пишет The Washington Post, недавнее решение ЕС инвестировать около 440 млн долларов на развитие украинской оборонной промышленности свидетельствует о значительном изменении подхода к поддержке Украины. Это финансирование направлено на производство ракет, беспилотников и другого оружия, что должно помочь Украине быстрее удовлетворить свои потребности в вооружении.

    Отмечается, что деньги будут получены от замороженных российских активов на Западе и дополнены 190 млн долларов от правительства Дании. «Я думаю, что есть понимание того, что Европа не способна производить оружие, в котором нуждается Украина, и самый простой способ для украинцев – сделать это самостоятельно, – отметил европейский дипломат. – Если у украинцев есть материалы и деньги, они могут сделать это гораздо быстрее самостоятельно».

    Глава брюссельского отделения Немецкого фонда Маршалла Ян Лессер подчеркнул, что инвестиции в украинский сектор вооружений обеспечивают большую гибкость и увеличивают возможности страны в короткие сроки. Однако, по его мнению, это не может заменить крупномасштабные поставки западного оружия, в которых Украина нуждается для успешного противостояния российской армии.

    Однако, несмотря на все усилия, Украине все еще требуется значительная западная помощь, отмечает газета. Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что страна разрабатывает собственные баллистические ракеты, а производство беспилотников значительно возросло, достигнув 1,5 млн единиц в этом году.

    Украинская оборонная промышленность значительно увеличила свое производство за последние несколько лет, утроив его в 2023 году. В этом году на развитие сектора выделено около 4 млрд долларов, но его потенциал оценивается в 10-12 млрд долларов, по словам украинских чиновников. Поток инвестиций в оборонную отрасль Украины вскоре может увеличиться, так как другие страны готовы использовать аналогичный механизм вложений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало, что поставки западного оружия Украине в 2025 году могут быть сорваны из-за финансовых трудностей союзников, которые либо испытывают нехватку средств, либо не хотят увеличивать финансовую помощь. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с Зеленским подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро, однако позже он не дал ответа на требования Зеленского о ракетах Taurus и приеме в НАТО. Украинский лидер Владимир Зеленский планирует представить Джо Байдену «план победы», включающий интеграцию Украины в НАТО и ЕС, а также обязательства по поставкам современного оружия, и размер нового пакета помощи Украине от США может составить 375 млн долларов, нарушив многомесячную тенденцию к предоставлению Киеву меньших пакетов.

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    15 октября 2024, 18:55 • Новости дня
    Rheinmetall и Leonardo создали СП для производства танков нового типа
    Rheinmetall и Leonardo создали СП для производства танков нового типа
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Германский концерн Rheinmetall и итальянский Leonardo объявили о создании совместного предприятия для разработки и производства боевых машин к 2025 году.

    Новая компания будет называться Leonardo Rheinmetall Military Vehicles. Ожидается, что предприятие будет официально зарегистрировано к первому кварталу 2025 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение немецкого концерна.

    Обе компании будут владеть акциями в равной степени, по 50% каждая. Целью нового предприятия станет разработка и обслуживание нового типа основного боевого танка и платформы Lynx в рамках программы Armored Infantry Combat System (AICS).

    Предполагается создание систем наземной обороны для итальянских вооруженных сил. Пресс-служба Rheinmetall отметила, что 60% деятельности компании будет сосредоточено в Италии. Штаб-квартира разместится в Риме, а производство будет в городе Специя, где уже функционирует завод Leonardo.

    В августе польская газета Rzeczpospolita сообщала, что концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

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    14 октября 2024, 20:11 • Новости дня
    Боррель: Украина представит «план победы» на саммите ЕС

    Боррель: Сибига представил министрам ЕС элементы «плана победы» Зеленского

    Боррель: Украина представит «план победы» на саммите ЕС
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в ходе заседания Совета министров иностранных дел ЕС, прошедшего в Люксембурге, украинский министр Андрей Сибига представил некоторые элементы так называемого плана победы Владимира Зеленского.

    Согласно заявлению Борреля, представленные Сибигой материалы связаны с планами Зеленского, которые он намерен подробно изложить европейским лидерам на предстоящем саммите Евросоюза, запланированном на 17-18 октября, передает РИА «Новости».

    Ранее советник офиса президента Сергей Лещенко заявил, что Зеленский выступит в Верховной раде 16 октября с публичным представлением «плана победы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что вскоре гражданам Украины будет презентован «план победы», который включает политические, дипломатические, экономические и военные меры завершения конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену этот «план победы», в который входит интеграция Украины в НАТО и ЕС, а также обязательства по поставкам современного оружия.

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    15 октября 2024, 14:24 • Новости дня
    Германский политолог объяснил планы ЕС ужесточить миграционное законодательство

    Политолог Рар: ЕС меняет миграционное законодательство из-за роста криминала и социальных выплат беженцам

    Германский политолог объяснил планы ЕС ужесточить миграционное законодательство
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Вовлеченность Германии в процесс ужесточения миграционного законодательства ЕС говорит о том, что необходимые поправки все же будут приняты. При этом авторитет Берлина может обеспечить единую позицию всех членов организации по данному вопросу, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о разработке в Еврокомиссии законопроекта об упрощении депортации мигрантов.

    «Все больше жителей Европы обращают внимание на проблему миграции. Этим и объясняется рост правых партий в странах объединения. Видимо, на этом фоне Брюссель, находясь под давлением государств ЕС и в первую очередь ФРГ, решил начать действовать», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Фактически речь идет об ужесточении контроля на внешних границах объединения. Найти общий подход для решения этой проблемы до недавнего времени было трудно, поскольку восточные европейцы всегда требовали жестких мер регулирования миграционного потока. Германия же стояла на либеральном подходе к данному вопросу», – полагает он.

    «Однако добиться единой линии между всеми членами ЕС необходимо. В противном случае под вопрос может попасть уже функционирование Шенгенской зоны. Тот факт, что именно Берлин в настоящий момент занимает лидерские позиции в вопросе ужесточения законодательства, дает союзу шанс на решение сложившейся проблемы», – акцентирует собеседник.

    «Действительно, сегодня у западных стран наблюдаются колоссальные проблемы, связанные с миграцией. Растет уровень преступности среди въехавших в государства иностранцев, а власти рассматривают исламизм как главную внутреннюю угрозу европейской стабильности», – добавляет эксперт.

    «Поэтому Европа попытается договориться с Африкой, чтобы страны континента содействовали ЕС в ограничении миграционного потока. Однако внутри самого объединения Брюссель все же постарается урезать социальные выплаты беженцам, придумывая стимулы для их возвращения домой», – заключил Рар.

    Ранее стало известно о разработке в Еврокомиссии законопроекта об упрощении депортации мигрантов. Как пишет издание Dautche Welle (признано иноагентом), новая инициатива будет регулировать процесс выдворения иностранцев, не имеющих права на пребывание в государствах ЕС.

    По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюзу необходимы новые правовые рамки для повышения эффективности действий в отношении мигрантов. Она отметила важность создания единого уровня доверия и гармонизации, чтобы решения отдельных стран ЕС признавались всеми членами объединения.

    Примечательно, что еще 11 октября министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что Германия выступает за ужесточение законодательства в отношении нелегальных мигрантов. По ее словам, лишь своевременные меры позволят урегулировать сложившуюся ситуацию в долгосрочной перспективе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель уже задумался над созданием лагерей для иностранцев в соседних с ЕС странах, а Венгрия и Нидерланды намерены отказаться от миграционных правил объединения.

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    15 октября 2024, 11:07 • Новости дня
    ЕС задумался о новом законе для депортации мигрантов

    Deutsche Welle: Еврокомиссия предлагает новый закон о депортации мигрантов

    ЕС задумался о новом законе для депортации мигрантов
    @ Ronald Zak/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия предлагает новый законопроект, который должен упростить депортацию мигрантов без права на пребывание в Евросоюзе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Так, новый закон должен регулировать процесс депортации мигрантов, не имеющих права на пребывание в странах ЕС, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов) .

    По словам фон дер Ляйен, Евросоюзу необходимы новые правовые рамки для повышения эффективности действий в отношении мигрантов. Она отметила важность создания единого уровня доверия и гармонизации, чтобы решения отдельных стран ЕС признавались всеми членами Союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель задумался над созданием лагерей для мигрантов в соседних с ЕС странах, а Венгрия и Нидерланды собрались отказаться от миграционных правил ЕС. Кроме того, председатель польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский потребовал от властей Польши в одностороннем порядке выйти из миграционного пакта ЕС.

    Тем временем ирландский журналист Чей Боуз предостерег Евросоюз о новой волне беженцев с Украины.

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    15 октября 2024, 09:05 • Новости дня
    Евродепутат из Словакии после визита в Москву назвал ложью стереотипы о России

    Евродепутат из Словакии Блага после визита в Москву назвал ложью стереотипы о России

    Tекст: Александра Юдина

    Евродепутат от Словакии Любош Блага посетил Москву и заявил, что на Западе распространяется невероятная ложь о России, отметив высокий уровень жизни и развитую инфраструктуру столицы.

    По его словам, на Западе распространяется невероятная ложь о России, в то время как Москва оснащена современными бытовыми устройствами и развитой инфраструктурой, передает РИА «Новости».

    «Я вижу здесь множество стиральных машин, везде здесь современные телевизоры, холодильники, пылесосы, фены. В России все есть, здесь высокое качество жизни», – сказал депутат, находясь в магазине бытовой техники.

    Блага также обратил внимание на стоимость бензина в России, которая составляет около 60 центов за литр, призвав европейцев задуматься о расходах.

    Кроме того, евродепутат сравнил московское метро с парижским и нью-йоркским, отметив чистоту и порядок в российской столице. Он заявил, что вопреки распространенному мнению, Россия не бедна, а экономика страны растет, несмотря на санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финский турист Юха Перттула заявил, что санкции, введенные против России, не оказали значительного влияния на повседневную жизнь и атмосферу в Москве.

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    15 октября 2024, 20:33 • Новости дня
    Зафиксирован резкий рост закупок российского СПГ странами Евросоюза

    Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсонрост закупок российского СПГ странами Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны ЕС значительно увеличили закупки российского СПГ за последние месяцы, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

    В 2024 году импорт российского газа может превысить показатели 2023 года, заметила Симсон, передает ТАСС.

    Она отметила, что еще не поздно изменить тенденцию увеличения закупок и завершить текущий год с более низким уровнем импорта, чем в предыдущем году. Симсон призвала правительства стран ЕС сократить закупки СПГ из России.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия наращивает производство и экспорт СПГ.

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    13 октября 2024, 07:36 • Новости дня
    В Литве стартовал первый тур парламентских выборов

    В Литве началось голосование на выборах в Сейм с участием 1740 кандидатов

    Tекст: Денис Тельманов

    В пятницу в Литве открылись избирательные участки для первого тура выборов в Сейм страны, где за 141 мандат поборются 1740 кандидатов от 16 партий и одной коалиции.

    В Литве в пятницу стартовал первый тур выборов в Сейм, пишет ТАСС. Избирательные участки открылись в 07:00 и будут работать до 20:00 по местному времени. В голосовании участвуют 1740 кандидатов, представляющих 16 партий и одну коалицию. Они соревнуются за 141 депутатское место.

    Второй тур выборов запланирован на 27 октября и пройдет в одномандатных округах, где победитель не определится в первом туре. В него попадут два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.

    Для прохождения в Сейм партия должна набрать минимум 5 процентов голосов избирателей в многомандатных округах.

    Среди фаворитов текущих выборов – Социал-демократическая партия Литвы, партия «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» и новая партия «Заря над Неманом».

    Согласно опросам и мнению экспертов, именно эти партии лидируют в предвыборной гонке. Правом быть избранным обладают граждане Литвы старше 25 лет, постоянно проживающие в стране. Результаты голосования ожидаются в ночь на понедельник.

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    14 октября 2024, 12:43 • Новости дня
    ЕС предостерег Польшу от принятия новой миграционной стратегии

    Politico: ЕС предостерег Польшу от принятия миграционной стратегии с ограничениями на визы

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз предостерег Польшу от принятия новой миграционной стратегии, которая включает приостановку предоставления убежища нелегальным мигрантам, сообщила газета Politico.

    Новая миграционная стратегия Польши предполагает приостановку предоставления убежища нелегальным мигрантам и сокращение количества студенческих и рабочих виз для иностранцев. Брюссель считает, что эти меры могут нарушить международные и европейские обязательства Польши в области прав человека, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Представитель Еврокомиссии заявил, что все страны ЕС обязаны предоставлять доступ к процедуре предоставления убежища. «Странам ЕС необходимо работать над общими решениями, не поступаясь своими ценностями», – отметил он.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее сообщил о готовящемся плане, который предусматривает «территориальное приостановление» права на убежище. Правительство обсудит план в понедельник, а во вторник он будет вынесен на голосование в Совете министров.

    Ранее председатель польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский требовал от властей Польши в одностороннем порядке выйти из миграционного пакта ЕС,

    Власти Польши решили не исполнять миграционный пакт ЕС, если он не соответствует интересам безопасности страны.

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    14 октября 2024, 10:54 • Новости дня
    Боррель заявил о разногласиях в ЕС по вопросу поставок оружия Израилю

    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе возникли разногласия по вопросу прекращения поставок оружия Израилю, ряд стран настаивает на их увеличении, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель отметил, что едва ли возможно принять решение по вопросу поставок оружия Израилю, так как эта проблема остается в национальной компетенции стран, передает ТАСС.

    Кроме того, Боррель призвал Израиль прекратить критиковать генерального секретаря ООН, разъяснив, что решения о присутствии миссии ООН в Ливане принимает Совет безопасности.

    Он также подчеркнул, что все страны ЕС уже призвали Израиль прекратить атаки на миротворцев ООН. Для достижения этого общего призыва 27 стран ЕС потребовались многочасовые дискуссии в воскресенье.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон ранее выступил за прекращение поставок Израилю оружия. В ответ Нетаньяху заявил, что Израиль способен победить врагов даже без поддержки других стран.

    Кроме того, Нетаньяху обратился к Гутерришу с требованием немедленно вывести миротворцев ВСООНЛ из зоны боевых действий на ливано-израильской границе. Израильский премьер сообщил, что он выразил сожаление итальянской коллеге Джорджи Мелони по поводу причиненного вреда миротворцам ООН в Ливане.

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