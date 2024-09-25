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Правительству Словакии прислали пулю для Фицо
Канцелярия правительства Словакии получила конверт с пулей для премьера Фицо
Канцелярия правительства Словакии обнаружила конверт с пулей, адресованный премьер-министру Роберту Фицо, во время утренней проверки почты в среду, при этом отправитель письма остается неизвестным.
Канцелярия правительства Словакии в среду получила конверт с пулей, предназначенный для премьер-министра Роберта Фицо, сообщает ТАСС. Согласно информации портала Teraz, пуля была найдена в ходе утренней проверки почты в канцелярии.
Отправитель конверта остается неизвестным, и это вызывает обеспокоенность в правительстве. Представители кабинета министров уже обратились к правоохранительным органам для расследования инцидента и поиска отправителя.
Официальные лица никак не комментируют возможные мотивы отправителя конверта, однако подчеркнули, что безопасность премьер-министра находится на первом месте. «Мы приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности господина Фицо», – говорится в заявлении пресс-службы.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые после совершенного 15 мая покушения принял участие в заседании правительства республики. До этого он приходил голосовать на костылях на выборах в Европарламент, при этом осудив согласие Запада на удары по России и пообещав не втягивать Словакию в «военные авантюры» Запада.