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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

    12 комментариев
    22 октября 2026, 21:49 • Новости дня

    Зеленский подписал законы о налогах для получения помощи от ЕС и МВФ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины Владимир Зеленский подписал законы о налогах, необходимые для получения финансовой помощи от Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ).

    Глава киевского режима утвердил поправки в Налоговый и Таможенный кодексы, которые вводят налогообложение доходов от продаж через цифровые платформы и отменяют льготы для посылок из-за рубежа стоимостью менее 150 евро, передает ТАСС со ссылкой на данные картотеки сайта Верховной рады.

    Еврокомиссия и МВФ настаивают на самостоятельном поиске Киевом новых источников пополнения бюджета. Из-за задержки принятия этих непопулярных законов Украина в текущем году недополучила 29,5 млрд долларов зарубежного финансирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский затянул удавку на шее украинского народа, набрав зарубежных кредитов.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила необходимость прогресса в принятии новых законов на Украине для получения дальнейшей финансовой помощи от Евросоюза.

    До этого директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила о сохранении зависимости киевского руководства от масштабной зарубежной поддержки даже в случае успешного мирного урегулирования конфликта.

    22 октября 2026, 12:16 • Новости дня
    Военный эксперт раскрыл тактику ударов по Южному мосту в Киеве

    Эксперт Кнутов: Регулярное поражение Южного моста в Киеве нарушит снабжение ВСУ

    Военный эксперт раскрыл тактику ударов по Южному мосту в Киеве
    @ Олег Тоцкий (tov_tob)/Wikipedia

    Tекст: Олег Исайченко

    Полностью разрушить Южный мост в Киеве сложно, поэтому более реалистичный вариант – временно ограничивать движение по нему, повреждая дорожное полотно. Даже несколько дней перебоев могут осложнить переброску через Днепр военных грузов и комплектующих для производства вооружений, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    Российские удары по Южному мосту в Киеве могут быть направлены не на его полное разрушение, а на временное ограничение движения. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, повреждение дорожного полотна позволит осложнить переброску военных грузов через Днепр.

    «Южный мост – ключевая транспортная магистраль Киева: по нему проходит значительная часть транспортного потока. Он соединяет правый и левый берега города, а также связывает Киев с тремя ключевыми автомагистралями: М-05 (Киев – Одесса), М-06 (Киев – Чоп, далее к границе с Венгрией и Словакией) и М-03 (Киев – Харьков / Изюм / Славянск)», – отметил Кнутов.

    По словам эксперта, полностью разрушить мост можно с помощью мощных боеприпасов, однако их применение сопряжено с серьезными трудностями. «Например, фугасные авиационные бомбы (ФАБы) обладают достаточной мощностью, чтобы разрушить пролет моста. Однако для этого самолету необходимо долететь до Киева и сбросить бомбу непосредственно на объект. Выполнить такую задачу практически нереально из-за средств ПВО противника», – рассуждает собеседник.

    Ранее российские удары были сосредоточены на несущих элементах моста, в частности на вантах. Однако, по оценке Кнутова, такой способ также сопряжен с техническими сложностями. «Чтобы вывести из строя ванты, несколько БПЛА «Герань» должны попасть практически в одно и то же место. На сегодня добиться такой точности сложно», – пояснил он.

    Более реалистичным вариантом эксперт считает повреждение дорожного полотна, которое позволит временно ограничить движение. «Боевой заряд БПЛА «Герань» составляет 90 кг. Этого достаточно, чтобы пробить дорожное полотно и вывести из строя одну-две полосы. В результате возникнут пробки, а движение по мосту может быть ограничено на несколько дней – в зависимости от размера пробоины. Подобную ситуацию мы наблюдаем в Киеве сейчас», – указал Кнутов.

    Даже кратковременное ограничение движения, по оценке эксперта, может осложнить переброску с правого берега Днепра на левый оружия и комплектующих для производства беспилотников и крылатых ракет. «Поэтому тактика временного выведения моста из эксплуатации на несколько дней, если применять ее несколько раз в неделю, может дать результат», – заключил Кнутов.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников по территории Украины. Как сообщили в Минобороны, в Киеве был поражен автожелезнодорожный мост «Южный», используемый для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

    Мэр столицы Виталий Кличко заявил о повреждении части инфраструктуры метрополитена на мосту. На этом фоне Киевская городская военная администрация (КГВА) объявила об ограничении движения транспорта, что привело к очередному транспортному коллапсу и пробкам.

    Под удар в Киеве также попало сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), осуществляющее производство дронов большой и средней дальности, крылатых ракет FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-9 и FP-9.

    Кроме того, поражен складской комплекс («Хладокомбинат №3»), на базе которого организовано производство беспилотников большой и средней дальности самолетного типа и барражирующих боеприпасов «Хорнет».

    Среди других целей атаки в Киеве – промышленное предприятие, осуществляющее производство БПЛА и комплектующих для робототехнических комплексов, а также склад беспилотных летательных аппаратов и реактивных ускорителей к ним.

    В Одесской области удар нанесен по объектам инфраструктуры порта Килия, предназначенным для разгрузки и хранения военного имущества, поставляемого из-за рубежа. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы для ВСУ.

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    22 октября 2026, 13:16 • Новости дня
    Политолог: Львов поставил Польшу перед неудобным выбором

    Политолог Стремидловский: Львов наступил на польские «исторические мозоли»

    Политолог: Львов поставил Польшу перед неудобным выбором
    @ Mykola Tys/SOPA Images/ZUMA/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Польская общественность болезненно восприняла решение Львовского облсовета объявить 2027-й «годом УПА*». Этот скандал ставит правительство Польши в непростое положение: Варшава обязана продолжать поддержку Украины, но одновременно вынуждена учитывать острую реакцию граждан на чувствительные исторические темы, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский.

    «Украина вновь болезненно наступает на польские «исторические мозоли». Только в этом году произошло несколько подобных инцидентов. Так, Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование «Героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). Затем на Украине с почестями перезахоронили останки коллаборационистов и приспешников нацистов», – напомнил политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    «Сейчас мы наблюдаем третий эпизод – решение Львовского облсовета объявить 2027-й «годом УПА» – и, вероятно, впереди последуют новые шаги», – добавил собеседник. Эта ситуация неприятна польским политикам прежде всего с точки зрения внутренней повестки: в стране начинается новый избирательный цикл – осенью следующего года пройдут выборы в Сейм.

    «Представители правящей коалиции в Польше хотели бы если не полностью вывести украинский вопрос из избирательной кампании, то хотя бы добиться того, чтобы действия Киева и региональных властей – в том числе Львовского областного совета – не провоцировали общественное недовольство из-за чувствительных исторических тем», – указал эксперт.

    Как объясняет Стремидловский, правящая коалиция и правительство Дональда Туска оказываются в очень неудобной позиции: с одной стороны, им необходимо продолжать поддерживать Украину, чего требуют европейские партнеры Варшавы, а с другой – приходится учитывать общественное мнение поляков по украинскому направлению, которые крайне болезненно и эмоционально реагируют на любые шаги, задевающие историческую память.

    На этом фоне фракция «Развитие плюс» Матеуша Моравецкого решила сыграть на этих настроениях и выдвинула инициативу о криминализации бандеровской идеологии. Однако, по оценкам политолога, законопроект – «чистой воды популизм». Он указал, что Моравецкий, будучи премьером Польши, спокойно ездил в Киев и взаимодействовал с Зеленским.

    «Кроме того, Ярослав Качиньский, лидер партии «Право и справедливость» (от которой откололся Моравецкий), вновь напоминает полякам, что он еще в 2016 году сказал Петру Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов), что «Украина с Бандерой в Европу не войдет». Но что было сделано польскими властями, в том числе после того, как Львовский облсовет принял решение по «году УПА»? Разве Варшава прекратила оказывать помощь Киеву?» – риторически задается эксперт.

    «Да, страны сейчас обсуждают предоставление кредита – не исключены краткосрочные задержки. Однако, скорее всего, спустя месяц-два, когда общественная напряженность спадет, все снова пойдет, что называется, по накатанной», – заключил Стремидловский.  

    Ранее в Польше остро восприняли решение Львовского областного совета объявить 2027 год «годом УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что такие действия дают дополнительные аргументы для противников вступления Украины в ЕС. «Это неумно, это вредит Украине. Нас это, очевидно, каждый раз раздражает», – сказал он.

    Министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш также подчеркнул, что такой шаг «неприемлем», «не укрепляет взаимное доверие», а только усиливает разногласия между двумя странами. «Необходимо, чтобы украинские власти дистанцировались от этой позиции», – добавил глава минобороны.

    В свою очередь глава польского МИД Радослав Сикорский включил в список нежелательных на территории республики лиц депутата Львовского облсовета Святослава Шеремета, автора инициативы об объявлении 2027 года годом УПА. А евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник отметила, что Украина после всей помощи от Варшавы «отдает почести геноцидникам польских граждан». Она призвала перестать терпеть «плевки в лицо» со стороны Киева.

    Шеремета счел реакцию Варшавы странной. По его словам, подобные решения на Украине принимали и раньше, а украинцы вправе самостоятельно выбирать национальных героев. Инициатива не была направлена против отношений с Польшей, заверил он. Тем не менее МИД Украины назвал решение Львовского облсовета контрпродуктивным. В ведомстве утверждают, что депутаты не консультировались с центральными органами власти.

    Позже в польском внешнеполитическом министерстве заявили, что окружение Владимира Зеленского заверило Варшаву: решение облсовета не будет введено в действие. Однако скандал не исчерпан. В частности, фракция «Развитие плюс» экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого внесла в Сейм проект закона о криминализации бандеровской идеологии.

    Комментарии (9)
    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
    Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Европа не способствует мирному урегулированию на Украине, а провоцирует дальнейшее развитие военных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Американская администрация делает очень много для того, чтобы способствовать мирному урегулированию. Европейские столицы ничего не делают для того, чтобы способствовать мирному урегулированию, и делают очень много для того, чтобы провоцировать дальнейшее развитие военных действий», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    При этом в Кремле позитивно оценивают попытки некоторых европейских стран понять позицию России, хотя до объективных заявлений пока еще далеко. Также Песков подчеркнул, что Москва не слышала ни одного заявления от Украины и Европы о готовности перейти к реальному диалогу на условиях, учитывающих интересы безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии сигналов со стороны Киева и европейских государств о желании перейти к переговорам.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о договоренности продолжить диалог Москвы и Вашингтона.

    В среду Уиткофф выразил надежду на продвижение мирного процесса в ходе переговоров в Петербурге.

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    22 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Россия и Украина обменялись телами погибших военных на территории Белоруссии
    Россия и Украина обменялись телами погибших военных на территории Белоруссии
    @ Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной состоялся в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе.

    Российская сторона передала Киеву 252 тела погибших военнослужащих, Украина вернула 25 тел, передает БелТА.

    Отмечается, что Минск продолжает оказывать содействие в организации гуманитарных маршрутов, вопросах воссоединения семей и обмене военнопленными. Всего на белорусской территории прошло уже свыше 70 подобных миссий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о передаче Украине более 20 тыс. тел погибших.

    Россия передала Киеву 1 тыс. тел погибших украинских военных.

    В феврале Владимир Мединский опубликовал фото обмена телами военных.

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    22 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов
    Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов
    @ Jens Kalaene/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстония совместно с железнодорожными предприятиями пообещала передать Украине более 60 локомотивов для обеспечения работы железных дорог, сообщила эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на МИД республики.

    Таллин определил более 60 локомотивов, которые можно передать Украине. Об этом министр иностранных дел республики Маргус Цахкна сообщил украинскому коллеге Андрею Сибиге, пишет РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    На прошлой неделе экспертная группа с Украины посетила Эстонию для оценки соответствия имеющихся локомотивов потребностям украинской железной дороги. Сейчас эстонская сторона ожидает ответа специалистов для поиска финансирования через международные механизмы.

    Окончательное решение о передаче локомотивов пока не принято. О моделях, владельцах и техническом состоянии локомотивов не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее администрация США существенно сократила помощь Украине.

    Во вторник премьер-министр Болгарии Румен Радев тоже заявил об отказе страны предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине.

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    22 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    Воссоединение семей из России и с Украины прошло в Белоруссии
    Воссоединение семей из России и с Украины прошло в Белоруссии
    @ Секргей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На белорусско-украинской границе состоялась гуманитарная миссия, в ходе которой 11 человек отправились на Украину, а трое выехали в Россию к своим родственникам.

    В пункте пропуска «Новая Гута» на границе Белоруссии и Украины прошла миссия по воссоединению российских и украинских семей, передает агентство БелТА. Уточняется, что 11 человек отправились к родным на украинскую территорию, а трое выехали в Россию.

    В составе группы находились пожилые и маломобильные граждане. На белорусской территории перед дальнейшей дорогой им предоставили горячее питание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на белорусско-украинской границе прошел очередной этап гуманитарной миссии по воссоединению семей.

    Летом между Украиной и Россией состоялась передача 15 мирных жителей.

    В июне три российские семьи смогли вернуться на родину при содействии Международного комитета Красного Креста.

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    22 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»

    ГУР Украины: Россия начала применять новую крылатую ракету «Филин»

    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»
    @ t.me/DIUkraine

    Tекст: Вера Басилая

    Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины сообщило об использовании российскими войсками новой недорогой крылатой ракеты наземного базирования «Филин» с дальностью полета до 1200 км.

    Украинская разведка зафиксировала применение новой российской ракеты с конца лета, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max. По данным ГУР, значительная часть конструктивных элементов боеприпаса изготавливается с помощью 3D-печати. Заявленная скорость ракеты достигает 800 км в час, дальность полета составляет до 1200 км, а масса боевой части – 50 или 100 кг. Отмечается, что «Филин» способен лететь на высотах от сверхмалых до шести километров.

    В четверг ВС России поразили ракетами сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), производившее беспилотники, крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и оперативно-тактические ракеты FP-9.

    В среду в Ростехе сообщили о способности новейшего российского зенитного ракетного комплекса «Цитадель» поражать различные типы беспилотников и крылатые ракеты.

    В прошлом месяце западная пресса отметила появление новой российской крылатой ракеты «Бандероль».

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    22 октября 2026, 12:15 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Мировку
    Российские войска освободили запорожскую Мировку
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Мировку в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Мировку в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Было нанесено поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны возле Васильковского, Диброва, Коломийцев Днепропетровской области, Барвиновки, Воскресенки и Вольнянки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли более 245 военнослужащих.

    Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ около Революционного, Новоужвиновки, Колодезного, Бугаевки, Котовки и Избицкого Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям аэромобильной бригады ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Кровным, Хотенью, Бариловкой и Лужками.

    Противник при этом потерял более 230 военнослужащих, артиллерийское орудие и две станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Гавриловки, Кондратовки и Василевской Пустоши Донецкой Народной Республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 185 военнослужащих, бронемашину, четыре орудия полевой артиллерии западного производства и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, нацгвардии у Криницы, Роганского, Новодонецкого, Шиловки, Каменки, Староварваровки, Белозерского, Новоявленки ДНР и Ленинского Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 345 военнослужащих, три бронемашины, пять орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска взяли под контроль запорожские Червоный Яр и Юльевку.

    Днем ранее они освободили запорожский Тимашевск.

    До этого российская армия освободила запорожский Омельник.

    А в прошедшие выходные российские войска за сутки освободили в зоне СВО восемь населенных пунктов.

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    22 октября 2026, 18:56 • Новости дня
    ВС России поразили две подстанции на Украине и сухогрузы с оружием

    ВС России поразили подстанции на Украине и два сухогруза с военным грузом

    Tекст: Вера Басилая

    Армия России днем в четверг поразила электроподстанцию ПС-330 «Новокиевская» в Хотове Киевской области и электроподстанцию ПС-330 «Житомирская» в Житомире, а также два сухогруза с военными грузами для украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    Российские войска продолжили наносить удары беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса, а также по портовой инфраструктуре и судам, доставляющим оружие, сообщает Минобороны в Max.

    В результате атаки поражены электроподстанция «Новокиевская» в населенном пункте Хотов Киевской области и подстанция «Житомирская» в Житомире.

    Кроме того, на переходе морем российские военные поразили два сухогруза, которые везли в порты Одессы и Черноморска грузы для украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска провели атаку на заводы оборонно-промышленного комплекса и портовые объекты в Одесской области.

    Ранее в Киеве было ограничено движение транспорта по Южному мосту с правого на левый берег Днепра.

    Напомним, в Киеве поражен Южный мост, остановлена работа некоторых станций метро, а также нанесен удар по авиационному предприятию «Антонов».

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    22 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    Мирошник назвал способ «отрезвить» Зеленского

    МИД: Жесткий военный ответ является единственным способом отрезвить Зеленского

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что привести Владимира Зеленского в сознание способен только отрезвляющий жесткий военный ответ.

    «Только отрезвляющий жесткий военный ответ способен привести в сознание одурманенного иностранной поддержкой диктатора», – приводит слова Мирошника РИА «Новости».

    Дипломат выразил такую точку зрения в ходе телемоста, посвященного эскалации террористической войны со стороны Вооруженных сил Украины в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил об увеличении интенсивности ударов Вооруженных сил Украины по гражданским объектам.

    В среду дипломат рассказал об использовании фосфорных боеприпасов украинскими военными в Харьковской области.

    Во вторник внешнеполитическое ведомство заявило о массированных атаках украинских войск на Алешкинский округ Херсонской области.

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    22 октября 2026, 16:43 • Новости дня
    Институт демографии Украины сообщил о сокращении населения страны

    Институт демографии: Население Украины сократилось до 28,5 млн человек

    Институт демографии Украины сообщил о сокращении населения страны
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Денис Тельманов

    Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова сообщила о снижении численности населения страны до 28,5 млн человек к середине 2026 года.

    К середине года количество жителей Украины уменьшилось до 28,5 млн, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал «Новости. Live». «Мы несколько дней назад закончили работу над оценками численности населения на середину года – 28,5 млн. За последнее время полмиллиона мы уже потеряли через выезд», – сказала Либанова.

    При этом экономист Алексей Кущ и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее заявляли о снижении реального числа жителей страны до 20 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник офис миграционной политики Украины сообщил о потере страной еще 800 тыс. человек за прошлый год.

    В прошлом месяце глава ведомства Василий Воскобойник предрек государству постепенное угасание и резкое падение рождаемости.

    Летом финансовый аналитик Алексей Кущ заявил о стремительном усугублении демографического кризиса из-за массовой миграции и высокой смертности.

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    22 октября 2026, 13:05 • Новости дня
    Постпред Полянский исключил заморозку конфликта на Украине по Минской модели
    Постпред Полянский исключил заморозку конфликта на Украине по Минской модели
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Москва не согласится на замораживание конфликта на Украине по модели Минских соглашений.

    Полянский уточнил, что европейские спонсоры Киева пытаются продвигать схемы для спасения украинских властей и навязать перемирие, однако Россия не пойдет на замораживание конфликта по минской модели, передает РИА «Новости».

    «Главное для них сейчас – добиться перемирия и вновь навязать нам урегулирование по модели Минских соглашений, которые они сами и нарушили. Специально для них хочу подтвердить еще раз: такого не произойдет», – заявил Полянский.

    По его словам, истинные намерения Владимира Зеленского пытаются не замечать только в Европе. Дипломат отметил, что президент США уже публично признал отсутствие у украинских властей желания останавливать боевые действия.

    Постпред также обратил внимание на жестокое обращение с людьми и принудительную мобилизацию на Украине. Он упомянул случаи насилия со стороны сотрудников территориальных центров комплектования, гибель мобилизованных и избиение пограничниками мужчины, пытавшегося переплыть Днестр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дональд Трамп заявил о близости сделки по урегулированию конфликта на Украине.

    В среду американский переговорщик Джаред Кушнер сообщил об обнадеживающем прогрессе в переговорах.

    В тот же день финский политик Армандо Мема рассказал об отчаянии Евросоюза из-за исключения из переговорного процесса.

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    22 октября 2026, 16:31 • Новости дня
    Песков усомнился в реабилитации Зеленского от обвинений в нацизме

    Песков: Зеленский вряд ли сможет реабилитироваться от нацизма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что упоминания Владимира Зеленского о своем деде-ветеране вряд ли помогут ему реабилитироваться на фоне нацистских проявлений на Украине.

    «Поскольку мы все время говорим о нацистских проявлениях на Украине и о необходимости выкорчевывания этих нацистских проявлений, то, наверное, он как-то пытается реабилитироваться и так далее. Но тем не менее вряд ли это получится на фоне того, что по-прежнему, к сожалению, происходит на Украине», – заявил Песков в интервью «Вестям».

    Представитель Кремля пояснил, что ему сложно судить о причинах подобных высказываний Зеленского без знания полного контекста интервью. При этом он обратил внимание на то, что слова украинского лидера прозвучали в момент кульминации скандала между Киевом и Варшавой.

    Песков напомнил, что решение городского совета Львова объявить 2027 год годом нацистского подразделения вызвало острую реакцию, из-за которой Польша даже отменяла поставки вооружений в знак протеста. По его мнению, одного этого контраста достаточно для оценки попыток Зеленского оправдаться.

    В среду сообщалось, что польские власти приостановили отправку крупного пакета вооружений Киеву в ответ на решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА, запрещенная в России экстремистская организация).

    Позже Министерство национальной обороны Польши опровергло информацию о приостановке передачи военной помощи Украине в связи с чествованием экстремистской организации.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал от властей Украины официально дистанцироваться от решения объявить во Львове год экстремистской организации.

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    22 октября 2026, 13:18 • Новости дня
    Постпред при ОБСЕ Полянский: В Европе вырос спрос на секс-услуги украинок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С 2022 года со стороны европейцев растет спрос на секс-услуги и порнографию с участием украинских женщин, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «С 2022 года отмечается рост онлайн-спроса со стороны европейских мужчин на сексуальные услуги и порнографию с участием украинских женщин, что может включать секснасилие и эксплуатацию», – цитирует Полянского ТАСС.

    Дипломат отметил, что в СМИ регулярно появляются материалы расследований, выявляющих работу торговцев людьми под покровительством высокопоставленных чиновников на Украине.

    Он подчеркнул, что в странах ОБСЕ растет уровень торговли людьми для сексуальной эксплуатации, в том числе несовершеннолетних. Полянский указал на использование преступниками современных технологий для поиска жертв и размещения соответствующего контента в открытом доступе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Служба внешней разведки заявила о стремлении Еврокомиссии изгнать прибывших в Европу украинских беженцев. Летом Евростат сообщил о сокращении поддержки украинских беженцев в Европе. Политолог Лариса Шеслер в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказывала, что Европа толкает их на нищенство.

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    22 октября 2026, 13:44 • Новости дня
    Кремль не увидел признаков готовности Киева и Европы к диалогу с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти России не получали сигналов со стороны Украины и европейских государств о желании перейти от эскалации к переговорам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Журналисты задали Пескову вопрос о том, как в Кремле оценивают готовность украинской стороны и ряда европейских столиц перейти от эскалации к реальному диалогу на условиях, учитывающих интересы безопасности России, передает РИА «Новости».

    «На этот счет мы не слышали ни одного заявления – я не знаю, с чего вы это взяли, но ни одного заявления, которое бы об этом свидетельствовало, мы не слышали», – заявил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков назвал искренними усилия США по мирному урегулированию на Украине.

    Во вторник Кремль заявил о необходимости легитимного представителя Киева на переговорах.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента сообщил о сохранении открытости Москвы к переговорному процессу.

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