Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.0 комментариев
Финский политик заявил об отчаянии ЕС из-за исключения из переговоров по Украине
Политик Мема заявил об отчаянии ЕС из-за исключения из переговоров по Украине
Руководство Евросоюза находится в отчаянии из-за отстранения от переговорного процесса по Украине, заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«Каллас обвиняет американских дипломатов в стремлении заставить Украину капитулировать, добиваясь переговоров с Россией. Это отчаянное заявление со стороны Каллас, сделанное в ситуации, когда ЕС отстранен от переговоров и не играет в них никакой роли», – приводит его слова РИА «Новости».
Мема отметил, что Евросоюз заслуженно наблюдает со стороны за тем, как США ведут переговоры с Украиной.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российские представители не контактировали с Владимиром Зеленским, а украинское урегулирование войдет в повестку встречи президента Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа.
Во вторник глава дипломатии ЕС Кая Каллас обвинила США в том, что они толкают Украину к капитуляции.
Спецпосланник избранного президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер запланировали переговоры по Украине с Владимиром Зеленским в Норвегии.