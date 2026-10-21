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    21 октября 2026, 08:40 • Экономика

    Франция перекупает дизель с угрозой войны

    Франция перекупает дизель с угрозой войны
    @ Axel Heimken/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Президент Франции ликует, ведь ему удалось сторговаться с ближневосточными странами, чтобы их дизель пришел именно в Париж, а не туда, куда он приходил раньше. Сейчас каждый руководитель европейской страны сам за себя, как во время пандемии и дефицита перчаток, масок и вакцин. Социальное недовольство уже бурлит. На таком ажиотаже цены на дизель в мире могут еще больше вырасти.

    Пока цены на дизель растут, Франция выторговывает себе дополнительный объем дизеля. Как сообщает AFP, президент Франции Эммануэль Макрон в ходе поездки в страны Ближнего Востока заручился «обязательствами» со стороны ОАЭ о поставках 100 тыс. тонн этого топлива ежемесячно. Поставки еще 100 тыс. тонн он рассчитывает согласовать также с Бахрейном. Плюс Саудовская Аравия обещала 95 тыс. тонн в октябре и ноябре.

    Получается, что Франция заручилась обязательствами на 295 тыс. тонн дизеля в месяц, что составит порядка 10% от его общего потребления и должно позволить снизить цены на заправках, утверждают в Елисейском дворце.

    Французское руководство ликует по понятным причинам – оно показало своему электорату, что делает реальные шаги для облегчения ситуации с ценами на топливо. По данным ЕК, с начала года по октябрь дизель в ЕС удвоился в цене. Каков будет результат действий Макрона, зависит от того, будут ли эти договоренности реализованы на практике.

    «Сейчас идет ценовая борьба за топливо не только между Европой и Азией, но и между самими европейскими странами. Это как борьба за маски, перчатки и вакцину во время пандемии, где каждый выживает самостоятельно. Каждый руководитель национального государства понимает, что сейчас его личная позиция как политика зависит от того, сможет ли он обеспечить топливом рынок или нет. Потому что волна протестов объясняется недовольством в том числе подорожанием энергоресурсов – и дизеля в частности. Чем больше главы европейских стран смогут предоставлять дизеля, тем ниже будет градус протестных настроений», – говорит Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Интересно, что сделка Макрона по дизелю может привести даже к росту цен на дизель, потому что другие страны тоже включатся в эту конкуренцию и борьбу за дизель, начнется дополнительный ажиотаж, что выльется в рост цен на рынке в целом, добавляет эксперт ФНЭБ.

    По его словам, в целом на рынке все равно сохранится дефицит дизеля, потому что Россия и Саудовская Аравия – два крупнейших поставщика дизеля на мировой рынок – все еще не вернулись к своим прежним объемам экспорта. Основные объемы Саудовской Аравии по-прежнему зажаты внутри Ормузского пролива и не могут быть вывезены. Ближний Восток и Россия вместе экспортируют на 1,3 млн баррелей в сутки меньше, чем год назад, и заменить это нечем, говорит эксперт ИРТТЭК Михаил Вакилян.

    Встает вопрос: как же Франция собралась получать дизель из ОАЭ, Саудовской Аравии и Бахрейна при закрытом Ормузском проливе? Нефтепроводы, которые имеются у этих стран, годятся только для сырой нефти. Поэтому дизель пойдет морем.

    Юшков говорит о том, что через пролив все-таки проходят «челноки» – танкеры с отчаянными капитанами, которые за большие деньги проводят топливо через пролив на свой страх и риск.

    «Дизель пойдет морем. Саудовские объемы из Янбу через Суэц до Фос-сюр-Мер обходят и Ормуз, и Баб-эль-Мандеб, поэтому Париж и отправил военных охранять Янбу. Эмиратам проще, так как часть продукта можно грузить в Фуджейре, это уже за Ормузом. Бахрейну труднее всех, его НПЗ в Ситре стоит внутри залива, так что без конвоя через пролив не обойтись. Военная часть визита Макрона прямо вытекает из топливной», – говорит Вакилян.

    Причем Франция взяла почти десятую часть остатка мирового рынка. Масштаб такой: 295 тыс. тонн в месяц – это около 73 тыс. баррелей в сутки, примерно 9% всего дизеля, который Ближний Восток и Россия вместе экспортировали в сентябре, посчитал эксперт.

    При этом надо понимать, что эти объемы дизеля не новые для рынка, и кто-то лишится ровно столько, сколько хочет получить Франция. И вряд ли это будут обеспеченные страны. Франция оставит без дизеля более бедные государства.

    «В Персидском заливе нет лишнего дизеля, там есть дизель, который не может выйти, и очередь из желающих его купить. «Обязательства» – это место в очереди. Цена будет рыночной с привязкой к котировкам плюс военная страховка и фрахт. Франция покупает гарантию, что танкер придет, и по цене это не выгоднее рынка. До войны дизель Эмиратов и Бахрейна шел в основном к востоку от Суэца: Восточная Африка, Южная Азия, Австралия. Им и достанутся очереди», – говорит эксперт ИРТТЭК.

    Вот если бы Европа отменила свой запрет от 5 февраля 2023 года на импорт российских нефтепродуктов, то уже на одних новостях цены на дизель в Европе начали бы снижаться. «Психологический эффект был бы, фьючерсы на газойль отреагировали бы в тот же день. Хотя физически продавать почти нечего», – говорит Вакилян.

    «Почему Россия раньше была крупнейшим поставщиком дизеля для Европы? Потому что мы очень близко, маленькое транспортное плечо и всем было удобно. Но здесь, конечно, вопрос: согласилась бы Россия поставлять это дизельное топливо на европейский рынок, потому что Европа перепродает его Украине.

    И одно дело не замечать, когда это делает Венгрия и Словакия, а другое дело, когда насыщаешь весь европейский рынок, да еще и цены снизятся на глобальном рынке», – говорит Игорь Юшков.

    Впрочем, дизельная сделка России с США тоже выгодна Евросоюзу. «Рынок дизеля общий, и после американской лицензии российские партии дизеля пойдут в Турцию, Бразилию, Африку и освободят чужие танкеры для Европы. Эмбарго лишает Европу российских молекул, но дизель все равно доходит, просто кружным путем, и за этот путь она переплачивает фрахтом и временем», – говорит эксперт.

    Ситуация будет оставаться без изменений пока никуда не делся ближневосточный фактор и остается перекрытым Ормузский пролив, пока Россия не вернет масштабный экспорт дизеля, а Украина не остановит удары по российским НПЗ.

    «По дизелю впереди самое тяжелое – это зима, сезонные ремонты НПЗ, запасы, которые уже потрачены вопреки сезону, и затухающий эффект выброса резервов G7, где дизель шел первым. Новые рекорды по цене в ноябре–январе вероятны. Бензину проще, его маржа прошла пик еще летом. Разрешить ситуацию может по-настоящему только Ормуз. Нормальный проход через пролив вернет рынку больше, чем любые визиты и лицензии», – заключает Вакилян.

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