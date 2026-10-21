Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
Узбекистан перешел на обновленный латинский алфавит
Мирзиеев подписал закон о переходе Узбекистана на обновленную латиницу
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон, который предусматривает поэтапный переход на обновленный узбекский алфавит на основе латинской графики.
Об этом сообщила глава администрации президента Саида Мирзиеева, передает РИА «Новости».
По ее словам, подписание документа в День узбекского языка, который отмечается 21 октября, символично.
«Наконец исправлена многолетняя историческая ошибка. Сегодня наш президент подписал закон о совершенствовании узбекского алфавита, основанного на латинской графике», – заявила Мирзиеева.
Обновленный алфавит будет состоять из 28 букв и апострофа, что соответствует принципам общетюркского алфавита. Общее количество знаков осталось прежним – 29. Замена ряда буквосочетаний призвана улучшить орфографию и облегчить использование языка в цифровой среде.
Переход на новый алфавит будет осуществляться поэтапно: при плановом переиздании учебников, замене документов, обновлении национальной валюты и вывесок. Ранее, с января 2023 года, все организации в Узбекистане должны были перейти на латиницу в делопроизводстве и СМИ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в алфавит Узбекистана добавили две буквы.
В марте Минпросвещения Киргизии сообщило, что русский язык станет базой образовательной дипломатии.