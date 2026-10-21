Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
Кабмин Молдавии одобрил денонсацию протокола с СНГ о передаче улик
Правительство Молдавии одобрило расторжение протокола с СНГ о передаче вещдоков
Кабинет министров Молдавии проголосовал за денонсацию протокола с СНГ о передаче оружия и наркотиков в качестве вещественных доказательств по уголовным делам, сообщил премьер-министр страны Василий Тофан.
Правительство Молдавии проголосовало за расторжение документа, определяющего порядок передачи наркотических веществ и огнестрельного оружия в качестве улик по уголовным делам, передает РИА «Новости».
Инициативу представила глава МВД Молдавии Даниела Мисаил-Никитин. По ее словам, республика уже участвует в других международных соглашениях, которые обеспечивают необходимую правовую базу для взаимодействия с иностранными государствами.
Министр добавила, что в настоящее время нет активных запросов в рамках данного протокола, поэтому отказ от него не скажется на расследованиях. Документ был подписан в Сочи осенью 2017 года, теперь вопрос о его денонсации предстоит рассмотреть парламенту Молдавии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал недальновидным планируемый выход Молдавии из СНГ.
Также постпред Александр Лукашевич предупредил Кишинев о последствиях выхода из организации.
Кроме того, в республике официально запустили процедуру выхода из Содружества.