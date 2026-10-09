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    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    «Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    5 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    5 комментариев
    9 октября 2026, 10:18 • Новости дня

    Лукашенко назвал недальновидным планируемый выход Молдавии из СНГ

    Лукашенко назвал недальновидным решение властей Молдавии выйти из СНГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите в Туркмении назвал планируемый выход Молдавии из СНГ недальновидным решением руководства страны, а не выбором молдавского народа.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возможное решение Молдавии покинуть СНГ является шагом руководства, а не волей народа. По его словам, власти республики осознают это и стремятся остаться в Договоре о зоне свободной торговли, передает БелТА.

    «Это, конечно же, не выбор простых молдаван, а решение руководства. Полагаю, недальновидное», – отметил Лукашенко, выступая на саммите СНГ в Туркмении.

    Белорусский лидер призвал Кишинев не разрушать каналы взаимодействия ради интересов рядовых граждан. В качестве примера он привел выход Грузии из СНГ, добавив, что возвращение к нормальным отношениям всегда дается легче, если использовать уже существующие механизмы Содружества.

    Кроме того, Лукашенко напомнил о тех, кто предсказывал СНГ скорый крах. Он заявил, что оппоненты, называвшие организацию мифом и геополитическим фантомом, совершили стратегический просчет, поскольку внешние силы продолжают манипулировать государствами, возникшими после распада СССР, отмечает РИА «Новости».

    Заседание глав стран-участниц СНГ проходит в туристической зоне «Аваза». Участники планируют подвести итоги сотрудничества в связи с 35-летием организации, принять документы о развитии культурно-гуманитарных связей и обсудить координацию внешней политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин и лидеры стран СНГ собрались на саммит в узком составе.

    Накануне российский президент прибыл в Туркмению для участия в мероприятии.

    6 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Кишинев анонсировал отказ от вин «Изабелла» и «Лидия» ради вступления в ЕС
    Кишинев анонсировал отказ от вин «Изабелла» и «Лидия» ради вступления в ЕС
    @ Руслан Кривобок/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр сельского хозяйства Молдавии Евгений Осмокеску заявил, что членство республики в Евросоюзе приведет к запрету на производство вина из популярных сортов винограда «Изабелла» и «Лидия».

    Молдавия не сможет производить вино из сортов винограда «Изабелла» и «Лидия» после вступления в Евросоюз, заявил Осмокеску, сообщает РИА «Новости». «У нас есть некоторые сорта винограда, которые не допускаются Европейским союзом, мы не сможем производить из них вино, когда станем членом ЕС. Речь идет о двух сортах – «Изабелла» и «Лидия», – сказал он.

    Министр призвал молдавских производителей переходить на другие сорта, несмотря на то, что «Изабеллой» и «Лидией» в республике засажено более пяти тысяч гектаров земли. По его словам, задача состоит в увеличении количества плантаций и сортов, устойчивых к изменению климата, в том числе к засухе. Это позволит Молдавии конкурировать с Францией, Италией и Испанией, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Молдавия подготовила план по вступлению в ЕС к 2028 году.

    В сентябре в республике предложили в угоду Евросоюзу прекратить экспорт в Россию и Белоруссию.

    В июле спикер парламента Молдавии назвал условие вступления страны в ЕС.

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    7 октября 2026, 21:40 • Новости дня
    Жители Молдавии запустили петицию против лечения украинских военных в стране
    Жители Молдавии запустили петицию против лечения украинских военных в стране
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Граждане Молдавии опубликовали петицию с требованием к властям отказаться от планов по организации лечения и реабилитации военнослужащих Вооруженных сил Украины за счет государственного бюджета.

    Жители Молдавии разместили на специальном портале гражданских инициатив обращение, призывающее руководство страны приостановить программу медицинской помощи солдатам иностранных государств, включая Украину, передает РИА «Новости».

    «Власти рассматривают возможность выделения средств из бюджета на нужды украинских военных. Мы, граждане Молдавии, подписавшие эту петицию, обращаемся к президенту и правительству и требуем прекратить действия властей, которые мы считаем противоречащими интересам граждан, либо вынести этот вопрос на общенациональный референдум в соответствии с положениями Конституции», – говорится в тексте документа.

    Авторы инициативы подчеркнули необходимость в первую очередь заботиться о собственных гражданах, а также потребовали раскрыть источники финансирования лечения иностранных солдат.

    В сентябре посол Украины в Кишиневе Паун Роговей и министр здравоохранения Молдавии Александр Гаснаш обсуждали перспективы оказания физической и психологической помощи украинским бойцам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре гражданин Украины сбежал от мобилизации в Молдавию на параплане.

    Комментарии (4)
    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 03:23 • Новости дня
    Латвия заявила о попытке прорыва границы с Белоруссией

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МВД Латвии Янис Домбрава написал в соцсети пост о том, что 20 нелегалов, в сопровождении вооруженных людей в масках, едва не прорвались через госграницу со стороны Белоруссии.

    Вооружённые сопровождающие нелегальных иммигрантов угрожали нашим военнослужащим, которые персекли попытку 20 нелегальных иммигрантов незаконно пересечь нашу границу, но в отличие от многих предыдущих случаев провокация была особенно демонстративной и агрессивной, сообщил Домбрава в соцсети Х.

    «Сопровождающие нелегальных мигрантов, которые находились на стороне Беларуси, были вооружены, выражали угрозы военнослужащим Национальных вооруженных сил Латвии (NBS), а также активно подстрекали и гнали группу мигрантов в сторону Латвии», – сказано в посте.

    Министр добавил, что через несколько часов после этого люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили распределительный шкаф и украли камеры до того, как прибыл наряд пограничников. После этого вооруженные лица вернулись на территорию Белоруссии.

    Свой пост Домбрава завершил выпадом в адрес Белоруссии, указав на то, что «такие случаи могут привести к более серьёзным последствиям для самой Беларуси».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД Латвии заявило, что пресекло 12 тыс. попыток нелегалов пересечь границу с Белоруссией. Власти Латвии обвинили Россию и Белоруссию в организации незаконного транзита мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

    В марте пограничники задержали 34 мигранта на границе Литвы и Белоруссии.

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    6 октября 2026, 23:40 • Новости дня
    Российские дипломаты в Кишиневе «восхитились» словами Каллас о евробезопасности

    В Кишиневе раскритиковали слова Каллас о евробезопасности

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 5 октября заявила о том, что приднестровский конфликт не является препятствием для вступления Молдавии в ЕС, заметили российские дипломаты в Кишиневе.

    Они допустили, что верным будет сделать вывод фактическом согласии в Брюсселе с присутствием на территории ЕС российских войск, размещенных в Приднестровье согласно Договору о принципах мирного урегулирования от 1992 года, написали дипломаты Telegram-канале посольства.

    «Отрадно наблюдать признание их роли как гаранта стабильности в регионе. Не означает ли это, что озвученный К.Каллас сценарий станет шагом в сторону формирования евразийской системы равной и неделимой безопасности?» – поиронизировали они.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кишинев анонсировал отказ от вин «Изабелла» и «Лидия» ради вступления в ЕС. Молдавия подготовила план по вступлению в ЕС к 2028 году.

    При этом Еврокомиссия разработала механизм защиты ЕС от новых стран-участниц.


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    6 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Глава МИД Германии заявил, что Россия якобы хочет воссоздать СССР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Россия якобы намерена воссоздать Советский Союз, что создает «угрозу» для Украины, Грузии, Молдавии и стран Прибалтики.

    По словам Вадефуля, Россия «хочет воссоздать СССР», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на немецкий телеканал ntv. Министр обосновал это заявление словами президента Владимира Путина, который ранее назвал распад Советского Союза величайшей катастрофой XX века.

    «Если это была величайшая катастрофа, то он, вероятно, хочет ее исправить», – заявил Вадефуль. Глава МИД ФРГ добавил, что в случае нападения России на прибалтийские страны, являющиеся членами НАТО, конфликт затронет и Германию.

    Он заверил, что Берлин выполнит свои обязательства перед союзниками по НАТО, если атака коснется Польши, Эстонии, Латвии или Литвы. Кроме того, министр заявил, что Германия уже «подверглась нападению» со стороны России в рамках гибридных операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Берлин потребовал от Киева увеличить военные заказы у Германии.

    МИД ФРГ объявил о закрытии генерального консульства России в Бонне.

    Летом глава МИД Германии признал нехватку средств на оказание помощи Украине.

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    9 октября 2026, 08:33 • Новости дня
    Участники учений ОДКБ начали прибывать в Белоруссию
    Участники учений ОДКБ начали прибывать в Белоруссию
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военнослужащие из России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана начали прибывать на территорию Белоруссии для участия в совместных маневрах стран ОДКБ, сообщили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства.

    Участники военных маневров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали прибывать в Белоруссию. В республике встречают союзников из России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны Белоруссии.

    На территории страны с 12 по 16 октября пройдут командно-штабные учения с миротворческими силами организации «Нерушимое братство – 2026», а также специальное учение «Барьер-2026».

    Во время маневров «Нерушимое братство» военнослужащие отработают подготовку и проведение миротворческой операции. Участники учения «Барьер» займутся вопросами ликвидации источников биологических угроз в зоне ответственности сил ОДКБ.

    В белорусском оборонном ведомстве подчеркнули, что маневры носят исключительно плановый характер и не направлены против третьих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую пятницу в России завершилась активная фаза военных учений ОДКБ.

    В этот же день на учениях ОДКБ «Эшелон-2026» задействовали роботов.

    В прошлом месяце контингенты стран организации прибыли в Россию для участия в маневрах.

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    6 октября 2026, 17:10 • Новости дня
    Молдавия запланировала присоединиться к санкциям ЕС против удобрений из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Молдавия рассматривает вопрос полного присоединения к санкциям Евросоюза против России и Белоруссии, включая запрет на ввоз удобрений, заявил министр сельского хозяйства страны Евгений Осмокеску.

    Молдавия намерена присоединиться к санкциям ЕС в отношении удобрений из России и Белоруссии, сообщил министр в эфире «Радио Молдова». «Мы обсуждаем вопрос полного присоединения к санкциям, введенным Евросоюзом по отношению к Белоруссии и России, мы их уже поддержали, оставив в качестве исключений удобрения. Мы должны найти новых поставщиков по выгодным ценам», – цитирует Осмокеску ТАСС.

    Министр добавил, что перед принятием окончательного решения необходимо оценить возможный ущерб для сельскохозяйственного сектора Молдавии.

    Ранее глава МИД республики Михай Попшой сообщал, что страна поддержала около 80% антироссийских санкций, включая экономические и персональные ограничения. Оппозиция в Молдавии выступает с критикой антироссийской политики властей и заявляет о намерении отменить санкции в случае победы на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне МИД призвал россиян отказаться от поездок в Молдавию.

    Ранее Молдавия ввела санкции против российских журналистов и артистов.

    До этого в Приднестровье заявили о подготовке Молдавии к полному разрыву с Россией.

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    7 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Кобахидзе пожелал Грузии избежать «лидерства» Украины и Молдавии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия выполнила почти на 90% свои обязательства перед ЕС по Соглашениям об ассоциации и свободной торговле, заключенным в 2014 году, заявил в среду журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Если в чем-то нас опережают (кандидаты в ЕС) Молдавия и Украина, то только в негативных показателях, – сказал он. – Упаси нас Бог опередить их в этом».

    «Наш путь – это мир, экономическое развитие, так мы и продолжим», – сказал Кобахидзе, комментируя заявления еврокомиссара Марты Кос о критическом отставании Тбилиси от Кишинева и Киева на пути евроинтеграции.

    Грузинский премьер призвал Брюссель проявить к его стране «здоровое отношение» для «беспрепятственного продолжения Грузией евроинтеграции».

    «Мы добросовестно выполняем свои обязательства, опережая на тысячи шагов Украину, Молдавию и другие государства-кандидаты в Евросоюз, – сказал председатель грузинского кабмина. – Наши обязательства по соглашениям об ассоциации и свободной торговле выполнены почти на 90%, а еще два-три года назад этот показатель равнялся 60-65 процентам».

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос накануне заявила, что Грузия сохраняет статус кандидата на присоединение к европейскому содружеству исключительно формально.

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    6 октября 2026, 15:51 • Новости дня
    Лукашенко поручил ученым активизировать разработку современных беспилотников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки поручил ученым ускорить разработку современных беспилотников и пообещал им государственную поддержку.

    Лукашенко посетил испытательный полигон Института порошковой металлургии в Минской области, где ознакомился с научными разработками гражданского и оборонного назначения, передает РИА «Новости».

    Главе государства продемонстрировали реактивные снаряды, боеприпасы к БПЛА, взрыватели и смесевое ракетное твердое топливо. «Надо поддерживать. Если мы понимаем, что нам надо беспилотники последнего поколения, мы должны знать, какие нам нужны. Определить, кого мы будем поддерживать. И пусть работают. Жесткие сроки», – заявил Лукашенко.

    Кроме того, президенту представили белорусские пороха, взрывчатые вещества, автомобильную технику в защищенном исполнении, средства бронезащиты и двухместный автожир «Филин». Специалисты подарили Лукашенко полностью отечественный тепловизионный прицел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг отдаление Белоруссии от России.

    В прошлом месяце он опроверг наличие политзаключенных в Белоруссии.

    Лукашенко рассказал о продаже белорусских калийных удобрений США.

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    7 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    Министр окружающей среды Молдавии призвал граждан привыкать к нехватке воды

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава министерства окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер заявил, что жителям республики следует привыкать к дефициту воды в реках.

    «У нас наблюдается низкий уровень воды на обеих важнейших реках, которые снабжают большую часть населения Республики Молдова. К сожалению, тенденция довольно печальная, и нам нужно привыкать», – приводит РИА «Новости» слова Хаждера.

    Министр пояснил, что местным властям предстоит адаптироваться к сложившейся ситуации и искать новые пути обеспечения населения водой.

    Он добавил, что в Кишинев были приглашены эксперты из Греции для анализа ситуации. Они провели ряд технических заседаний, и в ближайшее время предложат решение проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил власти Украины в проблемах с Днестром.

    В прошлом месяце власти Молдавии предупредили о риске отключения воды в Кишиневе.

    Кишинев заявил о критических рисках из-за украинского Новоднестровского водохранилища.

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    8 октября 2026, 16:28 • Новости дня
    Гражданка Белоруссии лишилась конечностей из-за атаки БПЛА в Брянской области

    МИД Белоруссии: Белоруска лишилась конечностей при атаке БПЛА в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гражданка Белоруссии получила тяжелые ранения при атаке украинского беспилотника в Брянской области, женщине ампутировали конечности, сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.

    «В настоящее время пострадавшая находится в отделении реанимации в крайне тяжелом, но стабилизированном состоянии. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», – заявил Варанков, передает РИА «Новости» со ссылкой на БелТА.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что из-за полученных травм женщине потребовалась ампутация конечностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца человек погиб при атаках беспилотников в Брянской области.

    Летом украинские военные обстреляли свинокомплекс в регионе.

    В июне при атаке дрона в Брянской области также погиб мирный житель.

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    7 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Глава МИД Белоруссии заявил об отсутствии предела интеграции в СНГ

    Глава МИД Белоруссии: У СНГ есть все предпосылки для дальнейшего развития

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ в Туркмении заявил, что у Содружества есть все предпосылки для дальнейшего развития и отсутствуют какие-либо пределы для интеграции.

    «По мнению белорусской стороны, конечно же, предела интеграции нет», – заявил Рыженков. Как передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство БелТА, министр отметил, что на фоне фундаментального переустройства мира у организации есть все предпосылки для дальнейшего роста.

    Он подчеркнул, что первоочередной целью должно стать упреждение и преодоление разночтений внутри объединения. По его словам, государствам необходимо продолжать работу над повышением роли СНГ как устойчивой многосторонней площадки в Большой Евразии, где страны говорят одним голосом.

    Министр добавил, что Содружество способно внести вклад в формирование справедливой системы глобального управления. Рыженков призвал участников придерживаться единой позиции по региональным вызовам и вопросам неделимой безопасности на евразийском континенте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Туркмению на заседание Совета министров иностранных дел СНГ.

    В прошлом месяце Минэкономразвития сообщило о кратном росте туристического потока в страны объединения.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин подвел итоги экономического развития Содружества.

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    7 октября 2026, 07:09 • Новости дня
    Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

    Лукашенко в поздравлении Путину отметил его самоотверженное служение Отечеству

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, отметив его созидательную деятельность и самоотверженное служение Отечеству.

    «Ваша плодотворная и созидательная деятельность является примером ответственного и самоотверженного служения Отечеству», – приводит текст послания Лукашенко ТАСС.

    По словам белорусского лидера, присущие Путину патриотизм, стратегическое видение и решительность способствуют последовательному отстаиванию национальных интересов, сохранению единства граждан, а также безусловному следованию России по пути суверенного развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил Путина с днем рождения. Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравлении Путину отметил его выдающееся управление страной. Во вторник помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Путина с днем рождения.

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    6 октября 2026, 13:20 • Новости дня
    Молдавия назвала новую ЛЭП в честь Трампа

    Посольство США: Новая ЛЭП между Молдавией и Румынией получит имя Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Новая линия электропередачи между Молдавией и Румынией, строительство которой финансируют США, получит название Trump Liberty Line («Линия свободы Трампа»).

    Об этом сообщило американское посольство в Кишиневе на своей странице в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), передает РИА «Новости».

    Министерство энергетики Молдавии, Moldelectrica, Black & Veatch и посольство США запустили рабочую группу по проекту линии Стрэшень – Гутинашь. Ожидается, что после завершения строительства Молдавия сможет получать электроснабжение с европейских рынков.

    Правительство США в сентябре 2017 года одобрило выделение 130 млн долларов для строительства ЛЭП в Молдавии. В конце сентября парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения в энергетике на 60 дней, а президент Майя Санду предупредила о возможном дефиците энергоресурсов зимой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Молдавия попросила четыре страны помочь с оплатой счетов за энергию.

    Президент республики созвала Совбез из-за энергетического кризиса.

    Кишинев намеревался выставить России счет от «Укрэнерго» за ремонт ЛЭП.

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    7 октября 2026, 18:27 • Новости дня
    Проверка территориальной обороны началась в Могилевской области Белоруссии

    Генштаб Белоруссии начал проверку территориальной обороны Могилевской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Комиссия Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии приступила к комплексной проверке органов управления территориальной обороны в Могилевской области, заявил глава генштаба Владимир Белый.

    Комиссия генерального штаба Белоруссии проводит проверку органов управления территориальной обороны Могилевской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны страны. Белый отметил, что комплексные мероприятия продлятся до 13 ноября.

    «Цель – проверить работоспособность систем управления, всестороннего обеспечения и взаимодействия: как должные лица исполнительных комиссариатов и офицеры органов управления способны выполнять задачи по развертыванию и ведению территориальной обороны в современных условиях и с учетом существующих вызовов», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил ученым активизировать разработку современных беспилотников.

    В прошлом месяце белорусские военные отправились в Россию на учения ОДКБ.

    Ранее министерство обороны Белоруссии сообщило о проведении учений на российском полигоне.

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    Военный успех хуситов аукнется на весь Ближний Восток

    Развязанная хуситами гражданская война в Йемене, похоже, подходит к своему переломному эпизоду. По крайней мере, хуситам удалось добиться важнейшего успеха – блокировать стратегически важный город Таиз. Почему эта операция имеет значение не только для Йемена, но и для Ближнего Востока в целом, а значит, и для всего мира? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Согласие на выезд ребенка за границу в 2026 году: когда нужно, требуется ли разрешение второго родителя и как оформить

      По российским правилам ребенок может выехать за границу вместе с одним из родителей без нотариального согласия второго, если тот не подал заявление о несогласии на выезд. Если несовершеннолетний едет без своих законных представителей – например, с бабушкой, тренером, учителем или самостоятельно, – требуется нотариально оформленное согласие одного из законных представителей. При этом страна въезда может устанавливать более строгие требования и запрашивать согласие второго или обоих родителей. Рассказываем, когда в 2026 году нужно согласие на выезд ребенка за границу, как его оформить, какие документы взять в поездку и что делать, если второй родитель запретил выезд.

    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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