Геомагнитные возмущения на Земле достигли пика

Геомагнитная активность на Земле достигла пика и пойдет на спад

Tекст: Мария Иванова

За первые 12 часов дня на Солнце не было зарегистрировано ни одной вспышки, в то время как накануне их было девять, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Отмечается, что Земля прошла через поток возмущенного солнечного ветра после двух суток ожидания. Индексы начали расти утром во вторник и в среду вышли на уровень геомагнитных возмущений, что стало пиком.

Снимки показывают, что почти все активные области находятся в правой части Солнца, которая скоро уйдет за горизонт, а новых центров не наблюдается. Если ситуация не изменится, к концу недели солнечная активность опустится на дно, как это было последние два месяца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца на Земле завершилась сильная магнитная буря.

В начале месяца синоптики предупредили о надвигающихся на планету геомагнитных возмущениях.

В прошлом месяце ученые спрогнозировали вторую осеннюю магнитную бурю.