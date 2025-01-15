Эксперт: Марсианский проект РФ и США может повторить успех миссии «Союз-Аполлон»

Эксперты оценили возможное предложение США России полететь совместно на Луну и Марс

Tекст: Татьяна Косолапова

Американские СМИ сообщают, что избранный президент США Дональд Трамп может предложить Москве возобновить космическое сотрудничество в обмен на мирное урегулирование конфликта на Украине. Предполагается, что оно может включать участие России в программе «Артемида», целью которой является полет на Марс и возвращение на Луну.



«В проект Артемида американцы нас приглашали. Артемида – это лунный проект. Там участвуют, можно сказать, все, кроме нас. Почему так произошло, сказать трудно – возможно, бывший глава Роскосмоса может пояснить. Но в плане технологической готовности наше участие в проекте выглядит полезными и необходимым для других участников», – говорит ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

По его словам, то же самое относится к марсианской программе. Он вспоминает проект «Союз-Аполлон», известный как «рукопожатие в космосе», который стал неким началом разрядки между СССР и Америкой. «Я считаю, что марсианский проект может сыграть ту же роль. И даже более существенную – политическую роль. К тому же американский предприниматель Илон Маск очень высоко ценит наших специалистов и уровень их компетенций», – делится Эйсмонт.

Эксперт по космосу Иван Моисеев отмечает, что ни Россия, ни США, ни какая-либо иная страна не готова сейчас лететь на Марс: нет утвержденных планов, нет финансирования. При этом он обращает внимание на то, что США активно исследуют Марс роботами, но перспективы пилотируемого полета в обозримом будущем не просматривается – пока ведутся только разговоры об этом.

Ранее глава компании SpaceX Илон Маск заверил в высадке кораблей Starship на Марс до 2030 года, что является важной частью долгосрочных планов организации.