Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.5 комментариев
Эксперт: Марсианский проект РФ и США может повторить успех миссии «Союз-Аполлон»
Эксперты оценили возможное предложение США России полететь совместно на Луну и Марс
Марсианская программа может стать своего рода современным проектом «Союз-Аполлон» и послужить разрядкой между странами, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты, комментируя возможное намерение властей США предложить России совместный полет на Марс ради мира на Украине.
Американские СМИ сообщают, что избранный президент США Дональд Трамп может предложить Москве возобновить космическое сотрудничество в обмен на мирное урегулирование конфликта на Украине. Предполагается, что оно может включать участие России в программе «Артемида», целью которой является полет на Марс и возвращение на Луну.
«В проект Артемида американцы нас приглашали. Артемида – это лунный проект. Там участвуют, можно сказать, все, кроме нас. Почему так произошло, сказать трудно – возможно, бывший глава Роскосмоса может пояснить. Но в плане технологической готовности наше участие в проекте выглядит полезными и необходимым для других участников», – говорит ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.
По его словам, то же самое относится к марсианской программе. Он вспоминает проект «Союз-Аполлон», известный как «рукопожатие в космосе», который стал неким началом разрядки между СССР и Америкой. «Я считаю, что марсианский проект может сыграть ту же роль. И даже более существенную – политическую роль. К тому же американский предприниматель Илон Маск очень высоко ценит наших специалистов и уровень их компетенций», – делится Эйсмонт.
Эксперт по космосу Иван Моисеев отмечает, что ни Россия, ни США, ни какая-либо иная страна не готова сейчас лететь на Марс: нет утвержденных планов, нет финансирования. При этом он обращает внимание на то, что США активно исследуют Марс роботами, но перспективы пилотируемого полета в обозримом будущем не просматривается – пока ведутся только разговоры об этом.
Ранее глава компании SpaceX Илон Маск заверил в высадке кораблей Starship на Марс до 2030 года, что является важной частью долгосрочных планов организации.