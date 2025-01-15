  • Новость часаФСБ: Киев предлагал российским военным 1 млн долларов за уход из Горловки
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    15 января 2025, 10:33 • Новости дня

    Hill: США могут предложить России совместный полет на Марс ради мира на Украине

    Hill: США могут предложить России совместный полет на Марс ради мира на Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    США могут предложить России возобновление космического сотрудничества, включая участие в программе «Артемида», целью которой является полет на Марс и возвращение на Луну, в обмен на мирное урегулирование конфликта на Украине, сообщило издание Hill.

    Издание пишет, что избранный президент США Дональд Трамп мог бы «подсластить сделку» по Украине, предложив президенту России Владимиру Путину активно сотрудничать в космической отрасли. В обмен на это Россия могла бы поспособствовать быстрому разрешению конфликта на Украине, предполагают авторы статьи, передает сообщает РИА «Новости».

    В статье подчеркивается, что Россия может стать участником программы «Артемида», целью которой является полет на Марс и возвращение на Луну. Также Россия получит доступ к технологиям и поставщикам, включая SpaceX.

    Издание пишет, что такое предложение может быть привлекательным для российского президента Владимира Путина.

    В ноябре прошлого года историк космонавтики Александр Железняков заявлял, что при Дональде Трампе сотрудничество России и США в космосе оставалось на низком уровне. Однако в прошлом стороны планировали совместную миссию на Венеру, а российские приборы устанавливались на американских станциях.

    В мае текущего года глава Роскосмоса Юрий Борисов отметил, что сотрудничество с США фактически ограничивается Международной космической станцией.

    Ранее было подписано третье дополнение к соглашению Роскосмоса и НАСА о перекрестных полетах к МКС, которое касается трех полетов в 2025–2026 годах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие еще вопросы могут обсудить Путин и Трамп.

    14 января 2025, 13:23 • Новости дня
    Лавров: Трамп первым на Западе признал ложь НАТО о нерасширении на восток
    Лавров: Трамп первым на Западе признал ложь НАТО о нерасширении на восток
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Избранный президент США Дональд Трамп стал первым западным политиком, признавшим, что НАТО обманывало Россию по поводу нерасширения альянса на восток, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Это заявление было сделано на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

    Лавров отметил, что Трамп в одном из своих интервью упомянул первопричины конфликта, касающиеся вовлечения Киева в НАТО, что противоречило ранее достигнутым договоренностям, сообщает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, в соглашениях, подписанных в том числе и президентами, включая экс-главу США Барака Обаму, было прописано, что ни одна страна или организация на пространстве ОБСЕ не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

    Министр добавил, что действия НАТО полностью противоречат этим обещаниям, и подчеркнул, что Трамп впервые открыто признал факт обмана. Это признание, по словам Лаврова, стало первым, которое прозвучало не только от американского, но и от любого западного руководителя.

    «Впервые из уст не только американского руководителя, из уст любого западного руководителя прозвучали честные признания, что натовцы врали, когда подписывали многочисленные документы и с моей стороной, и в рамках ОБСЕ», – подчеркнул Лавров.

    Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что Трамп работает над сделкой, подразумевающей отказ НАТО от расширения на восток.

    При этом президент России Владимир Путин заявлял, что расширение НАТО на восток стало выглядеть как ползучая интервенция, направленная против России.

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    14 января 2025, 12:49 • Новости дня
    Лавров: Шольц не посмел пикнуть после взрывов на «Северных потоках»
    Лавров: Шольц не посмел пикнуть после взрывов на «Северных потоках»
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Олаф Шольц «не посмел пикнуть» после взрывов на «Северных потоках» и «молчаливо убрал глазки в сторону», выразив покорность интересам США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    По мнению Лаврова, Германия смиренно принимает ущемление своих интересов со стороны Вашингтона, передает ТАСС.

    «Как не посмел пикнуть канцлер Шольц после того, как были взорваны «Северные потоки», – сказал Лавров, добавив, что канцлер Германии «молчаливо убрал глазки в сторону» .

    Также Лавров отметил стремление США сделать Германию и Японию постоянными членами Совета Безопасности ООН. Он считает, что обе страны не имеют самостоятельного голоса в мировой политике и следуют в фарватере США.

    «Когда США их ущемляют напрямую, они пикнуть не смеют», – добавил российский министр.

    Ранее Лавров заявил, что американская сторона планирует вывести из строя «Турецкий поток», что может затронуть энергетическое благополучие Европейского союза.

    Напомним, в сентябре Россия предложила свое видение реформы Совбеза ООН, выступив против расширения Совета за счет Германии и Японии, и сообщалось, что такая реформа неизбежна после окончания СВО.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    14 января 2025, 12:26 • Новости дня
    Лавров: США хотят вывести «Турецкий поток» из строя
    Лавров: США хотят вывести «Турецкий поток» из строя
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США разрабатывают планы по выводу из строя «Турецкого потока», используя террористические методы, что угрожает энергетической инфраструктуре Европы, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

    По словам Лаврова, в планы американской стороны входит выведение из строя «Турецкого потока», что может напрямую затронуть энергетическое благополучие Европейского союза. Министр отметил, что США активно подталкивают своих украинских партнеров к этому шагу, сообщает ТАСС.

    Лавров также подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотят конкуренции в энергетической сфере, что и побуждает их к подобным действиям. Он добавил, что подобные шаги США являются продолжением атак на «Северные потоки».

    Напомним, ВСУ атаковали девятью беспилотниками инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что попытка атаки на станцию «Русская» представляет серьезную угрозу для европейских потребителей.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что нападение на «Турецкий поток» – это посягательство на суверенитет европейских стран, использующих этот трубопровод.


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    14 января 2025, 13:39 • Новости дня
    Лавров: В США нищета на каждом шагу
    Лавров: В США нищета на каждом шагу
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В США существует проблема нищеты, особенно за пределами центральных районов, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что в Соединенных Штатах Америки есть серьезные проблемы, связанные с бедностью, передает ТАСС.

    Он сказал, что это заметно даже в таких городах, как Сан-Франциско, где проходил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

    «У США очень много проблем, там нищета на каждом шагу, если сойти с центральных магистралей», – сказал Лавров.

    Напомним, конфликт с Россией усугубил кризис стоимости жизни на Западе.

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    14 января 2025, 14:41 • Новости дня
    Минобороны пообещало ответ на атаку ATACMS по Брянской области
    Минобороны пообещало ответ на атаку ATACMS по Брянской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь на вторник с украинской территории запустили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS по Брянской области, эти действия не останутся без ответа, сообщило Минобороны России.

    С контролируемой киевским режимом территории по российскому региону запустили шесть ракет ATACMS, шесть британских крылатых ракет Storm Shadow и 31 беспилотник самолетного типа, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Все средства воздушного нападения были успешно сбиты расчетами противовоздушной обороны. В результате атак никто не пострадал, жертв также не последовало, все объекты на территории региона остались в целости и сохранности.

    Над акваторией Черного моря сбиты еще две крылатые ракеты Storm Shadow. Минобороны заявило, что поддерживаемые западными кураторами действия Киева не останутся без ответа, и обещает соответствующие меры в ответ на нападение.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России за минувшую неделю сбили восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS.

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    14 января 2025, 15:29 • Новости дня
    Патрушев: Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США
    Патрушев: Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США
    @ DENIS BALIBOUSE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Николай Патрушев считает, что урегулирование ситуации на Украине должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

    Урегулирование ситуации на Украине должно проходить в формате переговоров между Москвой и Вашингтоном без участия других западных стран, заявил Патрушев в интервью KP.RU, передает ТАСС.

    «Если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий с учетом фактора [избранного президента США Дональда] Трампа, мы с уважением относимся к его заявлениям. Я полагаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада», – сказал Патрушев.

    Он подчеркнул, что не видит необходимости в участии Лондона и Брюсселя в этих переговорах, так как «разговаривать не о чем».

    Патрушев также отметил, что руководство ЕС уже давно перестало иметь право говорить от лица многих своих членов, таких как Венгрия, Словакия, Австрия и Румыния. Он считает, что эти страны заинтересованы в стабильности в Европе и занимают более взвешенную позицию в отношении России по сравнению с другими членами ЕС.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва готова к переговорам по украинскому кризису, если они будут обсуждать первопричины и учитывать российские требования.

    Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига обнародовал семь главных задач украинской дипломатии на 2025 год, среди которых нет переговоров с Россией.

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    14 января 2025, 19:18 • Новости дня
    Путин провел совещание по развитию Крыма и Севастополя

    Путин обсудил социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. На совещании обсуждалась реализация госпрограммы развития регионов, для которой в федеральном бюджете предусмотрено свыше 316 млрд рублей.

    На встрече также обсуждались достижения, которых регионы достигли после воссоединения с Россией. Основное внимание уделено улучшению качества жизни и развитию важнейших отраслей экономики и социальной сферы, передает пресс-служба Кремля.

    «За время, прошедшее с исторического момента воссоединения с Россией, Крым и Севастополь добились действительно впечатляющих успехов по многим направлениям. И прежде всего это касается качества жизни, развития социальной сферы, базовых отраслей экономики», – сказал Путин.

    По его словам, на реализацию государственной программы развития Крыма и Севастополя в период с 2025 по 2027 год предусмотрено более 316 млрд рублей. Эти средства направят на завершение строительства более 230 объектов и реализацию 32 мероприятий в течение трех лет.

    Путин отметил важность дальнейшего развития регионов и подчеркнул, что такие проекты способствуют укреплению социальной и экономической стабильности в Крыму и Севастополе. Он также подчеркнул, что несмотря на уже достигнутые успехи, нужно продолжать работу над улучшением условий жизни местных жителей.

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    14 января 2025, 20:19 • Новости дня
    Кандидат на пост главы Пентагона Хегсет заявил о планах Трампа завершить все войны

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты при избранном президенте страны Дональде Трампе окончат все вооруженные конфликты, заявил кандидат на пост американского министра обороны Пит Хегсет.

    Вашингтон намерен перенаправить ресурсы на более значительные угрозы, сказал Хегсет, выступая в комитете Сената по делам вооруженных сил Конгресса США, передает ТАСС.

    «Наконец, мы со всей ответственностью положим конец войнам, чтобы обеспечить приоритетность наших ресурсов и переориентироваться на более крупные угрозы. Мы больше не можем рассчитывать на «репутационное сдерживание», нам нужно реальное сдерживание», – заявил он.

    Ранее действующий президент США Джозеф Байден заявил, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.

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    14 января 2025, 21:50 • Новости дня
    Половина американцев поддержала планы Трампа сократить помощь Украине

    Опрос показал поддержку американцами планов Трампа по сокращению помощи Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Половина американцев поддерживает сокращение военной помощи Украине и начало переговоров с Россией, как это намерен сделать избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом.

    Как сообщает РИА «Новости», по данным опроса, проведенного изданием USA Today совместно с Саффолкским университетом, 50% американцев поддерживают намерение Дональда Трампа сократить военную помощь Украине и инициировать переговоры с Россией. Опрос проводился с 7 по 11 января среди тысячи респондентов, с погрешностью ±3,1 процентных пункта.

    Ранее Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что при его администрации Украина не сможет рассчитывать на те же объемы помощи, которые предоставлялись во времена Джо Байдена. Этот шаг поддержали 50% респондентов, в то время как 44% выразили несогласие.

    Трамп также высказывал надежду на проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным в течение полугода после его возвращения в Белый дом. Он уверен, что может урегулировать конфликт на Украине в течение одного дня, хотя в России считают, что проблема требует гораздо более сложного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты при избранном президенте Дональде Трампе окончат все вооруженные конфликты.

    Дональд Трамп меняет свою позицию по украинскому конфликту и планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для достижения мирного урегулирования.

    Спецпосланник США по Украине Кит Келлог выразил уверенность в том, что решение конфликта возможно в ближайшем будущем. Помощник президента России Николай Патрушев считает, что урегулирование ситуации на Украине должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

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    15 января 2025, 03:59 • Новости дня
    Кандидат на пост шефа Пентагона объяснил в Сенате США позицию Трампа по Украине

    Кандидат на пост шефа Пентагона Хегсет заявил сенаторам США о желании Трампа урегулировать конфликт на Украине

    Кандидат на пост шефа Пентагона объяснил в Сенате США позицию Трампа по Украине
    @ JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт на Украине, обеспечив «настолько выгодные для украинцев условия, насколько это возможно», заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет на слушаниях в Сенате США.

    Хегсет на слушаниях в комитете по вооруженным силам Сената США заявил, что Трамп стремится к «завершению этого конфликта». «Мы бы хотели видеть его настолько выгодным для украинцев, насколько это возможно», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кроме того, Хегсет заявил о важности «активного сдерживания» России от действий, которые направлены против основных интересов США. Он подчеркнул, что Москва продолжает предпринимать шаги для расширения своего влияния, и США должны активно противодействовать этим попыткам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хегсет заявил, что Соединенные Штаты при Трампе окончат все вооруженные конфликты, Вашингтон намерен перенаправить ресурсы на более значительные угрозы.

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    14 января 2025, 12:34 • Новости дня
    Американист оценил шансы Фриланд возглавить Либеральную партию Канады

    Американист Ярыгин: Фриланд может победить во внутрипартийной гонке в Канаде, но вряд ли опередит консерваторов

    Американист оценил шансы Фриланд возглавить Либеральную партию Канады
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Христя Фриланд за свою карьеру занималась преимущественно международными отношениями. Ее можно назвать профессионалом в части управления государственными процессами, но не экономическими. Поэтому вероятность ее победы над консерваторами в ходе парламентских выборов крайне мала, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин. Ранее стало известно, что Фриланд собралась побороться за лидерство в Либеральной партии.

    «В Либеральной партии Канады наблюдется внутривидовая борьба. Понимая это, Джастин Трюдо – помимо объявления о своей отставке – организовал также три месяца парламентских каникул, за время которых либералы должны определить наиболее сильного представителя», – отметил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

    Одной из узнаваемых фигур является бывший вице-премьер Канады Христя Фриланд. «Она занималась преимущественно международными отношениями. Ее можно назвать профессионалом с точки зрения управления государственными процессами, но не экономическими. Этот факт делает ее позиции слабее. Дело в том, что перед Оттавой стоят в первую очередь вызовы в области экономики», – детализировал собеседник.

    Он объясняет: Канада не справляется с инфляцией, в стране растет уровень безработицы. «Кроме того, заявления Дональда Трампа о том, что Оттава могла бы войти в состав Соединенных Штатов вместо того, чтобы получать субсидии, создает образ уязвимости. Все это не добавляет ни одному из действующих политиков Либеральной партии политического капитала», – уточнил аналитик.

    На этом фоне более «выигрышным» вариантом может стать бывший глава Банка Канады Марк Карни. «Он не возражает против того, чтобы включиться в политические процессы на уровне партии, но не обозначил пока своих амбиций на пост премьера», – напомнил Ярыгин.

    Что касается Фриланд, то она вполне может победить во внутрипартийной гонке, но она вряд ли опередит консерваторов на парламентских выборах и станет премьер-министром Канады, считает американист. «В складывающихся условиях новый лидер Либеральной партии, скорее, станет временным и промежуточным. Его целью будет подготовка политика-либерала таким образом, чтобы он через один избирательный цикл мог бросить вызов консерваторам», – полагает спикер.

    При этом, как отметил политолог, Трюдо этого сделать не смог – «либо в силу личных политических амбиций, либо в связи со сложившимся кризисом, связанным с внутрипартийной политической элитой». Ярыгин также делает оговорку: описанный им сценарий развития событий возможен в том случае, если либералы решат не бороться на предстоящих парламентских выборах за хотя бы правительство меньшинства. «Мне кажется, речь должна идти о том, чтобы достойно выступить на выборах через четыре года, а не на грядущих», – пояснил аналитик.

    Он допускает, что консерваторы в этот раз могут взять большинство в парламенте. Тогда Либеральная партия окажется в оппозиции и не сможет влиять на политику Канады. «Консервативная партия будет стремиться если не развивать, то нормализовать отношения с США. В первую очередь это будет касаться вопросов экономики. Разумеется, Оттава пойдет на поводу у Вашингтона в части коррекции своей миграционной политики. Это станет еще одним сигналом Трампу о том, что консерваторы настроены на сотрудничество и на взаимодействие», – рассуждает Ярыгин.

    «Консервативная партия также сконцентрируется на том, чтобы предохранить экономику Канады от повышения тарифов со стороны США, от негативного и отрицательного воздействия на нее экономических инструментов, которые Трамп в любом случае применит», – добавил он. По мнению собеседника, Оттава при консерваторах будет подстраиваться и под внешнеполитические инициативы Трампа.

    «Это коснется Европы и отразится на уровне вовлеченности Канады в деятельность НАТО. Кроме того, стоит ожидать некоторого смягчения канадской риторики в отношении, например, России. Да, по инерции антироссийская политика сохранится, но турбоконфронтационность, на мой взгляд, снизится. Консерваторы менее агрессивны, но все же не настроены на любого вида диалог с Москвой. Как мы видим, устанавливать отношения с Россией они не готовы даже на уровне арктических вопросов», – заключил Ярыгин.

    Ранее стало известно, что экс-министр финансов и вице-премьер Канады Христя Фриланд намерена побороться за пост лидера Либеральной партии. По информации телеканала CTV, об этом она объявит в течение недели. О том, что Фриланд может питать серьезные политические амбиции, в разговоре с газетой ВЗГЛЯД ранее отмечал американист Григорий Ярыгин.

    Впрочем, помимо бывшего вице-премьера, заявить о планах побороться за пост лидера Либеральной партии может и бывший глава Банка Канады Марк Карни. Сейчас о соответствующих намерениях объявил только депутат-либерал индийского происхождения Чандра Арья, передает ТАСС.

    Напомним, в начале января премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что покинет пост председателя правящей Либеральной партии и уйдет в отставку после избрания нового лидера либералов. «Эта страна заслуживает реального выбора на следующих выборах, и мне стало ясно, что если мне придется вести внутреннюю борьбу, я не смогу быть лучшим вариантом на этих выборах», – сказал он.

    Конфликт внутри партии начался с отказа Фриланд продолжать работу в кабинете Трюдо. Бывший вице-премьер обвиняла его в неспособности разрешить экономические трудности, также отмечала, что Трюдо чувствует себя очень неуверенно и не знает, как вести себя с Дональдом Трампом, который угрожает Оттаве ростом тарифов.

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    15 января 2025, 09:50 • Новости дня
    Захарова: Байден в заключительной речи сказал, как США сделали хуже миру
    Захарова: Байден в заключительной речи сказал, как США сделали хуже миру
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала финальную речь действующего президента США Джо Байдена, в которой он признал вред, нанесенный США другим странам.

    По ее словам, в своей заключительной речи Байден рассказал, какие действия США нанесли вред другим государствам, передает радио Sputnik.

    «Чем гордился Байден? Что он в качестве основного зерна своего пребывания у власти преподнес американскому народу и всему миру? Что он сделал в качестве главного достижения своих четырех лет? Он рассказал о том, как Соединенные Штаты вредили другим странам», – сказала Захарова.

    Она также отметила контраст между речью Байдена и пресс-конференцией министра иностранных дел России Сергея Лаврова, подводящей итоги деятельности российской дипломатии за 2024 год.

    Захарова подчеркнула, что Россия стремится к созидательному и человечному взаимодействию с другими странами, в отличие от разрушительных действий США.

    Накануне Лавров заявил, что президент США Джозеф Байден с гордостью сообщил, будто смог вынудить 50 стран поддержать киевский режим, хотя на самом деле эти страны заставили участвовать в войне против России.

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    14 января 2025, 15:20 • Новости дня
    Лавров: Заявление США о поддержке Украины – завещание истребить все русское

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявление администрации США о продолжении поддержки Украины «завещанием истребить все русское».

    Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году заявил, что заявление уходящей администрации США о продолжении поддержки Украины является «завещанием истребить все русское», передает ТАСС.

    «Когда уходящая администрация [США] в лице [госсекретаря США Энтони] Блинкена, [помощника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка] Салливана говорит, мы уверены, что новый Белый дом продолжит политику поддержки Украины. Это что, завещание истреблять все русское по-прежнему? Это не такая простая вещь, это очень опасная вещь», – сказал он. Лавров отметил, что такая политика ведется США для сдерживания конкурентов.

    Ранее Лавров обвинил администрацию Байдена в намерении усложнить жизнь избранному президенту США Дональду Трампу, а также отметил, что Трамп получает тяжелое наследство от предыдущих американских властей, в том числе в связи с ситуацией в Калифорнии.

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    15 января 2025, 01:55 • Новости дня
    В Белом доме рассказали о разговорах Байдена и Трампа об Украине

    Белый дом сообщил о попытке Байдена убедить Трампа поддерживать Украину для усиления ее позиции на переговорах с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден в ходе дискуссий с будущим главой государства Дональдом Трампом настаивал на важности поддержки Украины для укрепления ее позиций в переговорах с Россией, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    «Эти разговоры он вел и с избранным президентом, чтобы продолжать (поддержку), сохранять импульс, чтобы, когда будут переговоры, Украина смогла занять позицию силы», – приводит слова Кирби РИА «Новости».

    Кирби отметил, что Трампу предстоит определиться с подходом к безопасности Украины, включая возможность отмены действующего соглашения по безопасности. По словам Кирби, Байден ясно дал понять важность соглашения.

    Кроме того, Белый дом подчеркнул, что команда Трампа была в полной мере осведомлена о санкциях против российского энергетического сектора, введенных администрацией Байдена. Кирби заявил, что администрация Байдена проинформировала команду Трампа о всех решениях в области национальной безопасности, включая санкции. Однако он отказался комментировать реакцию команды Трампа, посоветовав обратиться за пояснениями к ним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США заявляли, что Россия и Соединенные Штаты находятся недалеко от старта переговорного процесса, а будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель добиться завершения боевых действий на Украине за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля.

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    14 января 2025, 23:55 • Новости дня
    Байден решил исключить Кубу из списка стран – спонсоров терроризма
    Байден решил исключить Кубу из списка стран – спонсоров терроризма
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден намерен уведомить Конгресс о решении исключить Кубу из списка государств – спонсоров терроризма, сообщил представитель Белого дома выского ранга.

    «Байден уведомит Конгресс о желании исключить Кубу из списка спонсоров терроризма», – приводит слова чиновника РИА «Новости».

    Кроме того, Байден издаст указ о приостановке действия одного из разделов закона Хелмса-Бертона, что временно лишит граждан США возможности подавать иски в американские суды о конфискованном имуществе на Кубе. Также планируется отмена ограничений на финансовые операции с кубинскими юридическими лицами, передает ТАСС.

    В Белом доме отметили, что администрация Байдена рассматривает это решение как односторонний шаг, несмотря на возможность пересмотра вопроса следующей администрацией: «Трамп сможет пересмотреть этот вопрос, но, на наш взгляд, нет достоверных доказательств того, что Куба продолжает поддерживать терроризм».

    Чиновник добавил, что католическая церковь добилась значительного прогресса в «договоренностях с Кубой», что должно привести к освобождению «в гуманитарных целях значительного числа политзаключенных и незаконно задержанных на Кубе». Ожидается, что освобождения произойдут до конца срока администрации Байдена 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2017 году Дональд Трамп, занимавший пост президента США, объявил о полной отмене политики Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой. В 2021 году, в конце первого президентского срока Трампа, США вернули Кубу в список стран – спонсоров терроризма.

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