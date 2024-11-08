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    8 ноября 2024, 17:10 • Политика

    Для разговора Путина и Трампа есть темы поважнее Украины

    Для разговора Путина и Трампа есть темы поважнее Украины
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Евгений Поздняков

    Владимир Путин и Дональд Трамп заявили о возможности организации их разговора. Однако, по словам российского президента, для осуществления этой идеи США необходимо предпринять первый шаг. Эксперты отмечают, что в случае проведения переговоров разрешение украинского кризиса будет важным, но не ключевым вопросом повестки двух лидеров. Какие еще вопросы могут обсудить Москва и Вашингтон?

    Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США, а также назвал его «мужественным человеком» из-за пережитого покушения. Во время участия в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» он заявил, что Москва готова работать с «любым главой государства, которому окажет доверие американский народ».

    Российский лидер добавил, что не считает зазорным самому позвонить Трампу, однако, по его мнению, инициатива в налаживании отношений между РФ и США должна исходить от Штатов. Путин напомнил, что Москва не портила отношений с Вашингтоном и не вводила против него санкций: «Надеюсь, что и у них придет в конце концов осознание того, что этого лучше не делать».

    На этом фоне глава государства также подчеркнул, что Россия готова начать мирные переговоры с Киевом без «хотелок» офиса Зеленского. По мнению Путина, диалог должен выстраиваться на основе реалий сегодняшнего дня. Кроме того, он напомнил основные требования Москвы для урегулирования конфликта.

    Президент отметил, что Россия признавала границы Украины на основе нейтралитета соседнего государства. Однако Киев официально объявил о намерении вступить в НАТО, что значительным образом изменило ситуацию. Путин также добавил, что жители Крыма, Донбасса и Новороссии, не желавшие поддержать государственный переворот 2014 года, имели право на самоопределение.

    При этом, по словам главы государства, урегулирование конфликта должно быть долгосрочным. Необходимо, чтобы «Украина в конце концов стала независимым суверенным государством, а не была инструментом в руках третьих стран». Спустя время Трамп также сообщил о планах поговорить с Путиным. В частности, он заявил, что им предстоит обсудить международную обстановку.

    Однако взгляды сторон на завершение противостояния на Украине значительно расходятся. Так, The Wall Street Journal писала, что команда Дональда Трампа в качестве одного из приоритетных вариантов урегулирования видит создание демилитаризованной зоны и обязательства Украины не вступать в НАТО как минимум 20 лет.

    В то же время издание Time полагает, что Трампу придется первому сделать шаг навстречу Путину. Как сказал бывший высокопоставленный американский чиновник, Россия заинтересована в начале диалога со Штатами по данному вопросу, однако Москва не собирается «спешить», поскольку в настоящий момент ВС РФ успешно продвигаются по всей линии фронта.

    Некоторые западные эксперты отмечают, что Трамп уже начал предпринимать усилия для начала обсуждения украинского конфликта. Так, норвежский политолог Гленн Дизен в соцсети Х (ранее Twitter, запрещена в России) написал, что звонок Трампа премьер-министру Венгрии Виктору Орбану может свидетельствовать о подготовке республиканца к предстоящему диалогу.

    Веру в возможность Трампа остановить конфликт выразил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Между тем в Госдепе уже заявили о готовности поддержать Зеленского в случае, если тот решит начать переговоры с Россией. Однако газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему Украина постарается предпринять новое наступления до инаугурации 47-го президента США.

    По мнению экспертов, телефонный разговор Путина и Трампа действительно может состояться в ближайшее время. «Но для этого должна иметься готовность со стороны Штатов. Москва открыта к началу диалога. С другой стороны, на средней дистанции после середины января речь может идти не только о звонке, но и о двусторонней встрече», – допустил политолог Александр Асафов.

    Однако этому могут помешать какие-то «новые и серьезные обстоятельства».

    «Основная повестка возможных переговоров Путина и Трампа будет включать вопросы международной безопасности, договоренностей по конвенциональному и неконвенциональному вооружению, космосу, а также экономике», – полагает спикер. Еще одна из тем для разговора – украинский конфликт. «Это принципиальный вопрос для сторон. Администрацией Джо Байдена было сделано и сказано многое, это требуется обсудить», – добавил политолог.

    Он напомнил, что США уже начали заявлять о готовности поддержать решение Зеленского о переговорах. Однако, как считает Асафов, урегулирование украинского конфликта невозможно без разговора Путина и Трампа и до официального вступления республиканца в должность.

    При этом президент России логично подобрал форму поздравления Трампа с победой на выборах, считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». «США – недружественная страна. Поэтому Путин поздравил республиканца ровно в той форме, в которой это было комфортно – на Валдайском клубе», – отметил он.

    По мнению собеседника, разговор президента России с новоизбранным главой США может состояться только после того, как обе стороны предварительно обсудят необходимые детали и придут к общему содержательному пониманию.

    «Я вспоминаю историю Михаила Горбачева, когда он приходил на встречу сначала с Рональдом Рейганом, а потом с Джорджем Бушем и шокировал их какими-нибудь инициативами, которые вообще ни с кем не обсуждались. На мой взгляд, повторения этой дурной ситуации сегодня никто не допустит», – считает политолог.

    Между тем повестка переговоров Москвы и Вашингтона действительно будет широкой.

    «Но вопрос не в Киеве, а в общей системе безопасности в мире и взаимоотношениях России и Запада. Украина – это частный случай разного понимания вопросов безопасности нашими странами», – уточнил Минченко.

    Говоря о перспективах урегулирования кризиса, собеседник указал на неготовность к миру Зеленского и его команды. «У них нет абсолютно никакой мотивации заканчивать конфликт. Я думаю, что они всего лишь желают заработать максимум возможных денег, сохранить репутацию на Западе, уехать куда-нибудь за рубеж и оттуда рассказывать, как они все правильно сделали. Подобные прецеденты известны истории», – напомнил Минченко.

    «Приход нового лица в Белый дом дает возможность переосмыслить ряд сложившихся проблем. Наши страны получили шанс на начало диалога «с чистого листа». Россия продемонстрировала свою готовность к дальнейшей работе на данном направлении. Осталось понять позицию будущей администрации Трампа», – рассуждает Станислав Ткаченко, эксперт клуба «Валдай».

    «Но первый шаг навстречу Москве все-таки предстоит сделать именно Вашингтону. Скорее всего, разговор Путина и Трампа состоится еще до инаугурации. Это позволит сформировать необходимый задел для проработки будущих взаимоотношений. Конечно, в рамках этого диалога

    Украине будет уделено немало внимания, но главным вопросом она не станет.

    «Нам предстоит обсудить архитектуру безопасности Евразийского континента, вернуться к требованиям России еще от 2021 года по нерасширению НАТО, проговорить тему стратегических вооружений. Проблем много, а Украина является лишь составляющей частью более крупных кризисов», – отмечает эксперт.

    «Поэтому ждать урегулирования конфликта на Украине без предварительного обсуждения Путиным и Трампом имеющихся проблем в плане безопасности между Россией и США – бессмысленно. С Вашингтоном важно договориться об общей картине текущих международных процессов, а затем можно будет перейти и к частным темам», – заключил Ткаченко.

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