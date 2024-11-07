Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.21 комментарий
Путин заявил о праве Донбасса на суверенитет
Путин напомнил о праве жителей Донбасса и Новороссии на суверенитет по Уставу ООН
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что жители Донбасса и Новороссии, объявляя о своем суверенитете, действовали согласно статье 1 Устава ООН, которая предусматривает право народов на самоопределение.
На пленарной сессии «Валдая» президент России Владимир Путин заявил, что жители Донбасса и Новороссии имели полное право объявлять о своем суверенитете, ссылаясь на статью 1 Устава ООН, передает ТАСС. В соответствии с этой статьей каждый народ имеет право на самоопределение, подчеркнул глава государства.
Путин отметил, что жители Крыма и юго-востока Украины, не поддержавшие госпереворот, который он назвал незаконным антиконституционным актом, также обладали правом на самоопределение. Он обратил внимание на прецедент Косова и решение Международного суда ООН по этому вопросу, подчеркнув, что при объявлении о самостоятельности территория не обязана спрашивать разрешение центральных властей страны.
Президент также поделился, что этот вопрос обсуждается с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Путин продемонстрировал уверенность в правомерности действий жителей Донбасса и Новороссии в рамках международного права.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Россия прибегает к применению силы исключительно в ответ на агрессию оппонентов и будет предпринимать все меры для защиты страны и ее граждан, если другие аргументы не работают.
Путин также указал, что Россия признавала границы Украины на условиях нейтралитета Киева, но ситуация изменилась после изменения украинского законодательства о вступлении в НАТО. Он подчеркнул, что расширение НАТО на восток стало выглядеть как ползучая интервенция, направленная против России.