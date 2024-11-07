Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.21 комментарий
Путин признал границы Украины при условии ее нейтралитета
Путин заявил о признании украинских границ при нейтральном статусе страны
Россия признавала границы Украины на условиях нейтралитета Киева, но ситуация изменилась после изменения украинского законодательства о вступлении в НАТО, заявил президент Владимир Путин во время работы дискуссионного клуба «Валдай».
«Мы всегда признавали границы Украины в рамках наших договоренностей после распада Советского Союза, но обращаю ваше внимание на то, что в декларации „О независимости Украины“, и Россия это поддержала, значится, что Украина является нейтральным государством. На этой базе мы признавали и границы, но позднее, как известно, украинское руководство внесло изменение в основной закон и объявило о своем желании вступить в Организацию Североатлантического договора, а мы так не договаривались», – приводит ТАСС слова российского лидера.
Президент отметил, что изменение в украинской Конституции, касающееся стремления вступить в НАТО, стало одним из факторов, которые повлияли на отношения между Россией и Украиной.
Напомним, до этого Путин призвал думать о гражданах России в миграционной политике.