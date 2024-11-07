Путин признал границы Украины при условии ее нейтралитета

Путин заявил о признании украинских границ при нейтральном статусе страны

Tекст: Максим Попов

«Мы всегда признавали границы Украины в рамках наших договоренностей после распада Советского Союза, но обращаю ваше внимание на то, что в декларации „О независимости Украины“, и Россия это поддержала, значится, что Украина является нейтральным государством. На этой базе мы признавали и границы, но позднее, как известно, украинское руководство внесло изменение в основной закон и объявило о своем желании вступить в Организацию Североатлантического договора, а мы так не договаривались», – приводит ТАСС слова российского лидера.

Президент отметил, что изменение в украинской Конституции, касающееся стремления вступить в НАТО, стало одним из факторов, которые повлияли на отношения между Россией и Украиной.

Напомним, до этого Путин призвал думать о гражданах России в миграционной политике.