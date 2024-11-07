Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.19 комментариев
Путин назвал расширение НАТО на восток ползучей интервенцией
Расширение НАТО на восток стало выглядеть как ползучая интервенция, направленная против России, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Наиболее зримо это смотрится в контексте расширения НАТО на восток. Обещали, что не будут, и все делают, все делают и делают. И это, знаете, в конце концов, для нас и на Кавказе, и эта система противоракетной обороны, ну все, по любому ключевому вопросу, просто плевать хотели на наше мнение. Это в конечном итоге все вместе стало выглядеть как такая ползучая интервенция, которая без всякого преувеличения направлена была бы на какое-то принижение, а лучше – на разрушение страны или изнутри, или извне», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что НАТО является единственным оставшимся в мире блоком, который связан «обязаловкой», это откровенный анахронизм.