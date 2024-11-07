Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.17 комментариев
Путин назвал НАТО анахронизмом
НАТО является единственным оставшимся в мире блоком, который связан «обязаловкой», это откровенный анахронизм, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая».
«В мире сегодня остался лишь один блок, спаянный так называемой обязаловкой, жесткими идеологическими догмами и клише. Это Организация Североатлантического договора, которая, не прекращая экспансии на восток Европы, сейчас пытается распространить свои подходы и на другие пространства мира, нарушая свои собственные уставные документы. Это просто откровенный анахронизм», – отметил российский лидер, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что в случае нарастания угроз международной безопасности никто не может гарантировать, что ядерное оружие не будет применено.