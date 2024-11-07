Путин: Мы будем предпринимать все меры для защиты России и каждого ее гражданина

Tекст: Ольга Иванова

«За столетия своей истории человечество привыкло, что предельный способ разрешения противоречий – выяснение отношений при помощи силы. Да, такое тоже бывает: «Кто сильнее, тот и прав». Этот принцип тоже работает… Наша страна никогда не выступала и не выступает инициатором применения силы. Нам приходится это делать только тогда, когда становится понятно, что оппонент ведет себя агрессивно, не воспринимает никаких, абсолютно никаких аргументов. И когда это необходимо, мы, конечно, будем предпринимать все меры для защиты России и каждого ее гражданина и всегда будем добиваться своих целей», – приводит его слова Telegram-канал Кремля.

Ранее Путин выразил обеспокоенность тем, что слепая вера западных стран в собственную безнаказанность может привести к мировым трагическим последствиям.