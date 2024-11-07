Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.17 комментариев
Путин предупредил о последствиях веры Запада в безнаказанность
Путин: Запад слепо верит в собственную безнаказанность
Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность тем, что слепая вера западных стран в собственную безнаказанность может привести к мировым трагическим последствиям.
«Такая слепая вера в собственную безнаказанность (западных стран – прим. ВЗГЛЯД), исключительность может обернуться мировой трагедией», – отметил российский лидер на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западный либерализм выродился в крайнюю нетерпимость и агрессию к любой альтернативе, к любой суверенной и независимой мысли.