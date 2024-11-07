Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.17 комментариев
Путин заявил о вырождении западного либерализма
Западный либерализм выродился в крайнюю нетерпимость и агрессию к любой альтернативе, к любой суверенной и независимой мысли, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Все чаще демократию начинают трактовать как власть не большинства, а меньшинств. И даже противопоставляют традиционную демократию и народовластие некой абстрактной свободе, ради которой демократическими процедурами, выборами, мнением большинства, свободой слова и неангажированностью СМИ, как некоторые считают, можно и пренебречь, можно и пожертвовать», – заявил Путин. Его слова передает официальный Telegram-канал Кремля.
По его словам, угрозой является навязывание, превращение в норму тоталитарных по своей сути идеологий. «Что мы видим на примере сегодняшнего западного либерализма, который выродился, полагаю, в крайнюю нетерпимость и агрессию к любой альтернативе, к любой суверенной и независимой мысли и сегодня оправдывает и неонацизм, и терроризм, и расизм, и даже массовый геноцид гражданского населения», – сказал глава государства.
Ранее Путин заявил, что нынешнюю эпоху можно считать временем кардинальных перемен.