Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.17 комментариев
Путин: Нам выпало жить в эпоху кардинальных перемен
Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что нынешнюю эпоху можно считать временем кардинальных перемен.
«Нам с вами также выпало жить в эпоху кардинальных, по сути, революционных перемен. Не только осмыслять, но и быть непосредственными участниками сложнейших процессов первой четверти XXI века», – приводит его слова РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин примет участие в пленарной сессии клуба «Валдай», где обсудят всеобщую безопасность и равные возможности для развития в XXI веке.