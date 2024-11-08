Путин заявил о готовности России к диалогу с США

Путин подчеркнул, что инициатива по восстановлению отношений должна исходить от США

Tекст: Максим Попов

По словам Путина, Россия не портила отношения с США и не вводила против них санкции. «Мы к этому никогда не стремились – и на практике никогда себе этого не позволяли. Непонятно, почему себе это позволяют Соединенные Штаты, – добавил Путин. – Надеюсь, что и у них придет в конце концов осознание того, что этого лучше не делать, если мы не хотим каких-то глобальных конфликтов», – приводит ТАСС слова российского лидера.

Путин указал, что Россия не способствует разжиганию конфликтов на близких к США территориях и никогда не стремилась к этому. Он выразил надежду, что Соединенные Штаты осознают необходимость избегать действий, которые могут привести к глобальным конфликтам.



Президент также отметил, что избранный президент США Дональд Трамп ранее высказывался в подобном ключе, но выразил осторожный оптимизм, добавив, что время покажет, как эти слова будут реализованы на практике.

Напомним, до этого Путин объявил о готовности начать мирные переговоры без «хотелок» Украины.