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    Приход Трампа вынуждает Зеленского готовить новое наступление
    Трамп допустил возможность разговора с Путиным
    Зеленский назвал украинскими замороженные российские активы
    Путин объявил о готовности к переговорам без «хотелок» Украины
    Путин заявил о росте влияния США из-за конфликта на Украине
    Путин заявил о приказе Киеву держаться в Курске до выборов в США
    Путин сообщил о завершении испытаний новых оборонных систем
    Госдеп пообещал Зеленскому поддержку на переговорах с Россией
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    22 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чтобы примирить Украину и Польшу, одной русофобии недостаточно

    Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.

    0 комментариев
    8 ноября 2024, 10:28 • Новости дня

    Time: Путин ждет первого шага от Трампа для переговоров по Украине

    Time: Путин ждет первого шага от Трампа для переговоров по Украине
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Владимир Путин отказался сразу поздравить Дональда Трампа с победой на выборах, дав понять, что если США хотят мирного соглашения, обещанного Трампом, то цена для Украины будет особенно высокой, включая контроль над ее территориями, пишет американский журнал Time.

    Владимир Путин, по данным Time, занял жесткую позицию в отношении Дональда Трампа после его победы на президентских выборах в США. Кремль дал понять, что поздравления не будет, а для достижения обещанного мирного соглашения Трампу придется потрудиться. Цена за Украину, как дали понять россияне, будет особенно высока. (Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США на следующий день, в четверг, 7 ноября, выступая на пленарной сессии клуба «Валдай» – прим. ВЗГЛЯД.)

    По словам эксперта по российской политике Нины Хрущевой, Кремль требует, чтобы США «ползли на коленях» за сделкой. Путин начинает переговоры с Трампом с позиции силы, в то время как другие европейские лидеры выражают готовность к сотрудничеству. Несмотря на это, Кремль подчеркнул, что условия для прекращения войны на Украине остаются неизменными и известны американской стороне.

    С улучшением ситуации на фронте Путин вновь выдвигает жесткие условия, требуя, например, отступления Украины из оккупированных регионов, пишет Time.

    Трамп выразил готовность рассмотреть требования Путина, утверждая, что санкции должны применяться осторожно, чтобы защитить доллар. Однако его советники и политические союзники, такие как Майк Помпео, предлагают другие подходы, включая ужесточение санкций и помощь Украине в оружейных закупках. Несмотря на разногласия внутри американской политической элиты, Россия не спешит договариваться, ожидая, какую позицию займет новое руководство США. Россия продолжает добиваться медленных, но стабильных успехов на Украине, не испытывая давления на переговоры из-за потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия может получать предложения по урегулированию на Украине конфликта, но Кремль не будет отвечать, пока Вашингтон не предложит конкретные пути решения. Россия открыта для налаживания отношений с США, но инициатива должна исходить от Вашингтона, отметил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай». Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из реалий, заявил Путин. В свою очередь Дональд Трамп сообщил в интервью NBC, что пока не общался с Владимиром Путиным, но планирует поговорить с ним в будущем, чтобы обсудить международные отношения.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    7 ноября 2024, 21:09 • Новости дня
    Зеленский назвал украинскими замороженные российские активы
    Зеленский назвал украинскими замороженные российские активы
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Замороженные на Западе российские активы должны быть переданы Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский в четверг.

    «Откровенно говоря, это украинские деньги», – цитирует Зеленского РИА «Новости».

    В конце октября лидеры стран G7 и главы минфинов договорились о выделении киевскому режиму кредитов на 50 млрд долларов, они будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

    Средства планируют передавать в виде двусторонних кредитов, которые вступят в силу до 30 июня 2025 года. Кредиты будут полностью выплачены в пользу Украины с 1 декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года.

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    7 ноября 2024, 20:39 • Новости дня
    Путин допустил применение ядерного оружия Западом

    Путин: Никто не гарантирует, что Запад не использует ядерное оружие

    Путин допустил применение ядерного оружия Западом
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В случае нарастания угроз международной безопасности никто не может гарантировать, что ядерное оружие не будет применено, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением. Ведь оружие, способное это делать, существует и постоянно совершенствуется, приобретает новые формы по мере развития технологий. А клуб обладателей такого оружия расширяется. И никто не гарантирует, что в случае лавинообразного нарастания угроз и окончательного разрушения правовых и моральных норм оно не будет задействовано», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что старое мировое устройство уходит, а мир вступает в фазу серьезной борьбы за формирование новых принципов отношений между странами.

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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    7 ноября 2024, 21:57 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США
    Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая», заявил, что поздравляет Дональда Трампа с его победой на президентских выборах в США.

    «Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его (Трампа – прим. ВЗГЛЯД) с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки», – сказал он, пишет РИА «Новости».

    Путин отметил, что готов к контактам с Трампом. По его словам, в первый президентский срок Трампа затравили, что «он боялся шаг сделать», передает ТАСС.

    Российский лидер уточнил, что Россия готова работать с любым президентом США, которому окажет доверие американский народ.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возможности общения Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года.

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    7 ноября 2024, 21:54 • Новости дня
    Польша объяснила отказ передавать Украине истребители МиГ-29

    Вице-премьер Польши заявил о невозможности передачи МиГ-29 Украине

    Польша объяснила отказ передавать Украине истребители МиГ-29
    @ Adam Warzawa/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что истребители МиГ-29 продолжают патрулировать польское небо и обслуживать польских летчиков, поэтому их передача Украине невозможна, об этом он заявил Radio Zet.

    Он подчеркнул, что эти самолеты патрулируют польское небо и обслуживают польских летчиков. «Я не могу сказать, что согласен на передачу самолетов. Я с этим не согласен», – отметил министр, сообщило издание «Страна».

    Косиняк-Камыш также прокомментировал претензии президента Украины Владимира Зеленского относительно помощи. Он отметил, что Зеленскому было бы легче, если бы в конфликте участвовали другие страны, но Польша не является стороной конфликта.

    «Польша оказывает наибольшую гуманитарную и военную помощь. Мне грустно, что об этом часто забывают», – добавил вице-премьер.

    Ранее Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет перехватывать ракеты над Украиной без единогласного решения НАТО, поскольку это требует согласия всего альянса.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что возможности Варшавы ограничены, подчеркнув, что Польша уже передала Украине значительное количество военной техники, включая танки и самолеты.

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    8 ноября 2024, 03:38 • Новости дня
    Путин заявил о росте влияния США из-за конфликта на Украине

    Путин отметил, что конфликт на Украине усилил ведущую роль США в мире

    Путин заявил о росте влияния США из-за конфликта на Украине
    @ Mikhail Metzel/ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Конфликт на Украине позволил США укрепить свою ведущую роль, влияя на европейские страны в ущерб их интересам, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

    По словам Путина, европейские страны, входящие в НАТО, совершают действия в интересах США, что наносит ущерб их собственным экономическим интересам, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что в некоторых штатах США энергоносители стоят в несколько раз дешевле, чем в странах Евросоюза. Он отметил, что американская сторона улучшает условия для европейских компаний на своей территории, сознательно снижая налоги, что привлекает бизнес из Европы.

    Российский лидер также добавил, что это затронуло компании, связанные не только с энергетикой, но и с металлургией и автомобильной промышленностью. «Этот конфликт позволил США укрепить свою ведущую роль, поставив страны в полуколониальную зависимость», – заявил Путин.

    Напомним, выступая на площадке клуба «Валдай» Путин заявил об активном сотрудничестве России и КНР в сфере энергетики. Также президент рассказал о сотрудничестве России и Индии в сфере ВТС.

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    8 ноября 2024, 09:22 • Новости дня
    Стало известно о мощном ударе по складам в Одессе

    Подполье: Склады с боекомплектами в Одессе детонировали более двух часов после удара

    Стало известно о мощном ударе по складам в Одессе
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    В Одессе вследствие удара произошла детонация складов с боекомплектами, которая продолжалась более двух часов, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Удар в Одессе привел к детонации складов с боекомплектами, передает РИА «Новости». Согласно информации, предоставленной координатором николаевского пророссийского сопротивления Сергеем Лебедевым, ночной удар 8 ноября поразил железнодорожные склады в городе.

    Лебедев также сообщил, что есть версия о том, что удар мог быть нанесен по месту дислокации иностранных военных.

    Эта версия подтверждается тем, что после третьего удара в сторону Аркадии поехало много скорых», – отметил он.

    По словам координатора, местные жители сообщали, что над городом были замечены вертолеты, направлявшиеся в сторону границы с Румынией.

    Ранее в пригороде Киева Вышгороде произошла серия взрывов, которые поразили места временной дислокации ВСУ, где происходило перераспределение теробороны из разных городов перед отправкой на фронт.

    В пригороде Сум в ночь на 2 ноября были нанесены удары по местам дислокации украинских военных, прибывающих для ротации и усиления на Курском направлении.

    До этого в Одессе был нанесен удар по объекту, где производились беспилотники, причем на производстве использовался недавно привезенный суперсовременный станок.

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    7 ноября 2024, 20:19 • Новости дня
    Путин заявил о формировании нового мирового устройства
    Путин заявил о формировании нового мирового устройства
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Современный мир вступает в период значительных изменений, которые формируют новое мировое устройство, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Эти два десятилетия не просто были насыщены важнейшими, подчас драматическими событиями поистине исторического масштаба. На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого, например, Вестфальскую или Ялтинскую систему. Поднимаются новые державы. Народы четче и яснее осознают свои интересы, свою самоценность, самобытность и идентичность. Все тверже настаивают на достижении цели развития и справедливости», – заявил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что нынешнюю эпоху можно считать временем кардинальных перемен.

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    8 ноября 2024, 04:13 • Новости дня
    Путин сообщил о завершении испытаний новых оборонных систем

    Россия завершает испытания новейших оборонных систем для вооружения армии

    Путин сообщил о завершении испытаний новых оборонных систем
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Россия заканчивает испытания современных оборонных систем для перевооружения армии, сообщил президент Владимир Путин в ходе работы дискуссионного форума «Валдай».

    «Мы сейчас уже подходим к тому, чтобы ставить на вооружение новейшие наши разработки, о которых я еще лет пять назад говорил. Мы сейчас завершаем испытания постепенно», – приводит РБК слова российского лидера.

    Как известно, в ходе послания Федеральному собранию в 2018 году Путин  рассказал о беспилотном подводном аппарате «Посейдон». В 2019-м он анонсировал новую гиперзвуковую ракету «Циркон» со скоростью девять махов и дальностью полета более 1 тыс. км.

    Напомним, в первый день работы дискуссионного клуба «Валдай» Путин также заявил, что Россия и Индия продолжают развивать отношения в области безопасности и военно-технического сотрудничества, занимаясь совместными разработками.

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    8 ноября 2024, 01:06 • Новости дня
    Путин объявил о готовности начать мирные переговоры без «хотелок» Украины

    Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной на реальных условиях

    Путин объявил о готовности начать мирные переговоры без «хотелок» Украины
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из реалий, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

    «Мы готовы к мирным переговорам, но только не на базе каких-то «хотелок», названия которых меняются от месяца к месяцу, а на базе реалий, которые складываются, и на основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле  – на базе, но исходя из реалий сегодняшнего дня»,  – приводит ТАСС слова президента.

    По мнению Путина, между соседними Россией и Украиной нужны мир, спокойствие и сотрудничество на длительную историческую перспективу. «Именно к этому мы и должны стремиться, именно к этому и стремится Россия»,  – отметил он.

    «Только речь должна идти не о перемирии на полчаса или на полгода для того, чтобы там снаряды подкатили, а для того, чтобы создать благоприятные условия для восстановления отношений и сотрудничества будущего в интересах двух народов, которые, безусловно, являются братскими, как бы это ни осложнялось риторикой, сегодняшними трагическими событиями во взаимоотношениях России и Украины»,  – предостерег Путин.

    Напомним, до этого российский лидер заявил о стремлении к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине. Также он подчеркнул право жителей Донбасса и Новороссии на суверенитет.


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    8 ноября 2024, 00:46 • Новости дня
    Путин заявил о приказе Киеву держаться в Курске до выборов в США

    Путин заявил о приказе Киеву держаться в Курске до президентских выборов в США

    Tекст: Максим Попов

    Киев получил указание держаться в Курской области до выборов в США, несмотря на значительные потери ВСУ, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба Валдай.

    «А почему они там сидят, неся такие потери? Потому что приказано, приказано из-за океана любой ценой, именно любой ценой держаться хотя бы до выборов, чтобы показать, что все усилия администрации демпартии на украинском направлении были ненапрасными», – приводит ТАСС слова российского лидера.

    Путин подчеркнул, что за три месяца боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 30 тыс. человек. 

    Напомним, до этого российский президент раскрыл политические мотивы нападения ВСУ на Курскую область

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    7 ноября 2024, 21:33 • Новости дня
    Трейдеры Европы опасаются нехватки газа зимой

    Европейские трейдеры выразили опасения из-за возможности недостатка газа зимой

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский газовый рынок обеспокоен возможными перебоями с поставками газа в зимние месяцы из-за нестабильности и перехода на сжиженный природный газ.

    Главной причиной беспокойства является переход с российского трубопроводного газа на сжиженный природный газ, что делает рынок более уязвимым к нестабильности, сообщает Financial Times, ссылаясь на мнение трейдеров и экспертов.

    Один из трейдеров отметил: «На данный момент газовые хранилища Европы заполнены, и зимний газовый баланс выглядит в порядке. Но произойти может все, что угодно. Достаточно нескольких перебоев с поставками, и все может пойти ужасно плохо».

    Контракт между Украиной и Россией на транзит газа истекает в 2024 году, что добавляет неопределенности. Энергетический стратег Rabobank Флоренс Шмит считает, что в случае холодной зимы и потери российских поставок цены на газ возрастут. Она выразила сомнения в наличии значительных альтернативных поставок через другие трубопроводы и подчеркнула необходимость замены их сжиженным природным газом.

    По оценкам FT, рост поставок СПГ останется ограниченным из-за задержек с запуском новых экспортных мощностей. Аналитики Kpler прогнозируют, что этой зимой в Европу будет поставлено 2,5 млн тонн СПГ, что составляет всего четверть от прошлых зимних поставок. В то же время, данные ТАСС показывают увеличение экспорта российского трубопроводного газа в Европу на 15% за январь-октябрь 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая судьба транзита газа через Украину зависит от наличия покупателей, а киевский режим отказался продлевать договор о прокачке газа.

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Москва готова продолжать поставки газа в Европу, несмотря на проблемы с транзитом через Украину, указывая на необходимость договоренностей между европейскими странами и Украиной.

    Ожидания Европы не оправдались, так как цены на газ остаются высокими и продолжают расти, причем еще до начала отопительного сезона, а в худшем случае ситуация может дойти до новых 1000 долларов за тысячу кубометров.

    Коментарии (8)
    8 ноября 2024, 01:59 • Новости дня
    Госдеп заявил о готовности поддержать Зеленского в переговорах с Россией
    Госдеп заявил о готовности поддержать Зеленского в переговорах с Россией
    @ Valerie Plesch/ DPA/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Вашингтон выразил готовность поддержать Владимира Зеленского, если он решит начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув, что это решение должно быть исключительно его выбором.

     «Если президент Зеленский решит, что он хочет начать переговоры, мы бы, конечно, поддержали это. Наша политика в течение продолжительного времени состояла в том, что президенту Зеленскому решать, когда время для переговоров. Ни нам, ни любой другой стране не пристало принуждать его к этому. И мы бы поддержали его в рамках любого процесса, направленного на обеспечение справедливого и долгосрочного мира. Но это в конечном счете его решение, а не наше», – приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

    В ходе брифинга Миллер также отметил, что Дональд Трамп, будучи избранным президентом США, во время предвыборной кампании отмечал, что готов быстро урегулировать конфликт. Однако, по словам Миллера, это решение остается за Украиной и ее руководством.

    Напомним, как заявил президент Владимир Путин, Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из реалий.

    Коментарии (5)
    7 ноября 2024, 23:21 • Новости дня
    Трамп допустил возможность разговора с Путиным

    Трамп заявил, что не общался с Путиным после выборов, но допускает возможность разговора

    Трамп допустил возможность разговора с Путиным
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп сообщил в интервью NBC, что пока не общался с Владимиром Путиным, но планирует поговорить с ним в будущем, чтобы обсудить международные отношения.

    Дональд Трамп, недавно избранный президентом США, заявил, что пока не общался с президентом России Владимиром Путиным после своей победы на выборах. Тем не менее он открыто допустил возможность такого разговора в ближайшем будущем. «Я думаю, мы поговорим», – приводит ТАСС слова Трампа.

    Ранее Трамп не раз высказывался о том, что планирует пересмотреть отношения США с Россией после вступления в должность. Он подчеркивал необходимость диалога и возможного сотрудничества в решении глобальных вопросов, что вызвало неоднозначные реакции как в США, так и за их пределами.

    Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока нет ясности, когда и по каким вопросам может состояться разговор между Владимиром Путиным и  Дональдом Трампом. 

    Напомним, накануне президент Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США.

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    7 ноября 2024, 20:53 • Новости дня
    Путин назвал НАТО анахронизмом

    Tекст: Дарья Григоренко

    НАТО является единственным оставшимся в мире блоком, который связан «обязаловкой», это откровенный анахронизм, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая».

    «В мире сегодня остался лишь один блок, спаянный так называемой обязаловкой, жесткими идеологическими догмами и клише. Это Организация Североатлантического договора, которая, не прекращая экспансии на восток Европы, сейчас пытается распространить свои подходы и на другие пространства мира, нарушая свои собственные уставные документы. Это просто откровенный анахронизм», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что в случае нарастания угроз международной безопасности никто не может гарантировать, что ядерное оружие не будет применено.

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    7 ноября 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин: За формирование нового мира развернулась борьба

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что старое мировое устройство уходит, а мир вступает в фазу серьезной борьбы за формирование новых принципов отношений между странами.

    «Прежнее устройство мира безвозвратно уходит, можно сказать, уже ушло, а за формирование нового разворачивается серьезная, непримиримая борьба. Непримиримая прежде всего по той причине, что это даже не схватка за власть или за геополитическое влияние, это – столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Путин добавил, что «от его исхода зависит, сможем ли мы все вместе совместными усилиями построить мироздание, которое позволит развиваться всем, решать возникающие противоречия на основе взаимного уважения культур и цивилизаций без принуждения и применения силы».

    «Наконец, сможет ли человеческое общество остаться обществом с его этическими, гуманистическими началами, а человек остаться человеком?» – заключил президент.

    Ранее Путин заявил, что международные процессы могут сделать следующие 20 лет истории более сложными для человечества.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    • Выборы в США и Молдавии: главное

      В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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