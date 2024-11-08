Владимир Путин, по данным Time, занял жесткую позицию в отношении Дональда Трампа после его победы на президентских выборах в США. Кремль дал понять, что поздравления не будет, а для достижения обещанного мирного соглашения Трампу придется потрудиться. Цена за Украину, как дали понять россияне, будет особенно высока. (Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США на следующий день, в четверг, 7 ноября, выступая на пленарной сессии клуба «Валдай» – прим. ВЗГЛЯД.)

По словам эксперта по российской политике Нины Хрущевой, Кремль требует, чтобы США «ползли на коленях» за сделкой. Путин начинает переговоры с Трампом с позиции силы, в то время как другие европейские лидеры выражают готовность к сотрудничеству. Несмотря на это, Кремль подчеркнул, что условия для прекращения войны на Украине остаются неизменными и известны американской стороне.

С улучшением ситуации на фронте Путин вновь выдвигает жесткие условия, требуя, например, отступления Украины из оккупированных регионов, пишет Time.

Трамп выразил готовность рассмотреть требования Путина, утверждая, что санкции должны применяться осторожно, чтобы защитить доллар. Однако его советники и политические союзники, такие как Майк Помпео, предлагают другие подходы, включая ужесточение санкций и помощь Украине в оружейных закупках. Несмотря на разногласия внутри американской политической элиты, Россия не спешит договариваться, ожидая, какую позицию займет новое руководство США. Россия продолжает добиваться медленных, но стабильных успехов на Украине, не испытывая давления на переговоры из-за потерь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия может получать предложения по урегулированию на Украине конфликта, но Кремль не будет отвечать, пока Вашингтон не предложит конкретные пути решения. Россия открыта для налаживания отношений с США, но инициатива должна исходить от Вашингтона, отметил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай». Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из реалий, заявил Путин. В свою очередь Дональд Трамп сообщил в интервью NBC, что пока не общался с Владимиром Путиным, но планирует поговорить с ним в будущем, чтобы обсудить международные отношения.