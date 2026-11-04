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В Тбилиси высмеяли «фотографический критерий» евроинтеграции
Депутат парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Георгий Габуния сыронизировал над заявлениями в Брюсселе об отказе ряда европейских лидеров фотографироваться с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«У (украинского лидера Владимира) Зеленского есть множество фотографий с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, еврокомиссарами Мартой Кос и Каей Каллас, но его страна утопает в крови и в пепле», – заявил он.
По словам парламентария, «власти Грузии хотят хороших отношений с ЕС, а не хороших фото».
«С какого момента фотографирование стало новым критерием евроинтеграции, я не знаю», – с иронией заявил Георгий Габуния.
Об отказе ряда европейских лидеров фотографироваться с главой правительства Грузии было сказано накануне в Брюсселе в рамках дискуссий о расширении ЕС.
Брюссель два года назад заморозил отношения с Тбилиси, обвиняя якобы в «откате от демократии». Грузия заявляет об открытости к равноправному диалогу.