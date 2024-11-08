Time: Россию заинтересует инициатива Трампа заключить сделку по Украине

Axios: Демократы начали «выцарапывать друг другу глаза» из-за провала Харрис

Axios: Члены Демпартии США начали искать виновных в провале Харрис на выборах президента

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что внутри Демократической партии США после неудачи Камалы Харрис на президентских выборах возникла напряженная ситуация, передает ТАСС.

Конгрессмен из Иллинойса Бред Шнайдер выразил разочарование результатами выборов, отметив, что это «не то, на что он надеялся».

Некоторые демократы считают, что ответственность за неудачу лежит не на идеологической платформе партии, а на ее руководстве. Вместе с тем было высказано мнение, что даже Джо Байден не смог бы добиться лучших результатов.

На ваш взгляд Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны? Да, остановит все

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Сенатор из Вермонта Берни Сандерс указал на высокооплачиваемых консультантов, которые, по его мнению, не извлекли уроков из кампании.

Конгрессмен Томас Суоцци из Нью-Йорка подчеркнул важность анализа голосования за Дональда Трампа, призывая Демократическую партию к самокритике и к внимательному отношению к избирателям. Суоцци заявил, что партия должна спросить себя, что именно Трамп сделал правильно, а партия сделала неправильно, чтобы избежать повторения ошибок в будущем.

Ранее Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах в США.

СМИ сообщали, что его избрание стало возможным из-за недостатков экономической политики его соперницы Камалы Харрис.

В то же время Камала Харрис, выступая перед сторонниками после поражения, заявила о необходимости признать результаты голосования.

Президент США Джо Байден заявил, что Камала Харрис продолжит вести борьбу с целью, решимостью и радостью.