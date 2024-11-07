Трамп допустил возможность разговора с Путиным

Трамп заявил, что не общался с Путиным после выборов, но допускает возможность разговора

Tекст: Максим Попов

Дональд Трамп, недавно избранный президентом США, заявил, что пока не общался с президентом России Владимиром Путиным после своей победы на выборах. Тем не менее он открыто допустил возможность такого разговора в ближайшем будущем. «Я думаю, мы поговорим», – приводит ТАСС слова Трампа.

Ранее Трамп не раз высказывался о том, что планирует пересмотреть отношения США с Россией после вступления в должность. Он подчеркивал необходимость диалога и возможного сотрудничества в решении глобальных вопросов, что вызвало неоднозначные реакции как в США, так и за их пределами.

Напомним, накануне президент Владимир Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США.