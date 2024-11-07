Путин заявил о стремлении к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине

Tекст: Максим Попов

«Мы настроены как раз на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования. И чтобы Украина в конце концов стала независимым суверенным государством, а не была инструментов в руках третьих стран и не использовалась бы в их интересах», – приводит ТАСС слова российского лидера.

По словам Путина, Россия не заинтересована в непредсказуемом развитии событий, что может произойти из-за отсутствия базовых договоренностей.

Ранее Путин заявил, что Россия признавала границы Украины на условиях нейтралитета Киева, но ситуация изменилась после изменения украинского законодательства о вступлении в НАТО.