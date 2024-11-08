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Эрдоган заявил, что Трамп может быстро прекратить конфликт на Украине
Эрдоган заявил о перспективе быстрого завершения конфликта на Украине усилиями Трампа
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности быстрого урегулирования конфликта на Украине при условии, что администрация избранного президента США Дональда Трампа проявит готовность к мирным переговорам.
Эрдоган отметил, что усилия Запада, возглавляемого Соединенными Штатами, могут ускорить урегулирование. Турция, по его словам, с самого начала конфликта избрала сторону мира и поддерживала контакты с обеими сторонами, игнорируя попытки занять чью-либо сторону, передает ТАСС.
Эрдоган подчеркивает, что увеличение вооружений и хаоса не приведет к завершению войны на Украине, тогда как диалог и дипломатия могут открыть путь к миру. Турции удавалось усаживать конфликтующие стороны за стол переговоров, и она готова сделать это вновь. Президент Турции отмечает, что страна сосредоточила усилия на достижении мира и продолжает работать в этом направлении.
Кроме того, Эрдоган выразил надежду, что Трамп сможет повлиять на урегулирование кризиса в Газе. Он отметил, что Трамп обещал положить конец конфликтам, инициированным Израилем, и выразил желание, чтобы это обещание было выполнено. Турецкий лидер подчеркнул важность установления прочного мира на Ближнем Востоке и предупредил, что продолжение нынешней политики только усугубит ситуацию.
Эрдоган считает, что президентство Трампа может значительно повлиять на политический и военный баланс на Ближнем Востоке. По его мнению, шаги, направленные на обеспечение мира и стабильности в этом регионе, будут способствовать укреплению глобального мира. В противном случае распространение конфликтов приведет к серьезным последствиям для всех.
Ранее сообщалось, что приоритетной задачей для офиса президента Украины Владимира Зеленского на ближайшие недели станет сближение позиций с Дональдом Трампом перед его вступлением в должность президента США в январе.
При этом Трамп не раскрыл Зеленскому свой план завершения конфликта на Украине, оставив его в неведении относительно своих намерений.
Высказывание победившего на выборах США Дональда Трампа о том, что украинский конфликт можно завершить за сутки, несколько преувеличено, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.