  • Новость часаВ небе над Курской областью уничтожена украинская ракета
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    «Мне в мирной жизни теперь гораздо легче»
    Политолог назвал два условия для разговора Путина и Трампа
    Стало известно о планах Зеленского наладить контакт с Трампом
    Путин: «Я русский» может сказать любой россиянин
    Путин объявил о готовности к переговорам без «хотелок» Украины
    Путин сообщил о завершении испытаний новых оборонных систем
    Эрдоган: Трамп может быстро прекратить конфликт на Украине
    Орбан заявил о возможном отказе ЕС в помощи Киеву после победы Трампа
    США ослабили санкции против российских банков
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

    9 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    23 комментария
    8 ноября 2024, 12:45 • Новости дня

    Эрдоган заявил, что Трамп может быстро прекратить конфликт на Украине

    Эрдоган заявил о перспективе быстрого завершения конфликта на Украине усилиями Трампа

    Эрдоган заявил, что Трамп может быстро прекратить конфликт на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности быстрого урегулирования конфликта на Украине при условии, что администрация избранного президента США Дональда Трампа проявит готовность к мирным переговорам.

    Эрдоган отметил, что усилия Запада, возглавляемого Соединенными Штатами, могут ускорить урегулирование. Турция, по его словам, с самого начала конфликта избрала сторону мира и поддерживала контакты с обеими сторонами, игнорируя попытки занять чью-либо сторону, передает ТАСС.

    Эрдоган подчеркивает, что увеличение вооружений и хаоса не приведет к завершению войны на Украине, тогда как диалог и дипломатия могут открыть путь к миру. Турции удавалось усаживать конфликтующие стороны за стол переговоров, и она готова сделать это вновь. Президент Турции отмечает, что страна сосредоточила усилия на достижении мира и продолжает работать в этом направлении.

    Кроме того, Эрдоган выразил надежду, что Трамп сможет повлиять на урегулирование кризиса в Газе. Он отметил, что Трамп обещал положить конец конфликтам, инициированным Израилем, и выразил желание, чтобы это обещание было выполнено. Турецкий лидер подчеркнул важность установления прочного мира на Ближнем Востоке и предупредил, что продолжение нынешней политики только усугубит ситуацию.

    Эрдоган считает, что президентство Трампа может значительно повлиять на политический и военный баланс на Ближнем Востоке. По его мнению, шаги, направленные на обеспечение мира и стабильности в этом регионе, будут способствовать укреплению глобального мира. В противном случае распространение конфликтов приведет к серьезным последствиям для всех.

    Ранее сообщалось, что приоритетной задачей для офиса президента Украины Владимира Зеленского на ближайшие недели станет сближение позиций с Дональдом Трампом перед его вступлением в должность президента США в январе.

    При этом Трамп не раскрыл Зеленскому свой план завершения конфликта на Украине, оставив его в неведении относительно своих намерений.

    Высказывание победившего на выборах США Дональда Трампа о том, что украинский конфликт можно завершить за сутки, несколько преувеличено, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    8 ноября 2024, 09:22 • Новости дня
    Стало известно о мощном ударе по складам в Одессе

    Подполье: Склады с боекомплектами в Одессе детонировали более двух часов после удара

    Стало известно о мощном ударе по складам в Одессе
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    В Одессе вследствие удара произошла детонация складов с боекомплектами, которая продолжалась более двух часов, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Удар в Одессе привел к детонации складов с боекомплектами, передает РИА «Новости». Согласно информации, предоставленной координатором николаевского пророссийского сопротивления Сергеем Лебедевым, ночной удар 8 ноября поразил железнодорожные склады в городе.

    Лебедев также сообщил, что есть версия о том, что удар мог быть нанесен по месту дислокации иностранных военных.

    Эта версия подтверждается тем, что после третьего удара в сторону Аркадии поехало много скорых», – отметил он.

    По словам координатора, местные жители сообщали, что над городом были замечены вертолеты, направлявшиеся в сторону границы с Румынией.

    Ранее в пригороде Киева Вышгороде произошла серия взрывов, которые поразили места временной дислокации ВСУ, где происходило перераспределение теробороны из разных городов перед отправкой на фронт.

    В пригороде Сум в ночь на 2 ноября были нанесены удары по местам дислокации украинских военных, прибывающих для ротации и усиления на Курском направлении.

    До этого в Одессе был нанесен удар по объекту, где производились беспилотники, причем на производстве использовался недавно привезенный суперсовременный станок.

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    7 ноября 2024, 21:09 • Новости дня
    Зеленский назвал украинскими замороженные российские активы
    Зеленский назвал украинскими замороженные российские активы
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Замороженные на Западе российские активы должны быть переданы Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский в четверг.

    «Откровенно говоря, это украинские деньги», – цитирует Зеленского РИА «Новости».

    В конце октября лидеры стран G7 и главы минфинов договорились о выделении киевскому режиму кредитов на 50 млрд долларов, они будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

    Средства планируют передавать в виде двусторонних кредитов, которые вступят в силу до 30 июня 2025 года. Кредиты будут полностью выплачены в пользу Украины с 1 декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года.

    Коментарии (25)
    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    Коментарии (2)
    7 ноября 2024, 21:57 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США
    Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая», заявил, что поздравляет Дональда Трампа с его победой на президентских выборах в США.

    «Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его (Трампа – прим. ВЗГЛЯД) с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки», – сказал он, пишет РИА «Новости».

    Путин отметил, что готов к контактам с Трампом. По его словам, в первый президентский срок Трампа затравили, что «он боялся шаг сделать», передает ТАСС.

    Российский лидер уточнил, что Россия готова работать с любым президентом США, которому окажет доверие американский народ.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах в США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возможности общения Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года.

    Коментарии (22)
    7 ноября 2024, 21:54 • Новости дня
    Польша объяснила отказ передавать Украине истребители МиГ-29

    Вице-премьер Польши заявил о невозможности передачи МиГ-29 Украине

    Польша объяснила отказ передавать Украине истребители МиГ-29
    @ Adam Warzawa/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что истребители МиГ-29 продолжают патрулировать польское небо и обслуживать польских летчиков, поэтому их передача Украине невозможна, об этом он заявил Radio Zet.

    Он подчеркнул, что эти самолеты патрулируют польское небо и обслуживают польских летчиков. «Я не могу сказать, что согласен на передачу самолетов. Я с этим не согласен», – отметил министр, сообщило издание «Страна».

    Косиняк-Камыш также прокомментировал претензии президента Украины Владимира Зеленского относительно помощи. Он отметил, что Зеленскому было бы легче, если бы в конфликте участвовали другие страны, но Польша не является стороной конфликта.

    «Польша оказывает наибольшую гуманитарную и военную помощь. Мне грустно, что об этом часто забывают», – добавил вице-премьер.

    Ранее Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет перехватывать ракеты над Украиной без единогласного решения НАТО, поскольку это требует согласия всего альянса.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что возможности Варшавы ограничены, подчеркнув, что Польша уже передала Украине значительное количество военной техники, включая танки и самолеты.

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    8 ноября 2024, 01:06 • Новости дня
    Путин объявил о готовности начать мирные переговоры без «хотелок» Украины

    Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной на реальных условиях

    Путин объявил о готовности начать мирные переговоры без «хотелок» Украины
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из реалий, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

    «Мы готовы к мирным переговорам, но только не на базе каких-то «хотелок», названия которых меняются от месяца к месяцу, а на базе реалий, которые складываются, и на основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле  – на базе, но исходя из реалий сегодняшнего дня»,  – приводит ТАСС слова президента.

    По мнению Путина, между соседними Россией и Украиной нужны мир, спокойствие и сотрудничество на длительную историческую перспективу. «Именно к этому мы и должны стремиться, именно к этому и стремится Россия»,  – отметил он.

    «Только речь должна идти не о перемирии на полчаса или на полгода для того, чтобы там снаряды подкатили, а для того, чтобы создать благоприятные условия для восстановления отношений и сотрудничества будущего в интересах двух народов, которые, безусловно, являются братскими, как бы это ни осложнялось риторикой, сегодняшними трагическими событиями во взаимоотношениях России и Украины»,  – предостерег Путин.

    Напомним, до этого российский лидер заявил о стремлении к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине. Также он подчеркнул право жителей Донбасса и Новороссии на суверенитет.


    Коментарии (29)
    7 ноября 2024, 17:12 • Новости дня
    Трамп не раскрыл Зеленскому план завершения конфликта на Украине

    Зеленский заявил, что Трамп не раскрыл план завершения конфликта на Украине

    Трамп не раскрыл Зеленскому план завершения конфликта на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что во время недавнего разговора с победившим на выборах лидером США республиканцем Дональдом Трампом, последний не озвучил свое видение завершения конфликта на Украине.

    В Telegram-канале «Политика страны» говорится, что разговор состоялся накануне саммита Европейского политического сообщества в Будапеште. «Вчера я говорил с президентом Трампом, как и многие из вас. Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее», – сказал Зеленский, выступая на саммите.

    В своем выступлении Зеленский вновь подчеркнул, что мир не может быть достигнут за счет уступки Украиной своих территорий. Он также отметил необходимость увеличения поставок оружия Западом, усиления санкций и передачи Киеву российских активов. Президент Украины считает важным придерживаться формата дипломатии, реализуемого в рамках «саммита мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Wall Street Journal сообщала, что советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине, предлагающий создание демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тыс. км по линии фронта и исключение участия США в миротворческих миссиях, в то время как в Совфеде заявили, что Россия не обязана следовать американским инициативам и навязывание условий неприемлемо, а позже советник Зеленского Дмитрий Литвин опроверг статью WSJ о планах Трампа по созданию демилитаризованной зоны на Украине.

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    8 ноября 2024, 01:59 • Новости дня
    Госдеп заявил о готовности поддержать Зеленского в переговорах с Россией
    Госдеп заявил о готовности поддержать Зеленского в переговорах с Россией
    @ Valerie Plesch/ DPA/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Вашингтон выразил готовность поддержать Владимира Зеленского, если он решит начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув, что это решение должно быть исключительно его выбором.

     «Если президент Зеленский решит, что он хочет начать переговоры, мы бы, конечно, поддержали это. Наша политика в течение продолжительного времени состояла в том, что президенту Зеленскому решать, когда время для переговоров. Ни нам, ни любой другой стране не пристало принуждать его к этому. И мы бы поддержали его в рамках любого процесса, направленного на обеспечение справедливого и долгосрочного мира. Но это в конечном счете его решение, а не наше», – приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

    В ходе брифинга Миллер также отметил, что Дональд Трамп, будучи избранным президентом США, во время предвыборной кампании отмечал, что готов быстро урегулировать конфликт. Однако, по словам Миллера, это решение остается за Украиной и ее руководством.

    Напомним, как заявил президент Владимир Путин, Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из реалий.

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    7 ноября 2024, 23:21 • Новости дня
    Трамп допустил возможность разговора с Путиным

    Трамп заявил, что не общался с Путиным после выборов, но допускает возможность разговора

    Трамп допустил возможность разговора с Путиным
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп сообщил в интервью NBC, что пока не общался с Владимиром Путиным, но планирует поговорить с ним в будущем, чтобы обсудить международные отношения.

    Дональд Трамп, недавно избранный президентом США, заявил, что пока не общался с президентом России Владимиром Путиным после своей победы на выборах. Тем не менее он открыто допустил возможность такого разговора в ближайшем будущем. «Я думаю, мы поговорим», – приводит ТАСС слова Трампа.

    Ранее Трамп не раз высказывался о том, что планирует пересмотреть отношения США с Россией после вступления в должность. Он подчеркивал необходимость диалога и возможного сотрудничества в решении глобальных вопросов, что вызвало неоднозначные реакции как в США, так и за их пределами.

    Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока нет ясности, когда и по каким вопросам может состояться разговор между Владимиром Путиным и  Дональдом Трампом. 

    Напомним, накануне президент Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США.

    Коментарии (11)
    7 ноября 2024, 21:33 • Новости дня
    Трейдеры Европы опасаются нехватки газа зимой

    Европейские трейдеры выразили опасения из-за возможности недостатка газа зимой

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский газовый рынок обеспокоен возможными перебоями с поставками газа в зимние месяцы из-за нестабильности и перехода на сжиженный природный газ.

    Главной причиной беспокойства является переход с российского трубопроводного газа на сжиженный природный газ, что делает рынок более уязвимым к нестабильности, сообщает Financial Times, ссылаясь на мнение трейдеров и экспертов.

    Один из трейдеров отметил: «На данный момент газовые хранилища Европы заполнены, и зимний газовый баланс выглядит в порядке. Но произойти может все, что угодно. Достаточно нескольких перебоев с поставками, и все может пойти ужасно плохо».

    Контракт между Украиной и Россией на транзит газа истекает в 2024 году, что добавляет неопределенности. Энергетический стратег Rabobank Флоренс Шмит считает, что в случае холодной зимы и потери российских поставок цены на газ возрастут. Она выразила сомнения в наличии значительных альтернативных поставок через другие трубопроводы и подчеркнула необходимость замены их сжиженным природным газом.

    По оценкам FT, рост поставок СПГ останется ограниченным из-за задержек с запуском новых экспортных мощностей. Аналитики Kpler прогнозируют, что этой зимой в Европу будет поставлено 2,5 млн тонн СПГ, что составляет всего четверть от прошлых зимних поставок. В то же время, данные ТАСС показывают увеличение экспорта российского трубопроводного газа в Европу на 15% за январь-октябрь 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая судьба транзита газа через Украину зависит от наличия покупателей, а киевский режим отказался продлевать договор о прокачке газа.

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Москва готова продолжать поставки газа в Европу, несмотря на проблемы с транзитом через Украину, указывая на необходимость договоренностей между европейскими странами и Украиной.

    Ожидания Европы не оправдались, так как цены на газ остаются высокими и продолжают расти, причем еще до начала отопительного сезона, а в худшем случае ситуация может дойти до новых 1000 долларов за тысячу кубометров.

    Коментарии (8)
    7 ноября 2024, 17:28 • Новости дня
    Ганчев: Российские войска находятся в нескольких километрах от Купянска

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России продвигаются вглубь Харьковской области, они находятся в нескольких километрах от Купянска, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

    Российские силы продвигаются вглубь территории, занимая опорные пункты ВСУ, пояснил Ганчев, передает РИА «Новости».

    «Как я и говорил ранее, контроль логистических путей киевских боевиков позволяет нашим бойцам сохранять инициативу на поле боя за собой. Несколько километров отделяет наших ребят от пригорода Купянска», – уточнил он.

    Ранее СМИ сообщали, что российские подразделения устроили ловушку для украинской армии у Купянска. Также сообщалось, что количество атак российских войск на позиции ВСУ в районе Купянска увеличилось до 20 в сутки.

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    8 ноября 2024, 12:20 • Новости дня
    Политолог назвал два условия для разговора Путина и Трампа

    Политолог Асафов: Урегулирование конфликта на Украине невозможно без разговора Путина и Трампа

    Политолог назвал два условия для разговора Путина и Трампа
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Москва открыта к диалогу с Вашингтоном. Однако для того, чтобы телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся, должна быть, во-первых, готовность со стороны США, а во-вторых, обсуждаемая повестка, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее Путин поздравил Трампа с победой на выборах и выразил готовность к контактам с Трампом.

    «Валдай» – это площадка высокого уровня, где собираются политологи и международные эксперты. Дискуссионный клуб определяет смыслы и задает контекст обсуждения на перспективу», – считает Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов. На этом фоне он назвал площадку «достаточно уместной для того, чтобы поздравить Дональда Трампа с победой на выборах в США».

    Спикер не исключает, что телефонный разговор Путина и Трампа может произойти в ближайшее время. «Но для этого должна быть, во-первых, готовность со стороны США, Москва открыта к таким переговорам, а во-вторых, обсуждаемая повестка», – уточнил собеседник. Более того, по прогнозам аналитика, «на средней дистанции после середины января» речь может идти не только о звонке, но и о двусторонней встрече.

    Однако, как оговаривается Асафов, «если не наступит каких-то серьезных новых обстоятельств». «Основная повестка возможных переговоров Путина и Трампа будет включать вопросы международной безопасности, договоренностей по конвенциональному и неконвенциональному вооружению, космосу, а также экономике», – полагает спикер.

    Еще одна из ключевых тем для разговора – украинский конфликт. «Этот вопрос достаточно принципиальный для сторон, потому что есть несогласованность позиций. Администрацией Джо Байдена было сделано и сказано многое, это требуется обсудить», – добавил политолог. Он напомнил, что США стали говорить о готовности поддержать решение Зеленского о переговорах. Однако, как считает Асафов, урегулирование украинского конфликта невозможно без разговора Путина и Трампа и до официального вступления республиканца в должность.

    Ранее Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США. «Пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике», – заявил Путин.

    Он добавил, что не считает зазорным позвонить Трампу самому. «Не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Не хотят – ну и не надо», – пояснил свою позицию президент.

    При этом, по данным Time, Владимир Путин отказался сразу поздравить Дональда Трампа с победой на выборах, дав понять, что если США хотят мирного соглашения, обещанного Трампом, то цена для Украины будет особенно высокой, включая контроль над ее территориями.

    В свою очередь Трамп сообщил в интервью NBC, что планирует поговорить с Владимиром Путиным в будущем, чтобы обсудить международные отношения. Напомним, республиканец в речи перед сторонниками после победы на выборах заявил: «Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить». По данным The Wall Street Journal, в качестве одного из вариантов завершения украинского конфликта команда Трампа видит создание демилитаризованной зоны и обязательство Киева не вступать в НАТО как минимум 20 лет.

    Владимир Путин, комментируя эти сообщения, сказал, что на Украине необходимо создать условия для устойчивого урегулирования, а не пытаться предлагать перемирие «на полчаса или полгода». «Мы настроены как раз на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования и чтобы Украина, в конце концов, стала независимым, суверенным государством, а не была бы инструментом в руках третьих стран», – подчеркнул глава государства на «Валдае».

    Путин подтвердил, что Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из сложившихся на земле реалий и достигнутых ранее в Стамбуле договоренностей.

    На этом фоне любопытно, что Госдеп подал Владимиру Зеленскому сигнал начать переговоры. «Если Зеленский решит, что он хочет начать переговоры, мы бы, конечно, поддержали это. Наша политика в течение продолжительного времени состояла в том, что Зеленскому решать, когда время для переговоров», – сказал руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер.

    Однако газета ВЗГЛЯД не исключала, что киевский режим воспримет политические потрясения за океаном как сигнал к новым «контрнаступам» и террористическим атакам по российским тылам.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    Коментарии (6)
    8 ноября 2024, 11:53 • Новости дня
    Премьер Польши отрекся от обвинений в адрес Трампа

    Туск отрекся от заявлений о сотрудничестве Трампа со спецслужбами России

    Премьер Польши отрекся от обвинений в адрес Трампа
    @ IMAGO/ANTONI BYSZEWSKI/FOTONEWS/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Польши Дональд Туск отрекся от утверждений о связи Трампа с российскими спецслужбами, сообщает портал WPolityce.pl.

    На пресс-конференции журналистка Моника Рютке напомнила Туску о его прежних высказываниях относительно предположительной вербовки Трампа россиянами, передает ТАСС.

    В ответ Туск заявил, что никогда не делал таких предположений. Однако портал отмечает существование видеозаписей, на которых премьер-министр Польши якобы делает подобные заявления, процитированные журналисткой.

    После пресс-конференции Моника Рютке сообщила, что представители канцелярии Туска связались с ней и уведомили о прекращении всякого сотрудничества. Канцелярия премьера при этом опровергла данное обвинение.

    Ранее сообщалось о планах Зеленского наладить контакт с Трампом.

    Коментарии (6)
    8 ноября 2024, 01:17 • Новости дня
    Депутат Рады предсказал Зеленскому скорую отставку без переговоров с Россией

    В Верховной раде призвали Зеленского начать диалог с Россией ради страны

    Tекст: Максим Попов

    Если Зеленский не начнет переговоры с Россией, Запад может заставить его покинуть пост президента Украины, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

    По словам Шевченко, настало время для диалога. Депутат добавил, что готов лично помочь в организации переговоров. «Я понимаю, что после этого тебе придется уйти, – обратился депутат к Зеленскому. – Но страна важнее личных амбиций. Я помогу если что. Снова съезжу в Минск. Все решим. Ты только начни», – приводит ТАСС слова народного избранника.

    Депутат также предупредил Зеленского, что в случае отказа от переговоров его могут заставить уйти с поста президента. «А не хочешь, тебя заставят уйти, – предупредил Шевченко. – И заставят тебя те, кто вчера тебе аплодировал в странах западного мира», – написал он.

    Напомним, на прошлой недели в Раде заявили, что США давят на Зеленского с требованием выборов на Украине.

    Коментарии (2)
    8 ноября 2024, 10:28 • Новости дня
    Time: Путин ждет первого шага от Трампа для переговоров по Украине
    Time: Путин ждет первого шага от Трампа для переговоров по Украине
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Владимир Путин отказался сразу поздравить Дональда Трампа с победой на выборах, дав понять, что если США хотят мирного соглашения, обещанного Трампом, то цена для Украины будет особенно высокой, включая контроль над ее территориями, пишет американский журнал Time.

    Владимир Путин, по данным Time, занял жесткую позицию в отношении Дональда Трампа после его победы на президентских выборах в США. Кремль дал понять, что поздравления не будет, а для достижения обещанного мирного соглашения Трампу придется потрудиться. Цена за Украину, как дали понять россияне, будет особенно высока. (Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США на следующий день, в четверг, 7 ноября, выступая на пленарной сессии клуба «Валдай» – прим. ВЗГЛЯД.)

    По словам эксперта по российской политике Нины Хрущевой, Кремль требует, чтобы США «ползли на коленях» за сделкой. Путин начинает переговоры с Трампом с позиции силы, в то время как другие европейские лидеры выражают готовность к сотрудничеству. Несмотря на это, Кремль подчеркнул, что условия для прекращения войны на Украине остаются неизменными и известны американской стороне.

    С улучшением ситуации на фронте Путин вновь выдвигает жесткие условия, требуя, например, отступления Украины из оккупированных регионов, пишет Time.

    Трамп выразил готовность рассмотреть требования Путина, утверждая, что санкции должны применяться осторожно, чтобы защитить доллар. Однако его советники и политические союзники, такие как Майк Помпео, предлагают другие подходы, включая ужесточение санкций и помощь Украине в оружейных закупках. Несмотря на разногласия внутри американской политической элиты, Россия не спешит договариваться, ожидая, какую позицию займет новое руководство США. Россия продолжает добиваться медленных, но стабильных успехов на Украине, не испытывая давления на переговоры из-за потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия может получать предложения по урегулированию на Украине конфликта, но Кремль не будет отвечать, пока Вашингтон не предложит конкретные пути решения. Россия открыта для налаживания отношений с США, но инициатива должна исходить от Вашингтона, отметил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай». Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из реалий, заявил Путин. В свою очередь Дональд Трамп сообщил в интервью NBC, что пока не общался с Владимиром Путиным, но планирует поговорить с ним в будущем, чтобы обсудить международные отношения.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    8 ноября 2024, 11:28 • Новости дня
    Орбан заявил о возможном отказе ЕС в помощи Киеву после победы Трампа
    Орбан заявил о возможном отказе ЕС в помощи Киеву после победы Трампа
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения относительно продолжения финансовой поддержки Украины со стороны ЕС после победы Дональда Трампа на выборах, пишет Bloomberg.

    По данным издания, помощь Евросоюза Украине в размере 50 млрд евро может быть пересмотрена после победы Трампа на выборах в США, пишут «Ведомости».

    Орбан отметил, что западные страны все более устали от выделения средств на украинский кризис.

    «Пакета мер недостаточно для продолжения финансирования Украины, и западные страны устали выделять деньги», – подчеркнул он в ходе встречи с европейскими лидерами в Будапеште

    Премьер добавил, что страны ЕС начали двигаться в направлении, которое позволяет более четко определить их обязательства и цели в отношении Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что победа Трампа на выборах в США закрыла главу в истории, и мир теперь будет меняться быстрее, чем ожидалось.

    Украине не удалось заключить всеобъемлющий договор о безопасности с Венгрией из-за отказа Будапешта поддержать ее вступление в НАТО.

    Украинский президент Владимир Зеленский тем временем настаивает, чтобы замороженные на Западе российские активы были переданы Украине.

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