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Стало известно о планах Зеленского наладить контакт с Трампом
В офисе Зеленского сочли приоритетом сближение с Трампом до инаугурации
Приоритетной задачей для офиса Зеленского на ближайшие недели станет сближение позиций с Дональдом Трампом перед его вступлением в должность президента США в январе.
Офис президента Украины Владимира Зеленского планирует сосредоточиться на сближении позиций с избранным президентом США Дональдом Трампом в ближайшие недели, передает РИА «Новости» со ссылкой на Pais. Это направление стало приоритетным для Киева на фоне подготовки Трампа к вступлению в должность в январе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, возможное возвращение Дональда Трампа на пост президента США вынуждает готовиться Владимира Зеленского к новому наступлению на Украине.
Трамп не раскрыл Зеленскому свой план завершения конфликта на Украине, оставив его в неведении относительно своих намерений.
Советники Зеленского опровергли информацию, опубликованную Wall Street Journal, о планах Трампа по Украине, добавив неопределенности в отношении американской политики.