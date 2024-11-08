Стало известно о планах Зеленского наладить контакт с Трампом

В офисе Зеленского сочли приоритетом сближение с Трампом до инаугурации

Tекст: Дмитрий Зубарев

Офис президента Украины Владимира Зеленского планирует сосредоточиться на сближении позиций с избранным президентом США Дональдом Трампом в ближайшие недели, передает РИА «Новости» со ссылкой на Pais. Это направление стало приоритетным для Киева на фоне подготовки Трампа к вступлению в должность в январе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, возможное возвращение Дональда Трампа на пост президента США вынуждает готовиться Владимира Зеленского к новому наступлению на Украине.

Трамп не раскрыл Зеленскому свой план завершения конфликта на Украине, оставив его в неведении относительно своих намерений.

Советники Зеленского опровергли информацию, опубликованную Wall Street Journal, о планах Трампа по Украине, добавив неопределенности в отношении американской политики.