Трамп не раскрыл Зеленскому план завершения конфликта на Украине

Зеленский заявил, что Трамп не раскрыл план завершения конфликта на Украине

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале «Политика страны» говорится, что разговор состоялся накануне саммита Европейского политического сообщества в Будапеште. «Вчера я говорил с президентом Трампом, как и многие из вас. Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее», – сказал Зеленский, выступая на саммите.

В своем выступлении Зеленский вновь подчеркнул, что мир не может быть достигнут за счет уступки Украиной своих территорий. Он также отметил необходимость увеличения поставок оружия Западом, усиления санкций и передачи Киеву российских активов. Президент Украины считает важным придерживаться формата дипломатии, реализуемого в рамках «саммита мира».

Как писала газета ВЗГЛЯД, The Wall Street Journal сообщала, что советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине, предлагающий создание демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тыс. км по линии фронта и исключение участия США в миротворческих миссиях, в то время как в Совфеде заявили, что Россия не обязана следовать американским инициативам и навязывание условий неприемлемо, а позже советник Зеленского Дмитрий Литвин опроверг статью WSJ о планах Трампа по созданию демилитаризованной зоны на Украине.