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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    11 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чтобы примирить Украину и Польшу, одной русофобии недостаточно

    Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что победа Трампа значит для остального мира

    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

    9 комментариев
    7 ноября 2024, 17:12 • Новости дня

    Трамп не раскрыл Зеленскому план завершения конфликта на Украине

    Зеленский заявил, что Трамп не раскрыл план завершения конфликта на Украине

    Трамп не раскрыл Зеленскому план завершения конфликта на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что во время недавнего разговора с победившим на выборах лидером США республиканцем Дональдом Трампом, последний не озвучил свое видение завершения конфликта на Украине.

    В Telegram-канале «Политика страны» говорится, что разговор состоялся накануне саммита Европейского политического сообщества в Будапеште. «Вчера я говорил с президентом Трампом, как и многие из вас. Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее», – сказал Зеленский, выступая на саммите.

    В своем выступлении Зеленский вновь подчеркнул, что мир не может быть достигнут за счет уступки Украиной своих территорий. Он также отметил необходимость увеличения поставок оружия Западом, усиления санкций и передачи Киеву российских активов. Президент Украины считает важным придерживаться формата дипломатии, реализуемого в рамках «саммита мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Wall Street Journal сообщала, что советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине, предлагающий создание демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тыс. км по линии фронта и исключение участия США в миротворческих миссиях, в то время как в Совфеде заявили, что Россия не обязана следовать американским инициативам и навязывание условий неприемлемо, а позже советник Зеленского Дмитрий Литвин опроверг статью WSJ о планах Трампа по созданию демилитаризованной зоны на Украине.

    6 ноября 2024, 19:50 • Новости дня
    CNN: Трамп интересовался не общавшимися с ним перед выборами мировыми лидерами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп внимательно следит за контактами с мировыми лидерами, сообщили источники.

    Трамп якобы «упивался контактами с мировыми лидерами перед выборами и спрашивал, почему те или иные лидеры не пытались выйти с ним на связь», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер Владимир Путин не будет поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за вовлеченности страны в конфликт на Украине. При этом он отмечал, что президент России открыт к диалогу с США.

    Коментарии (0)
    7 ноября 2024, 05:55 • Новости дня
    Порошенко назвал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа
    Порошенко назвал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент Украины Петр Порошенко перечислил пять «красных линий», которые, как он считает, нельзя переступать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу.

    В частности, Порошенко потребовал не делать уступок «по суверенитету» Украины, ее «территориальной целостности», а также не допускать сокращения вооруженных сил Украины. Кроме того, он заявил о необходимости поддерживать санкции против России. Порошенко заявил, что Украина должна быть принята в НАТО после выполнения страной определенных условий, пишет «Комсомольская правда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победивший в президентской гонке в США Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



    Результаты
    38 комментариев


    Коментарии (33)
    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    7 ноября 2024, 03:24 • Новости дня
    Распад коалиции в Германии связали с финансированием Украины

    Вице-канцлер Германии Хабек обвинил главу минфина Линднера в распаде коалиции из-за отказа увеличить помощь Украине

    Распад коалиции в Германии связали с финансированием Украины
    @ M. Popow/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Коалиционное правительство Германии распалось из-за отказа главы минфина Кристиана Линднера согласовать дополнительные средства для Украины в бюджете на 2025 год, заявил вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек.

    Хабек подчеркнул, что «закрыть брешь в бюджете не удалось», несмотря на наличие различных предложений «на столе». «На столе лежали различные варианты, и самый большой из них, вероятно, заключался в том, чтобы оказать Украине дальнейшую поддержку. Это было бы правильным ответом в начале дня на избрание Дональда Трампа», – приводит слова Хабека РИА «Новости».

    Хабек также отметил, что Германия должна сыграть особую роль в поддержании «мира и свободы» в Европе, и подчеркнул, что борьба на Украине якобы идет именно за эти ценности. «Правильным ответом было бы «больше» (помощи Украине)», – сказал он.

    Он выразил сожаление, что партия Линднера – Свободная демократическая партия Германии – «не была готова воспользоваться возможностями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о распаде правящей коалиции и намерении запросить вотум доверия у Бундестага, что может привести к досрочным выборам в марте. Также он обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой об отставке Линднера.

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    7 ноября 2024, 12:10 • Новости дня
    Названы кандидаты на пост госсекретаря США при Трампе

    Politico: Трамп рассматривает Рубио, Хагерти и Гренелла на пост госсекретаря США

    Названы кандидаты на пост госсекретаря США при Трампе
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный американский президент Дональд Трамп рассматривает сенаторов Марко Рубио и Билла Хагерти, а также экс-посла в Германии Ричарда Гренелла на должность госсекретаря США, пишет Politico.

    По данным издания, Трамп рассматривает на должность госсекретаря Рубио, Хагерти и Гренелла, передает ТАСС.

    По данным источника, сенатор от Арканзаса Том Коттон может занять пост министра обороны. Среди потенциальных кандидатов на ключевые должности в администрации Трампа также названы журналист Такер Карлсон и предприниматель Илон Маск.

    В то же время газета The Washington Post сообщает, что сенаторы Майк Ли и Эрик Шмитт рассматриваются Трампом на пост главы Минюста. Экс-директор Национальной разведки Джон Рэтклифф также числится среди претендентов на эту должность.

    Тем временем советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине. В частности, предложено создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях.

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    7 ноября 2024, 09:25 • Новости дня
    Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине

    The Wall Street Journal: Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине

    Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Советники Трампа предложили создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях, пишет The Wall Street Journal.

    По данным газеты, команда Трампа предлагает не отправлять миротворческие силы США и создать демилитаризованную зону, которая будет простираться на 1,3 тыс. км по нынешней линии фронта, передает ТАСС.

    Члены команды также заявляют, что поставка оружия на Украину должна осуществляться европейскими странами, а не Соединенными Штатами.

    «Заставляйте поляков, немцев, англичан и французов заниматься этим», – передает WSJ слова одного из советников.

    Кроме того, в обмен на гарантии безопасности Украина должна согласиться не вступать в НАТО в течение ближайших 20 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победивший в президентской гонке в США Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.


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    7 ноября 2024, 11:23 • Новости дня
    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах

    Песков опроверг публикации о том, что Путин «через знакомых» поздравил Трампа

    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что президент России Владимир Путин якобы поздравил Дональда Трампа через посредников.

    Песков в комментарии RTVI заявил, что сообщения о том, что Путин якобы поздравил Трампа, являются «недостоверной информацией», передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин якобы передал поздравления Трампу «через знакомых».

    Накануне Песков заявил, что президент России Владимир Путин не собирается поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США.

    Дмитрий Песков также отметил, что Владимир Путин открыт к диалогу с США, но Кремль ожидает конкретных действий от Дональда Трампа.

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    6 ноября 2024, 19:24 • Новости дня
    ВСУ начали атаку на Энергодар и ЗАЭС с помощью дронов

    Балицкий: ВСУ начали атаку на Энергодар и ЗАЭС с помощью дронов

    ВСУ начали атаку на Энергодар и ЗАЭС с помощью дронов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики атаковали беспилотниками Энергодар и береговую линию у Запорожской атомной электростанции, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Зафиксировано не менее пяти взрывов, ВСУ атакуют инфраструктуру города и береговую линию, где находится ЗАЭС, сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.

    Балицкий призвал местных жителей сохранять спокойствие и оставаться в помещениях до завершения атаки. Он отметил, что работают средства противовоздушной обороны.

    Ранее в среду украинские войска обстреляли Энергодар, зафиксировано три удара. Минобороны предупреждало, что украинские спецслужбы продолжают диверсионную деятельность против работников ЗАЭС и жителей Энергодара.

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    6 ноября 2024, 20:52 • Новости дня
    Орбан: Победа Трампа поставила перед Европой вопрос о смене стратегии по Украине

    Орбан: Победа Трампа поставила перед Европой вопрос о поддержке Украины в одиночку

    Орбан: Победа Трампа поставила перед Европой вопрос о смене стратегии по Украине
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в способности Европы поддерживать Украину без помощи США после победы Дональда Трампа на выборах.

    «Сегодня ночью в США победили республиканцы, это выносит на повестку дня вопрос для нас, европейских лидеров, способна ли Европа в одиночку сохранять финансовую и военную поддержку Украины», – сказал Орбан, передает РИА «Новости».

    Он усомнился в том, что поддержка ЕС продолжится, и потому необходима новая европейская стратегия. Первый шаг в разработке новой стратегии может быть сделан 7 ноября на саммите Европейского политического сообщества и неформальном саммите ЕС, которые пройдут в Будапеште, добавил Орбан.

    По его мнению, эти встречи могут стать площадкой для обсуждения дальнейших действий и корректировки подхода к поддержке Украины.

    Орбан ранее заявил, что победа Трампа на выборах имеет крайне важное значение для всего мира. Между тем генсек НАТО Марк Рютте в своем поздравлении в адрес американского политика заявил, что необходимо продвигать мир через силу Североатлантического альянса.

    Коментарии (6)
    6 ноября 2024, 18:42 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Путин не планирует поздравлять Трампа с победой
    Песков объяснил, почему Путин не планирует поздравлять Трампа с победой
    @ Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах в США, поскольку выборы состоялись в стране, вовлеченной в конфликт вокруг Украины, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он отметил, что ему неизвестно о планах российского лидера направить поздравления Трампу. Эта позиция остается неизменной, несмотря на заявления Трампа о его победе и получение поздравлений от других зарубежных лидеров, передает ТАСС.

    Песков объяснил сложившуюся ситуацию тем, что выборы прошли в стране, которую Россия считает недружественной и которая участвует в конфликте вокруг Украины.

    Ранее сообщалось, что Путин не собирается поздравлять Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США, однако Путин открыт к диалогу с США.

    Кремль ожидает конкретных действий от Дональда Трампа. Песков, комментируя слова Трампа об окончании войн, отметил, что Россия судит о США по их поступкам.

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    6 ноября 2024, 20:17 • Новости дня
    Лукашенко пожелал Трампу сделать Америку снова великой

    Лукашенко поздравил Трампа с победой на выборах в США

    Лукашенко пожелал Трампу сделать Америку снова великой
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление Дональду Трампу с победой на выборах и пожелал ему «метких политических решений».

    Лукашенко поздравил Трампа с возвращением на пост и подчеркнул, что результаты голосования стали воплощением личного подвига политика, передает БелТА.

    «Вы его совершили прежде всего во имя Америки и ее граждан. Желаю вам доброго здоровья, метких политических решений, которые сделают Америку снова великой», – подчеркнул белорусский лидер.

    До этого Лукашенко заявлял, что благодаря конкурентке Трампа на выборах в США Камале Харрис термин «социализм» в Америке приобрел негативный окрас.

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    7 ноября 2024, 08:33 • Новости дня
    Спецназ Росгвардии уничтожил пехоту ВСУ в Курской области

    Бойцы Росгвардии с помощью дрона ликвидировали группу ВСУ в Курской области

    Tекст: Мария Иванова

    В Курской области бойцы спецназа Росгвардии нейтрализовали группу пехоты ВСУ, возвращавшуюся с задания, используя дрон-камикадзе.

    Бойцы спецназа Росгвардии провели успешную операцию по уничтожению группы пехоты ВСУ в Курской области, передает ТАСС. Военнослужащие ВСУ возвращались с задания. В пресс-службе ведомства сообщили, что артиллерийский удар был нанесен по пункту временной дислокации противника, а для уничтожения группы пехоты был использован дрон-камикадзе.

    Операция проходила в условиях повышенной боевой готовности, что позволило российским спецназовцам провести атаку с минимальными потерями. Применение дрона-камикадзе стало ключевым элементом успешного выполнения задачи. Специалисты заявляют, что такие беспилотные аппараты способствуют повышению эффективности боевых действий и снижают риск для жизни военнослужащих.

    Использование беспилотных технологий становится все более актуальным в современных военных конфликтах.

    Ранее военнослужащие Росгвардии в Курской области использовали беспилотник для уничтожения БМП M2 Bradley украинской армии. Кроме того, спецназ Росгвардии ликвидировал позицию операторов БПЛА ВСУ, что привело к уничтожению маскированного транспортного средства и возгоранию боекомплекта.

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    7 ноября 2024, 02:53 • Новости дня
    Власти Украины разрешили сотрудникам военкоматов взламывать квартиры

    Депутат Рады Дмитрук сообщил о разрешении сотрудникам военкоматов взламывать квартиры при поиске призывников на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине власти разрешили сотрудникам военкоматов «ломать двери» в квартирах мужчин призывного возраста, чтобы забрать их для мобилизации, сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

    «Друзья, у нас беда продолжается, зеленый террор крепчает… Готовятся квартирные обходы!» – приводит слова Дмитрука РИА «Новости».

    По его словам, сотрудникам военкоматов разрешено «проникновение в частную собственность – квартиры, дома, бизнес, предприятия, неважно». «Заходить будут везде, где смогут!» – заявил он, подчеркнув, что «ломать двери разрешено».

    Дмитрук отметил, что данное решение позволит сотрудникам военкоматов обходить все препятствия и игнорировать наличие в жилье детей, инвалидов или пенсионеров. Он добавил: «Красных линий нет! Пошла полная свобода действий!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несмотря на ужесточение мобилизации и массовые облавы в развлекательных заведениях на Украине, число мобилизованных в ВСУ граждан сократилось.

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    6 ноября 2024, 21:25 • Новости дня
    Названо число обученных на Западе за год украинских военных

    New Voice: Запад обучил свыше 20 тыс. украинских военных в 2024 году

    Названо число обученных на Западе за год украинских военных
    @ Nina Liashonok/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Свыше 20 тыс. украинских военнослужащих завершили обучение на Западе в 2024 году в рамках общей программы, сообщило украинское издание New Voice.

    Программа подготовки 20 тыс. солдат входит в более широкий проект, в рамках которого с 24 февраля 2022 года подготовку прошли свыше 100 тыс. военных Украины, передает ТАСС со ссылкой на New Voice.

    С октября 2022 года в Европейском союзе действует миссия EUMAM Ukraine, в рамках которой военнослужащие ВСУ проходят обучение по стандартам вооруженных сил стран ЕС. Основные тренировочные базы расположены в Германии и Польше.

    В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что стране необходимо подготовить 14 бригад, однако из-за недостатка ресурсов украинская армия не смогла полностью укомплектовать даже четыре бригады.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как киевский режим при помощи Запада надеется подготовить армию для 2025 года.

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    7 ноября 2024, 09:15 • Новости дня
    В Киеве произошел пожар после взрывов

    Мэр Киева Кличко сообщил о пожаре в нежилом здании после взрывов

    Tекст: Вера Басилая

    В результате утренних взрывов в Киеве начался пожар в нежилом здании Соломенского района, сообщил мэр города Виталий Кличко.

    Кличко сообщил, что возгорание произошло в нежилом помещении в Соломенском районе города. Он отметил, что экстренные службы уже направлены на место происшествия, передает РИА «Новости».

    По словам начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, взрывы связаны с работой украинской ПВО. Пожар, по его словам, возник на территории предприятия около складской постройки общей площадью 600 кв. метров.

    Украинские СМИ также сообщили о новых взрывах в Киеве. Воздушная тревога в городе и ряде других областей Украины продолжается уже более семи часов, включая Днепропетровскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области, передает ТАСС.

    Ранее в пригороде Киева Вышгороде произошла серия взрывов, поразившая места временной дислокации ВСУ, где происходило перераспределение теробороны из разных городов перед отправкой на фронт.

    Украинские СМИ сообщали, что утром в четверг в Киеве и Одессе, а также еще в нескольких регионах Украины произошли взрывы.

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    7 ноября 2024, 09:01 • Новости дня
    Зеленский назвал разговор с Трампом «чудесным»
    Зеленский назвал разговор с Трампом «чудесным»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал телефонный разговор с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом как «чудесный».

    Зеленский отметил, что беседа была «чудесной», передает РБК.

    Он также отметил важность поддержания тесного диалога и развития сотрудничества между Украиной и США. По его словам, сильное и твердое лидерство США играет жизненно важную роль для мира и справедливого мирового порядка.

    Зеленский подчеркнул, что в ходе разговора стороны договорились поддерживать тесное взаимодействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Украины Петр Порошенко назвал пять «красных линий», которые нельзя переступать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу.

    Напомним, победивший в президентской гонке в США Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.

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      В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

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