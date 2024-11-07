Сенатор Джабаров заявил о независимости решений России по плану Трампа на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Джабаров отметил, что Россия готова изучить предложения, но не считает их обязательными к исполнению. «Мы – уважающая себя держава, и будем принимать те решения, которые считаем нужными. Мы не против мира, мы за мир, но это должно быть не замороженным конфликтом», – заявил он.

Сенатор подчеркнул, что Россия не стремится к ситуации, в которой через 20 лет могут возникнуть новые напряженности со стороны Украины, передает «Лента.ру».

Джабаров также добавил, что задачи России на Украине определены Верховным главнокомандующим, и они будут достигнуты быстрее, если Трамп не станет, как его предшественники, продолжать поставки вооружений на Украину.

Ранее сообщалось, что советники Трампа предложили создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях.

При этом Украина может оказаться в сложной ситуации из-за опасений потери критически важной помощи от американской стороны.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал телефонный разговор с Трампом как «чудесный».