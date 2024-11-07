Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.0 комментариев
NBC: Победа Трампа на выборах в США может ударить по Украине
NBC: Киев опасается потери американской помощи из-за победы Трампа
Украина может оказаться в сложной ситуации в случае победы Дональда Трампа на выборах в США, поскольку Киев опасается потери критически важной помощи от американской стороны.
Как передает NBC, Украина может стать страной, которая «потеряет больше всех» в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Европейские страны, по данным телекомпании, выражают значительное беспокойство в связи с этой перспективой, особенно в отношении будущего НАТО, передает ТАСС.
Украина опасается, что при новом президенте США может существенно сократиться поддержка, что может вынудить Киев сесть за стол переговоров, чтобы найти новое решение своих проблем.
Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал телефонный разговор с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом как «чудесный», а бывший президент Украины Петр Порошенко перечислил пять «красных линий», которые, по его мнению, нельзя переступать Зеленскому и Трампу.