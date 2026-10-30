Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами

Tекст: Валерия Городецкая

Первый вице-премьер Денис Мантуров будет координировать работу по нацпроектам «Средства производства и автоматизации», «Новые материалы и химия», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Развитие космической деятельности» и «Технологическое обеспечение биоэкономики», сообщается в канале правительства в Max.

Вице-премьер Татьяна Голикова возьмет на себя кураторство нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Кадры», а также «Новые технологии сбережения здоровья». Александр Новак будет отвечать за «Эффективную и конкурентную экономику» и «Новые атомные и энергетические технологии», а также за платформенное развитие экономики.

Дмитрий Патрушев займется проектами «Экологическое благополучие» и «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Андрей Никитин будет курировать развитие транспорта, в том числе нацпроекты «Беспилотные авиационные системы» и «Эффективная транспортная система».

Марат Хуснуллин возьмет под контроль «Инфраструктуру для жизни». Дмитрий Чернышенко будет курировать «Молодежь и дети», «Туризм и гостеприимство», «Экономику данных», а также развитие технологий искусственного интеллекта.

Олег Кожемяко в новой должности вице-премьера – полпреда в ДФО будет отвечать за Дальний Восток и Арктику. Антон Силуанов продолжит курировать финансовый блок. Ирина Окладникова займется контролем за исполнением решений и нацпроектов, а полномочия Алексея Оверчука остались без изменений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник новые вице-премьеры впервые приняли участие в совещании с Мишустиным.

В прошлом месяце президент Владимир Путин поддержал кадровые предложения главы кабмина.