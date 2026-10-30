Binance пообещала возместить потери от взлома за счет собственных средств

Tекст: Мария Иванова

Представитель криптобиржи Binance сообщил, что компания покроет все потери после взлома из собственных средств и резервного фонда SAFU, передает РИА «Новости».

«Binance покроет все потери за счет фонда SAFU и средств компании. Средства пользователей в безопасности», – заверил он.

По предварительным данным, хакеры могли проникнуть во внутреннюю систему через взломанный ноутбук сотрудника биржи, однако утечки ключей от кошельков не зафиксировано. По оценкам компании, инцидент затронул активы на 6,3 млрд долларов, из которых около 3 млрд уже удалось заморозить с помощью партнеров.

К поискам и возврату средств привлекли правоохранителей и специалистов по блокчейну. Представитель биржи добавил, что Binance тесно сотрудничает с полицией для установления личностей преступников.

Фонд SAFU был основан в 2018 году для защиты клиентов в экстренных ситуациях. Изначально биржа отчисляла в него 10% от торговых комиссий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу криптовалютная биржа Binance выявила дополнительные точки проникновения хакеров.

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Стоимость биткойна и Ethereum замедлила снижение после резкого падения из-за заявления бывшего директора Binance Чанпэна Чжао о возможном взломе.