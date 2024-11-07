Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.3 комментария
Советники Зеленского опровергли публикацию WSJ о планах Трампа по Украине
Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг статью WSJ о предполагаемых планах победившего на выборах президента США республиканца Дональда Трампа по созданию демилитаризованной зоны на Украине.
Литвин заявил, что «настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах», добавив, что всегда существует много «вбросов» в прессе, сообщает ТАСС.
Ранее The Wall Street Journal сообщала, что советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине, предложив создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях.
В Совфеде заявили, что Россия не обязана следовать американским инициативам по урегулированию конфликта на Украине, и любое навязывание условий неприемлемо.