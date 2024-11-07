Советники Зеленского опровергли публикацию WSJ о планах Трампа по Украине

Tекст: Ольга Иванова

Литвин заявил, что «настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах», добавив, что всегда существует много «вбросов» в прессе, сообщает ТАСС.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине, предложив создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях.

В Совфеде заявили, что Россия не обязана следовать американским инициативам по урегулированию конфликта на Украине, и любое навязывание условий неприемлемо.