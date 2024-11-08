Приход Трампа вынуждает Зеленского готовить новое наступление

Tекст: Василий Стоякин

6 ноября Владимир Зеленский, не дожидаясь официального объявления результатов, поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США, подобострастно сказав: «Я помню нашу замечательную встречу с президентом Трампом еще в сентябре, когда мы подробно обсуждали стратегическое партнерство Украины и США, план победы и пути прекращения российской агрессии против Украины».



Относительно Трампа и его позиции по поводу украинского кризиса можно напомнить следующее. Он неоднократно давал понять, что:

а) постарается прекратить конфликт мирным, политико-дипломатическим путем (нет оснований ему не верить – в свою первую каденцию он ухитрился не развязать ни одной войны – кажется впервые с 1945 года);

б) постарается существенно сократить помощь Украине (опять же, нет оснований не верить, но и нет оснований полагать, что она правда сократится – ее просто переложат на Европу).

Так или иначе понятно, что задача Трампа – не урегулирование конфликта как такового, а сохранение американского лидерства в мире.

Кроме того, важно иметь в виду, что Трамп, строго говоря, еще не избран. В соответствии с запутанной американской избирательной системой предстоит еще голосование коллегии выборщиков (которые теоретически могут сделать выбор в пользу Харрис), а инаугурация состоится только 20 января 2025 года. На протяжении двух с половиной месяцев президентом США будет оставаться призрак Джозефа Байдена.

В окружении Зеленского приход Трампа вызывает эмоции вполне однозначные, о чем говорят попытки убедить общественность в том, что все находится под контролем. Например, The Washington Post пишет, ссылаясь на киевские источники, в окружении Зеленского нового-старого президента США не так уж и боятся, хотя высказывания Трампа и особенно кандидата на пост вице-президента Джей Ди Вэнса Киев беспокоят.

Опять же, опыт первой каденции Трампа заставляет полагать, что не все столь уж плохо для киевского режима. Трамп вводил против России многочисленные санкции, заявлял, что российские условия мира на Украине неприемлемы, продавал Украине оружие. И вообще давал понять, что будет пытаться шантажировать Москву собственными условиями заключения мирного соглашения.

Нынешние планы Трампа, по сообщениям СМИ, предполагают заморозку нынешней линии фронта, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет. Понятно, что этот план неприемлем для Киева, даже учитывая, что в качестве ответной меры администрация Трампа будет продолжать милитаризацию Украины (в расчете, очевидно, на дальнейшее разрешение конфликта военным путем). Возможно, поэтому в Киеве его опровергают, Москва тоже отнеслась к этой утечке скептически.

Самое главное – прекращение войны означает для Зеленского проведение выборов, а выборы могут закончиться для него плохо. Он ведь третий год льет людям в уши о неминуемой победе с выходом на границы 1991 года. Предлагаемое Трампом соглашение его позиции в любом случае подорвет.

Сейчас Киевом предпринимаются меры для того, чтобы показать – Украина все еще не победила исключительно из-за предательства союзников (кажется, «план победы» был предложен исключительно для того, чтобы его не приняли – реалистичный план должен был бы выглядеть совершенно иначе) и из-за того, что украинцы не хотят мобилизовываться.

Что же может предпринять Зеленский до вступления Трампа в должность? Возможностей у него не слишком много и лежат они преимущественно в военной плоскости. У Зеленского есть два с половиной месяца для того, чтобы предпринять новые наступательные действия. Военное обострение необходимо Зеленскому для срыва возможных переговоров или же для улучшения переговорных позиций.

Маловероятно, что ВСУ будут прикладывать какие-то усилия для обороны в Донбассе – исправить там ситуацию почти невозможно. Совсем другое дело – попытаться разменять территории за пределами границ 1991 года на территории внутри этих границ.

В конце октября Зеленский, комментируя курскую операцию ВСУ, заявил, что «если при окончании войны, при дипломатических шагах или сегодняшних военных тактических шагах на поле боя эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим». Сейчас, как сообщают западные СМИ, продолжается «накачка» группировки в Курской области, но возможно и проведение операций в других направлениях.

Об этом на Украине говорят даже астрологи (!). Вот, например, что заявляет популярный деятель Влад Росс: «Могут быть всякие неожиданности. Наши могут прорваться в Брянскую и Воронежскую область. Или, например, десант может высадиться в Севастополе. Сюрпризы от Зеленского точно будут. Крым неожиданно может вернуться в состав Украины».

Звезды тут, разумеется, ни при чем. Росс анализирует текущую ситуацию и, видимо, имеет какие-то инсайды с Банковой (возможно, его услугами пользуются люди из окружения Зеленского).

Заявление Андрея Ермака о возможности заключения соглашения о ненанесении ударов по энергетике вполне может быть связано с подготовкой такого наступления. Ведь подобная эскалация наверняка вызовет ответные меры российской стороны, одной из которых будет удар по трансформаторным подстанциям энергетического кольца, что приведет к аварийной остановке АЭС и прекращению импорта электроэнергии. Возможности ВСУ по нанесению неприемлемого ущерба российской энергетике ограничены.

Очевидно, Украина будет и дальше наносить удары по российскому тылу беспилотниками и при помощи диверсий, с целями не столько практическими, сколько медийными. Им ведь важно показать Трампу готовность наносить ущерб противнику и усилить переговорные позиции.

Все это заставляет полагать, что в зоне спецоперации предстоящие два с половиной месяца будут весьма напряженными. А после инаугурации Трампа не исключены тяжелые переговоры, на которых Россию будут убеждать временно заморозить конфликт.