Основные тактические единицы Вооруженных сил России

Игорь Мальцев
Против ИИ у людей оружия нет
Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.
Глеб Простаков
Почему Украина не готова к послевоенной реальности
Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.
Тимофей Бордачёв
Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты
Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.