Дмитриев назвал Мерца специалистом по разрушению экономики Германии
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц является специалистом по разрушению собственной страны и ее экономики.
Кирилл Дмитриев обвинил канцлера ФРГ Фридриха Мерца в поддержке политики, ведущей к разрушению экономики Германии, передает РИА «Новости».
По его словам, Мерц выступает против того, чтобы США смягчили санкции в отношении российской нефти ради поддержания глобальной энергетической стабильности.
Дмитриев подчеркнул, что Германия уже страдает от ошибочной энергетической политики, а действия Мерца только усугубляют ситуацию.
«Похоже, разрушение Германии и её экономики – его специализация», – написал Дмитриев в соцсети.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что рост цен на энергоносители не является поводом для ослабления санкций против России и уменьшения поддержки Украины.
Дмитриев обратился к канцлеру Германии с вопросом о перспективах энергообеспечения страны.