Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.0 комментариев
До Сочи докатилась волна от землетрясения в Турции
Жители Сочи ощутили двухбалльные толчки после землетрясения в Турции
Слабые колебания почвы ощутили ночью в разных районах Сочи – это отклик турецкого землетрясения магнитудой 5,3 с эпицентром в 350 километрах, сообщили в пресс-службе администрации курорта.
Эпицентр сейсмособытия располагался на расстоянии 350 километров от Черноморского побережья, сообщает РИА «Новости».
По информации городской администрации, местные жители могли ощутить отголоски стихии интенсивностью около двух баллов.
Европейские специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в центральном районе Турции. Очаг залегал на глубине шести километров северо-восточнее города Токат.
Сочинцы в социальных сетях писали о слабых колебаниях почвы в разных районах, включая поселок Красная Поляна. Власти прокомментировали сообщения горожан. «В некоторых публичных источниках сегодня сообщалось, что жители Сочи от Адлерского до Центрального районов испытали земные толчки», – рассказали агентству в пресс-службе.
Отечественные ученые уточнили, что событие произошло 13 марта 2026 года с силой в эпицентре шесть баллов. В самом районе Сочи никаких сейсмических происшествий не зарегистрировано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о сейсмособытии магнитудой 4,5 в акватории Черного моря. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал подземные толчки магнитудой 4,4 недалеко от курорта.
Ранее в Лазаревском районе города произошло землетрясение силой четыре балла.