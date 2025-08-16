  • Новость часаЭкстренная встреча послов ЕС началась после саммита на Аляске
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина еще не скоро придет в себя
    16 августа 2025, 09:30 Мнение

    Украина еще не скоро придет в себя

    Украинскую ментальную катастрофу нельзя считать проблемой одного лишь постсоветского пространства. Судя по тому, что мировым лидерам для обсуждения этой проблемы пришлось уединиться аж на Аляске, она должна быть осознана как глобальное бедствие и урок для всех народов.

    Игорь Караулов Игорь Караулов

    поэт, публицист

    Next time in Moscow. Встреча Путина и Трампа приближает мир на Украине
    Эксперт указал на изменившийся тон диалога между Россией и США
    Медведев сделал пять выводов из саммита на Аляске
    Американский эксперт оценил «язык тела» Путина и Трампа

    Итоги конфликта между Россией и Западом, в горячую фазу которого вовлечена Украина, вероятно, подводить еще рано, однако диапазон возможных решений уже определился. Его определили не Дональд Трамп и не кто-либо из действующих или успевших уйти в небытие европейских политиков. Его определили мужество российского солдата и здравомыслие российского руководства.

    Что это значит? Россия как минимум не отдаст освобождённые территории четырёх новых регионов, не говоря уже о Крыме, и постарается получить эти регионы в полном объеме.

    С другой стороны, наша страна не заинтересована в том, чтобы завышать территориальные требования, а тем более поглощать всю Украину. Во-первых, потому что цель СВО изначально не состояла в территориальных захватах – пусть даже западным политикам, рисующим Россию агрессором, этого не понять. Во-вторых, за три с половиной года мы осознали, насколько далеко зашел процесс переформатирования мозгов украинского населения.

    Дай нам Бог переварить, вернуть к нормальной ментальности жителей уже освобожденных земель. Принимать в ряды наших граждан еще миллионы людей, среди которых обнаружатся десятки тысяч уже готовых или потенциальных террористов, идейно мотивированных мошенников и просто русофобов, людей, заражённых ненавистью, являющихся благодатным материалом для вербовки иностранными спецслужбами, мы не можем себе позволить. Вся эта человеческая масса должна какое-то время повариться в своём бульоне.

    Поэтому, когда «всё кончится», какая-то Украина всё же останется. Но останется она у разбитого корыта. И дело не в 20% утраченных территорий. И даже не в том, что это далеко не худшие территории – плодородные почвы, морское побережье, залежи популярного нынче лития.

    Самая главная потеря Украины – это люди. Сотни тысяч людей, погибших ни за что, и миллионы граждан, которые уехали в Европу или ещё дальше и по своей воле возвращаться не желающих.

    У России чистая совесть. С самого начала СВО мы предлагали Украине мир. Весной 2022 года в Стамбуле Киев мог получить мир на гораздо более выгодных условиях, чем сегодня. Сотни тысяч людей были тогда ещё живы. Они могли бы жить и сегодня. Но Зеленский решил, что самое время попробовать отыграться, настоять на своём. В самом деле, разве жалко положить хотя бы миллион людей ради вступления в НАТО и ради возвращения Донбасса, а может быть – чем чёрт не шутит – даже и Крыма?

    Что ж, нечистый пошутил изрядно. Азартная игра живёт обещанием будущего выигрыша, но однажды надо подводить итог. Казино закрывается, ставки больше не принимаются, да и ставить особо нечего, и тогда мечты уступают место реальности.

    На войне каждая сторона несёт потери. Но в итоге потери одной стороны оправдываются победой, а потери другой – оказываются напрасными. А поскольку теперь уже понятно, что надежды на победу у Украины нет, что затягивать военные действия – значит с каждой неделей терять всё больше и больше земли, многомиллионный вопль «за что хлопцы полегли?» уже готов повиснуть над Незалежной.

    Что же пошло не так? В чём просчитались эти люди? Похоже, их подвела собственная пропаганда, которое отравилось общество.

    Во-первых, Россия, вопреки их ожиданиям, выстояла, сплотилась внутренне и не оказалась во внешней изоляции. А ведь можно было просто посмотреть на карту и понять, с кем они имеют дело. С огромной страной, у которой население в пять раз больше и есть собственная военная промышленность. Но нет, националистам очень хотелось вознестись в мечтах.

    Во-вторых, что ещё важнее для психологического состояния украинского общества, Украину подвёл Запад. Вера в Запад мотивировала тамошнюю публику ещё сильнее, чем ненависть к России. Ну правда, не может же проиграть страна, за которую вписался Запад. Тем более что натовские политики подначивали киевский режим изо всех сил. Всё дадим, и оружие, и обмундирование, и связь, и разведку, и много-много денег, только воюйте.

    Подразумевалось, что НАТО и воевать будет за Украину, когда свои хлопцы начнут заканчиваться. А вышло-то совсем иначе.

    Американцам оплачивать этот кровавый банкет надоело, европейцы тоже как-то косят глазами. «Коалиция желающих» очень не хочет стать «коалицией желающих на тот свет» и войска отказывается присылать даже после гипотетического перемирия. А Госдеп США выпускает отчёт о нарушениях прав человека в стране, которую всего три года назад считали форпостом ценностей свободного мира.

    Крушение веры в Запад – такой же мощный удар по коллективной психике украинцев, как и окончательное осознание бессмысленности принесённых жертв. К сожалению, первая реакция окажется привычной: ненависть. Прежде приучились ненавидеть Россию, Путина, москалей. Теперь ненависть, похоже, будет многовекторной. Достанется и Западу – за то, что обманули доверчивый народ, кинули на произвол судьбы, использовали как скот. А такая лучезарная была мечта – войти на равных в сообщество «цивилизованных наций».

    Разочарование, отчаяние, ненависть. Вот тот бульон, в котором будут вариться украинские мозги в ближайшем будущем. И не стоит возлагать большие надежды на смену власти. Можно поменять Зеленского хоть на Залужного, хоть на кого ещё, но общество-то останется прежним. Это общество инфантилов, готовых очароваться любой ложью и винящих в своих бедах кого угодно, только не себя.

    Судя по тем новостям, которые до нас доходят, в мозгах этих проистекают противоречивые процессы. Одни и те же люди отбивают своих родных, друзей, соседей у людоловов из ТЦК и требуют воевать до полной победы. Одни и те же люди оставляют непристойные злорадные комментарии под видео домов и заводов в России, горящих после ударов украинских беспилотников, и проклинают нас за удары по объектам в Киеве и других украинских городах. Одни и те же люди говорят в быту на русском языке и в то же время возмущаются – разумеется, тоже по-русски, – когда вокруг них звучат русские песни.

    Было бы, однако странно предполагать, что целый народ может находиться в этом состоянии бесконечно долго. Конечно, националисты будут уверять весь мир, что подобная каша в голове – это и есть то, что делает человека украинцем. Но всё же примирение с реальностью неизбежно. По сути, нормализация взгляда на мир была бы равносильна той денацификации, которую мы ожидаем от Украины.

    Мне кажется, украинскую ментальную катастрофу нельзя считать проблемой одного лишь восточнославянского или постсоветского пространства. Судя по тому, что мировым лидерам для обсуждения этой проблемы пришлось уединиться аж на Аляске, она должна быть осознана как глобальное бедствие и урок для всех народов. Нужно больше рассказывать миру о том, что произошло с Украиной, чтобы подобное не повторялось в других точках нашей планеты.

    Другие материалы автора

    Главное
    Рубио заявил о прогрессе после саммита России и США на Аляске
    El Pais: Ни к кому Трамп не проявлял столько почтительности, как к Путину
    ABC News: Путин переиграл очередного президента США
    FT: Саммит на Аляске показал смену курса США по Украине
    ВСУ потеряли до 70% штурмовиков при атаке Новоконстантиновки ради видео
    Профессор Рейн предупредил об испепеляющей города Британии «огненной волне»
    Екатерина Семенова из Магнитогорска стала «Миссис Россия – 2025» (фото)

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Перейти в раздел

    Россию на Аляске представит команда профессионалов

    В пятницу в 22:30 по московскому времени на Аляске начнутся исторические переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Российская делегация летит в США на фоне значительных военных успехов. Позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине разделяют страны Глобального Юга. Однако эксперты отмечают: ждать прорывов пока не стоит – речь идет лишь об отправной точке нормализации диалога. Подробности

    Перейти в раздел

    Дальнобойные ракеты Украины уничтожены на производственном этапе

    ФСБ и Минобороны России провели совместную операцию по уничтожению на Украине заводов по производству оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Дальность новой баллистической ракеты позволяла ВСУ наносить удары вглубь территории Белоруссии и России. Информацию о военных заводах и участии в проекте Германии российские оперативники собирали последние два года. Эксперты считают эту операцию вехой в процессе демилитаризации Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Общемировой кризис заставит воевать роботами

    Бушующий во всем мире демографический кризис – резкий спад рождаемости – стал оказывать влияние на вооруженные силы. Первой пострадавшей в этом смысле страной стала Южная Корея, которая столкнулась со значительным сокращением армии. Однако уже вскоре с той же проблемой столкнется множество других государств. Решить ее можно только одним путем. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Встреча на Аляске. Чего ждать?

      Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    • Революция в Сербии началась?

      В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации