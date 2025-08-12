  • Новость часаУкраинские войска подожгли траву вокруг ЗАЭС
    Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты

    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    12 августа 2025, 17:35 Мнение

    Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты

    Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв

    Программный директор клуба "Валдай"

    История международной политики знает мало случаев, когда проблемы всеобщего значения решались на встречах лидеров ведущих государств. Во-первых, потому что ситуации, требующие внимания на таком уровне, возникают достаточно редко. Сейчас положение дел именно таково: США после начала СВО провозгласили своей целью «стратегическое поражение» России, а Москва, в свою очередь, бросила вызов монополии Запада в мировых делах.

    Во-вторых, лидеры стран, от которых действительно многое зависит в этом мире – это люди очень занятые и не тратят свое время на решение проблем, которые могут быть урегулированы на более низком уровне. И наконец, весьма редко в истории получалось так, что обсуждение конкретного вопроса на самом высшем уровне могло оказать влияние на ход международной политики в целом.

    Не случайно после объявления о встрече глав России и США на Аляске многие наблюдатели начали искать аналогии в событиях чуть ли не 200-летней давности, когда на плоту посреди Немана встречались российский и французский императоры. Ни к чему хорошему та встреча, как мы знаем, не привела – и уже через пять лет Наполеон не нашел лучшего, чем напасть на Россию и привести себя к краху. Несколько позже, уже в Вене в 1815 году, состоялся конгресс, создавший основу европейского порядка на следующие 100 лет. Однако там только Россия была представлена первым лицом на сравнительно постоянной основе: царь Александр Первый считал для себя необходимым лично доносить взгляды на идеальное устройство Европы. Это ему удалось относительно слабо – представители европейских держав хотели говорить об интересах, а не о ценностях, что в свое время прекрасно описал в докторской диссертации Генри Киссинджер.

    Более ранняя история знает, конечно, примеры личных переговоров между первыми лицами могущественных государств. Однако такие беседы крайне редко приводили к серьезным изменениям в отношениях между их державами. Скорее наоборот, история знает массу случаев, когда встречи на самом высшем уровне не завершали серьезные противостояния, а наоборот, им предшествовали. Европейские монархи встречались и, не договорившись между собой, начинали войны. После которых улаживать дела отправлялись уже их официальные представители. Тем более что все понимали – очередной «вечный мир» представляет собой не более чем передышку между раундами борьбы.

    На этот раз, будем надеяться, роль встречи лидеров накануне противостояния сыграл саммит Россия – США в Швейцарии летом 2021 года. По отзывам, тогда встреча прошла именно в предвоенном духе – стороны пришли к выводу, что противоречия между ними на переговорах пока решить невозможно. Следствием стали накачка киевского режима разными вооружениями, подготовка санкций Запада против Москвы, ускоренные военно-технические приготовления России.

    Отметим, что самый известный «саммит» древнерусской истории – это встреча киевского князя Святослава и императора Византии Иоанна Цимисхия после заключения ими мирного договора в 971 году. Тогда вожди «говорили – и расстались друзьями», как пишет Николай Карамзин. Отметим, что такое завершение встречи не помешало византийцам «заказать» печенегам нападение на возвращающегося из похода русского князя.

    Азиатская история, в свою очередь, вообще не знает традиции встречи высших руководителей государств для решения важнейших политических вопросов. Сам по себе статус китайского или японского императоров не допускал возможности встречи на равных – таких с точки зрения их внутреннего права просто не могло существовать.

    В свою очередь, переговоры, создавшие основу современного «мирового порядка» и международного права – речь идет о подготовке Вестфальского мира в Европе в 1648 году – вообще велись несколькими сотнями чиновников, представлявших все соперничающие стороны. Тогда все участники конфликта были истощены 30-летней войной настолько, что хотели хоть какого-нибудь мира, сопротивляться наступлению которого у них уже просто не было человеческих и финансовых ресурсов. Это, на самом деле, и позволило собравшимся чиновникам создать самый обширный в истории свод правил отношений между государствами.

    Так что если исходить из исторического опыта, то саммиты на высшем уровне – явление крайне редкое. А еще более редко, если когда-либо они приводили к фундаментальным изменениям. Практика встреч такого формата – когда напрямую разговаривают два неоспоримых военно-политических лидера в масштабах всей международной системы – становится распространенной только в годы холодной войны второй половины XX века. Что не удивительно: именно в ту эпоху возникает феномен, когда главы всего двух государств принимают решения, от которых зависит судьба всего человечества. Просто потому, что никогда ранее это невозможно было представить в теории или на практике.

    Даже если мы представим себе гипотетическую встречу императоров Рима и Китайской державы где-нибудь в III–IV в веках нашей эры, то самое душевное между ними согласие или яростный скандал не привели бы к изменениям в жизни остального мира. Несмотря на все свое могущество, эти величайшие империи древности не обладали способностью взять и уничтожить весь мир, столкнувшись между собой в смертельной схватке. А Россия, как ранее СССР, и США на это вполне способны. И последние три года часто балансировали на грани того, чтобы отправиться в путь, возвращения из которого уже не будет. Именно в этом причина важности того, что может произойти на Аляске, даже если сама по себе встреча не принесет немедленного дипломатического прорыва.

    Феномен саммитов самых сильных держав мира на высшем уровне – это прямое порождение ядерной эпохи, нравится нам это или нет. И такие мероприятия было бы наивно рассматривать как обычные встречи глав государств, пусть даже и весьма влиятельных. Ценность прямых переговоров между Россией и США определяется значением отношений между двумя странами для всего человечества. И такие переговоры сами по себе являются лучшим индикатором того, насколько близко или далеко мы находимся от всегда вероятного ядерного апокалипсиса.

    При этом США выступают на саммите в качестве руководителя коллектива стран Запада, полностью определяющего судьбу каждого его участника, будь это даже Великобритания с Францией, располагающие своими собственными арсеналами ядерных вооружений.

    Россия, в свою очередь, действует не только в личном качестве: на нее устремлены взоры того, что мы называем мировым большинством. Это – вся совокупность из десятков стран мира, недовольных всевластием Запада, но не способных его преодолеть своими силами. И не нужно думать, что ужимки и прыжки США в деле миротворчества во всех без исключения региональных конфликтах могут тут что-то скорректировать: все вокруг прекрасно понимают, что несправедливая природа американского господства остается такой же, как и была.

    Означает ли это, что саммит на Аляске может заложить основу нового международного порядка? Скорее всего, нет.

    Во-первых, потому что само такое явление, как международный порядок, уходит в прошлое. Для любого «порядка» нужна сила, которая его будет поддерживать, принуждая остальных к соблюдению правил. Такой силы на мировой арене сейчас нет и, судя по всему, не ожидается. Это значит, что мир будущего окажется намного более гибким. К огорчению тех, кто ищет простые решения и ожидает только светлого будущего.

    Во-вторых, потому что даже если нечто похожее на новое равновесие сил и возникнет, то оно не сможет стать результатом одной встречи. И сравнение с переговорами на высшем уровне лидеров СССР, США и Великобритании во время Второй мировой войны здесь, к сожалению, не очень уместно. Просто потому, что тогда им предшествовала самая кровопролитная битва в истории человечества.

    Сейчас, к счастью, ситуация таковой не является. Поэтому все более вероятная встреча России и США на высшем уровне – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. Но она имеет фундаментальный смысл для всех нас потому, что продолжается мировая политика, где только два государства пока обладают колоссальными запасами столь страшного оружия.

    Да и есть ли у лидеров России и США более важные дела, чем прямой разговор друг с другом – тем, кто единственный также является непобедимым?

    Конец нефтяной эры признан ошибочным

    Мировые гиганты BP, Chevron, ExxonMobil, Shell и TotalEnergies расписались в ошибке выбранной стратегии. Огромные вложения в возобновляемую энергетику в ущерб традиционной привели к обратному эффекту – не росту прибылей, а их падению. Рано списали нефть со счетов. Но теперь они готовы все исправить. Что случилось? Подробности

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    К чему ведет прорыв российских войск к Доброполью

    Стремительные изменения на ряде участков фронта наблюдаются в последние дни в зоне спецоперации. В частности, речь идет о прорыве российских войск к городу Доброполье, что не только усиливает окружение Красноармейска, но и создает новое наступательное направление. Как удалось достичь этого результата и какое значение имеет происходящее для хода всей СВО? Подробности

    Вашингтонских бомжей изгонят советскими методами

    Помимо борьбы за мир во всем мире, президент США Дональд Трамп решил всерьез взяться за вашингтонских бездомных. Кроме того, решено одним махом побороть преступность в столице США, потому что, по словам помощника Трампа, в Вашингтоне «опаснее находиться, чем в Багдаде». Борьба же с бездомными в исполнении Трампа пока что сильно напоминает методы, которые в свое время использовал СССР. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

