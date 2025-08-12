Tекст: Дмитрий Зубарев

Планируемая встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может стать последним шансом для Украины сохранить свою государственность, заявил бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и экс-инспектор ООН по Ираку Скотт Риттер в интервью ТАСС. По его мнению, вопрос стоит не о шансах президента Владимира Зеленского, а о будущем Украины как современного национального государства.

Риттер подчеркнул: «Я думаю, что пора перестать говорить о последнем шансе Зеленского и начать говорить о последнем шансе Украины. Выживет ли Украина как современное национальное государство? Какова судьба Украины?»

Эксперт отметил, что Зеленский не стремится к миру, а надежд на победу Киева нет. По его словам, если конфликт продолжится, Украина может лишиться еще большего числа территорий. Он добавил, что в случае затягивания войны нельзя предсказать будущее страны, но вполне вероятно, что Украина в нынешнем виде перестанет существовать.

Скотт Риттер приехал в Москву для участия в медиафоруме «Битва за правду».

Как писала газета ВЗГЛЯД, шеф Пентагона допустил свое присутствие на встрече Путина и Трампа на Аляске. Трамп не подтвердил участие Зеленского в предстоящей встрече на Аляске. Трамп заявил, что встреча с Путиным на Аляске будет предварительной.