    Индия приблизилась к статусу сверхдержавы
    В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами
    В Госдуме предложили разрешить получать водительские права с 16 лет
    Актера Щербакова госпитализировали после падения
    Трамп напомнил журналистам о победе России над Наполеоном и Гитлером
    ВС России нанесли удар по району сосредоточения ВСУ в Сумской области
    На Украине подтвердили прорыв российских войск на 11 км под Добропольем
    Эксперты раскрыли новые схемы автомобильных мошенников в России
    В ФРГ анонсировали онлайн-встречу по Украине перед саммитом РФ и США
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Обмен суверенитета на мнимую мечту приводит к разрухе

    Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война, тотальная коррупция, а также разрыв с союзниками.

    12 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    2 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Конституция Украины и реальность противоречат друг другу

    Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.

    7 комментариев
    12 августа 2025, 07:22 • Новости дня

    Риттер назвал встречу Путина и Трампа шансом Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-аналитик разведки США Скотт Риттер считает планируемую встречу Путина и Трампа определяющей для будущего Украины как государства.

    Планируемая встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может стать последним шансом для Украины сохранить свою государственность, заявил бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и экс-инспектор ООН по Ираку Скотт Риттер в интервью ТАСС. По его мнению, вопрос стоит не о шансах президента Владимира Зеленского, а о будущем Украины как современного национального государства.

    Риттер подчеркнул: «Я думаю, что пора перестать говорить о последнем шансе Зеленского и начать говорить о последнем шансе Украины. Выживет ли Украина как современное национальное государство? Какова судьба Украины?»

    Эксперт отметил, что Зеленский не стремится к миру, а надежд на победу Киева нет. По его словам, если конфликт продолжится, Украина может лишиться еще большего числа территорий. Он добавил, что в случае затягивания войны нельзя предсказать будущее страны, но вполне вероятно, что Украина в нынешнем виде перестанет существовать.

    Скотт Риттер приехал в Москву для участия в медиафоруме «Битва за правду».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шеф Пентагона допустил свое присутствие на встрече Путина и Трампа на Аляске. Трамп не подтвердил участие Зеленского в предстоящей встрече на Аляске. Трамп заявил, что встреча с Путиным на Аляске будет предварительной.

    11 августа 2025, 11:59 • Новости дня
    Москва заявила о достигнутом отрезвляющем эффекте для Запада

    Рябков: Выход из моратория на РСМД имел отрезвляющий эффект для Запада

    Москва заявила о достигнутом отрезвляющем эффекте для Запада
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Решение России прекратить соблюдать мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) вызвало заметную реакцию на Западе, оказав на иностранных партнеров отрезвляющее влияние, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков в интервью телеканалу «Россия-1» отметил, что сигнал о выходе России из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности был воспринят Западом и оказал на него отрезвляющее воздействие, передает РИА «Новости».

    Он сообщил, что у российской стороны имеются достоверные источники, подтверждающие достижение желаемого результата и наличие необходимого эффекта.

    Рябков заявил, что Россия будет действовать на упреждение в сфере РСМД для гарантии своей безопасности. По его словам, Россия никогда не смирится с методами давления, шантажа и диктата, применяемыми оппонентами. Он отметил, что действия в военной сфере, включая вопросы ракет средней и меньшей дальности, продиктованы исключительно заботой о надежной защите страны.

    Дипломат подчеркнул, что Россия не идет на эскалацию первой, но готова предвосхищать шаги потенциальных противников, когда это необходимо для обеспечения безопасности. Рябков добавил, что если ответные меры приводят к нарастанию напряженности, это рассматривается как вынужденная реакция на политику Запада.

    Ранее МИД России объявил об отказе от моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

    Рябков заявил, что сохраняется риск глобального ядерного конфликта.

    Также Рябков заявил, что мораторий касается только развертывания ракет, при этом их разработка и создание в России не прекращались.

    11 августа 2025, 19:54 • Новости дня
    Трамп напомнил журналистам о победе России над Наполеоном и Гитлером
    Трамп напомнил журналистам о победе России над Наполеоном и Гитлером
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме напомнил о победах России над Наполеоном и Гитлером.

    Трамп рассказал, что беседовал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном еще в период президентства Джо Байдена. По словам Трампа, Орбан высказал мнение, что поражение России в конфликте на Украине невозможно, поскольку Россия не сдается и традиционно выходит победителем из войн, передает ТАСС.

    Трамп передал слова Орбана о том, что Россия «отстояла свою страну и свою жизнь, ведя войны». На вопрос Трампа о возможности победы Украины Орбан, по его словам, ответил с удивлением, подчеркнув размеры России и ее историческую стойкость.

    «Мой друг сказал, что Россия крепкая, потому что продолжает биться. Они [русские] победили Гитлера, мы его тоже победили, они еще победили Наполеона», - сказал Трамп.

    В завершение своего рассказа Трамп процитировал Орбана: «Китай побеждает в торговле, а Россия – в войне». Разговор, по словам экс-президента США, прошел с человеком, «который находится в регионе и знает обе страны очень хорошо».

    Ранее Трамп, выступая перед журналистами, поделился своими ожиданиями от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    11 августа 2025, 18:52 • Новости дня
    Трамп заявил, что встреча на Аляске с Путиным будет предварительной

    Трамп заявил о намерении убедить Путина завершить конфликт на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами, поделился своими ожиданиями от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам Трампа, встреча, которая может пройти на Аляске, будет носить предварительный характер, передает ТАСС.

    Президент США отметил, что рассчитывает на конструктивный диалог, и заявил, что будет «убеждать Путина прекратить конфликт на Украине». Кроме того, Трамп сообщил, что после переговоров намерен информировать украинского лидера Владимира Зеленского и европейских лидеров о достигнутых договоренностях.

    Он также допустил возможность выхода из дипломатических переговоров по украинскому вопросу, если не удастся достичь прогресса.

    Ранее издание Financial Times писало, что Путин и Трамп намерены обсудить на Аляске судьбу Украины без участия Владимира Зеленского.

    Телеканал CNN сообщал, что Трамп оказал давление на свою команду с требованием как можно скорее организовать встречу с Путиным.

    11 августа 2025, 18:12 • Новости дня
    Трамп оговорился о своем визите в Россию
    Трамп оговорился о своем визите в Россию
    @ Mattie Neretin/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил о намерении отправиться в Россию в пятницу и провести встречу с президентом Владимиром Путиным. Судя по всему, президент США оговорился, так как переговоры лидеров России и США запланированы на территории Соединенных Штатов – они пройдут на Аляске.

    Об этом Трамп сообщил на пресс-конференции, посвященной мерам по обеспечению безопасности в Вашингтоне, передает РИА «Новости». «Я увижусь с Путиным. В пятницу еду в Россию. Мне не нравится быть здесь (в Вашингтоне) и говорить о том, как здесь небезопасно, грязно и отвратительно. Эта некогда прекрасная столица была исписана граффити на стенах», – заявил он. 

    Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске.

    На Аляске перед встречей Путина и Трампа начали продавать матрешки.

    11 августа 2025, 10:02 • Новости дня
    Глава РФПИ предсказал мир после переговоров на Аляске

    Глава РФПИ Дмитриев предсказал мир после переговоров на Аляске

    Глава РФПИ предсказал мир после переговоров на Аляске
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Специальный представитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил уверенность, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске станет шагом к миру и глобальной безопасности.

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может способствовать установлению мира, передает «Газета.Ru». Такое мнение высказал спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Дмитриев отметил, что «подстрекатели войны» не смогут улыбаться 15 августа. По его словам, ожидаемый диалог между Путиным и Трампом должен принести «надежду, мир и глобальную безопасность».

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о намерении Соединенных Штатов прекратить финансирование конфликта на Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил проведение переговоров между российским и американским лидерами на Аляске.

    Основной темой саммита станет долгосрочное урегулирование украинского конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа пытается вмешаться в диалог между Россией и США по вопросу Украины.

    12 августа 2025, 00:10 • Новости дня
    Бразилия и Россия заключили меморандум перед угрозой санкций США

    Бразилия подписала меморандум с Россией об укреплении финансового сотрудничества

    Tекст: Денис Тельманов

    Финансово-экономическое взаимодействие между Россией и Бразилией будет координироваться на фоне возможного введения ограничений со стороны США.

    Бразилия заключила с Россией меморандум об укреплении финансово-экономического сотрудничества после угрозы вторичных санкций или пошлин со стороны США, передает ТАСС. Документ предполагает установление регулярного двустороннего экономического и финансового диалога между странами.

    Как отмечается в официальном вестнике Бразилии, меморандум о взаимопонимании ориентирован на координацию аспектов взаимодействия в сфере финансов и экономики. Таким образом, стороны намерены создать постоянную платформу для обсуждения и решения экономических вопросов.

    Ранее власти США предупреждали партнеров России, включая Бразилию, о возможном применении вторичных санкций и дополнительных таможенных пошлин в случае продолжения торговых отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Бразилии готовятся к возможным ограничениям со стороны США из-за закупок российского дизельного топлива и удобрений. Президент Бразилии Лула да Силва собирается провести переговоры с лидерами Индии и Китая по координации ответа БРИКС на новые торговые пошлины США.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о содержательной беседе с президентом России Владимиром Путиным о развитии двусторонних отношений. Американская администрация приняла решение о продлении отсрочки по пошлинам против Китая еще на три месяца.

    11 августа 2025, 11:03 • Новости дня
    FT: Путин и Трамп согласовали встречу по Украине без участия Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп намерены обсудить на Аляске судьбу Украины без участия Владимира Зеленского, сообщает Financial Times.

    На саммите в Аляске Путин и Трамп намерены обсудить судьбу Украины без участия Владимира Зеленского. Это вызывает опасения, поскольку подобная ситуация уже происходила во время Мюнхенского соглашения 1938 года, когда Чехословакия не присутствовала на переговорах о разделе ее территории, сообщает Financial Times.

    В материале подчеркивается, что заявления Дональда Трампа о «территориальных обменах» настораживают Киев и европейских партнеров. По мнению ряда экспертов, худший сценарий – если Трамп и Путин заключат соглашение, согласно которому Украина утратит значительные территории. Как отмечает Александр Габуев из Carnegie Russia Eurasia Center, такой вариант лишит Украину возможности обороны и приведет к внутреннему кризису.

    В украинском руководстве и среди европейских стран надеются на более позитивный исход переговоров – соглашение о прекращении огня с возможностью введения вторичных санкций против России, если боевые действия возобновятся. Обсуждение территорий, по их мнению, должно вестись только после установления перемирия.

    В статье отмечается, что продолжение боевых действий в нынешних условиях может быть выгоднее России, поскольку Украина сталкивается с нарастающими проблемами на фронте.

    Авторы материала делают вывод, что для будущего Украины важнее сохранить независимость и демократию, даже если придется признать де-факто утрату части территорий.

    Ранее Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что судьбу урегулирования конфликта на Украине могут решить без участия Киева на предстоящем саммите России и США на Аляске.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что киевский режим должен в ходе переговоров признать фактический контроль Россией над рядом территорий.

    Зеленский подчеркнул, что киевский режим не станет обсуждать вопросы территориальных уступок, ссылаясь на конституцию Украины.

    Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.

    11 августа 2025, 19:15 • Новости дня
    Трамп не подтвердил присутствие Зеленского на встрече на Аляске

    Трамп пообещал проинформировать Европу и Зеленского по итогам встречи с Путиным

    Трамп не подтвердил присутствие Зеленского на встрече на Аляске
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп сообщил о планах проинформировать Владимира Зеленского и лидеров европейских стран о результатах своей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Во время пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил: «После встречи незамедлительно, может быть, после того как покину комнату, я позвоню европейским лидерам. Я буду говорить с Зеленским», передает ТАСС.

    Трампу был также задан уточняющий вопрос о том, приглашен ли Зеленский на встречу 15 августа. «Он не является частью этого», – заявил президент США.

    Ранее Трамп, выступая перед журналистами, поделился своими ожиданиями от встречи с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, президент США объявил о намерении отправиться в Россию в пятницу и провести встречу с Путиным. Судя по всему, президент США оговорился, так как переговоры лидеров России и США запланированы на территории Соединенных Штатов – они пройдут на Аляске.

    В понедельник член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков заявил, что западная политика изоляции России обернулась изоляцией Европы и Украины от российско-американских переговоров.

    11 августа 2025, 14:03 • Новости дня
    CNN: Трамп требовал ускорить встречу с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп оказал давление на свою команду с требованием как можно скорее организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщил телеканал CNN.

    По информации CNN, речь шла о проведении саммита уже на текущей неделе, хотя обычно подобные мероприятия требуют недель или даже месяцев подготовки, передает РИА «Новости».

    «Трамп оказывал давление на свою команду, чтобы она организовала встречу на этой неделе с необычайной скоростью. Обычно планирование стратегически важных саммитов, особенно с такими соперниками, как Россия, занимает недели или даже месяцы», – говорится в публикации.

    Также, согласно данным телеканала, президент США в частных разговорах с советниками подчеркнул, что любые попытки завершить конфликт на Украине, даже неудачные, оправданы и заслуживают усилий.

    Ранее издание Financial Times писало, что президент России Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп намерены обсудить на Аляске судьбу Украины без участия Владимира Зеленского.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что не считает продуктивными контакты Путина и Зеленского до саммита Россия – США.

    Зеленский выразил обеспокоенность тем, что судьбу урегулирования конфликта на Украине могут решить без участия Киева на предстоящем российско-американском саммите на Аляске.

    11 августа 2025, 14:53 • Новости дня
    Пушков заявил об изоляции ЕС и Киева от переговоров России и США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Западная политика изоляции России обернулась изоляцией Европы и Украины от российско-американских переговоров, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

    Он в своем Telegram-канале отметил, что эта оценка характерна для многих мировых СМИ, ссылаясь на публикацию в одной из ведущих турецких газет.

    Пушков подчеркнул: «Наш вывод: западная политика «изоляции» России вылилась в изоляцию Европы и Украины от российско-американских переговоров». Сенатор также опубликовал ссылку на Telegram-канал американского консервативного политического обозревателя, журналиста и телеведущего Такера Карлсона, где приведена цитата из публикации Milliyet: «Путин подойдет к встрече с Трампом на Аляске как победитель. Российский президент уже добился желаемого результата – сидеть за столом переговоров на равных».

    Ранее американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл заявил, что объективные публикации о России и конфликте на Украине в американских СМИ способствовали бы улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой. По его мнению, сегодня практически никто из журналистов в США не готов говорить правду о ситуации в России.

    В понедельник телеканал CNN сообщил, что американский лидер Дональд Трамп оказал давление на свою команду с требованием как можно скорее организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее издание Financial Times писало, что Путин и Трамп намерены обсудить на Аляске судьбу Украины без участия Владимира Зеленского.

    11 августа 2025, 08:12 • Новости дня
    Отец Маска объяснил антироссийскую позицию СМИ Запада конкуренцией

    Бизнесмен Эррол Маск объяснил антироссийскую позицию СМИ Запада конкуренцией

    Tекст: Вера Басилая

    Западные СМИ стремятся создавать трудности для России из-за того, что она представляет собой серьезного конкурента на мировой арене, заявил отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск.

    Западные СМИ намеренно создают трудности для России, поскольку видят в ней серьезного конкурента на мировой арене, сообщил отец Илона Маска Эррол Маск, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что медиа на Западе формируют информационную повестку в своих интересах, а Россия, являясь сильным соперником, становится для них объектом давления.

    В ходе выступления на московском форуме в июне Эррол Маск отметил, что считает Россию одной из лучших стран. Кроме того, он выразил восхищение президентом России Владимиром Путиным, назвав его впечатляющим человеком.

    Ранее бизнесмен Эррол Маск предположил, что запрет российских СМИ в Европе связан со страхом, но указал на наличие альтернативных взглядов в некоторых странах.

    Маск заявил, что западные страны намеренно пугают своих граждан Россией, чтобы держать их «в узде».

    Он также отметил, что западные медиа формируют крайне негативный образ России, представляя ее как опасную страну, где приезжим якобы угрожает смертельная опасность.

    11 августа 2025, 23:02 • Новости дня
    США решили перекрыть небо над Анкориджем из-за встречи Путина и Трампа

    Власти США решили перекрыть небо над Анкориджем из-за встречи Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушное пространство над Анкориджем будет полностью закрыто на один день в радиусе почти 50 км из-за встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, следует из опубликованного уведомления Федерального управления гражданской авиации (FAA) США.

    Авиавласти США перекроют воздушное пространство над Анкориджем на Аляске 15 августа, когда в этом штате пройдет встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». Об этом говорится в официальном сообщении Федерального управления гражданской авиации (FAA) страны.

    Согласно опубликованному уведомлению FAA, запрет на полеты будет действовать в радиусе 48,3 километра от города и на высоте до 5,5 тыс. метров. Ограничения вводятся на один день – в пятницу, 15 августа, когда ожидается приезд лидеров двух стран.

    Дональд Трамп оказал давление на свою команду с требованием как можно скорее организовать встречу с Владимиром Путиным.

    Между тем, в Анкоридже на Аляске перед саммитом Путина и Трампа вырос спрос на матрешки.

    Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал грядущий саммит лидеров России и США.

    Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.

    11 августа 2025, 12:36 • Новости дня
    На Аляске перед встречей Путина и Трампа начали продавать матрешки

    На Аляске в Анкоридже перед саммитом Путина и Трампа вырос спрос на матрешки

    Tекст: Вера Басилая

    В сувенирных магазинах Анкориджа в преддверии встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа заметно увеличились продажи российских матрешек, произведенных в Петропавловске-Камчатском.

    В Анкоридже, крупнейшем городе Аляски, в преддверии встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа вырос спрос на матрешки, передает РИА «Новости».

    Продавец одной из сувенирных лавок рассказал, что ежедневно продается по 20–30 таких деревянных игрушек, которые были изготовлены в Петропавловске-Камчатском. Он отметил, что с удовольствием съездил бы в Россию, но не успел получить визу, а затем отношения между странами ухудшились.

    Среди покупателей особенно выделяются местные жители с русскими корнями. Алексей, живущий на Аляске уже в седьмом поколении, рассказал, что русское сообщество в регионе с нетерпением ожидает визита российского президента. По словам Алексея, его прадедушка и прабабушка до сих пор говорят по-русски, а во дворе их дома висят два флага – российский и американский.

    Продавец также обратил внимание, что большинство других сувениров в магазине произведены в Китае, тогда как русские матрешки выделяются своим происхождением. Отец Алексея, несмотря на слабое знание русского языка, следит за новостями и ждет предстоящего саммита.

    Ранее в Кремле подтвердили место встречи Путина и Трампа по вопросам Украины на Аляске.

    Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал грядущий саммит лидеров России и США.

    Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.

    11 августа 2025, 14:26 • Новости дня
    В США заявили о нежелании американских СМИ писать правду о России

    Радиоведущий из США Джилл: Американские СМИ не хотят говорить правду о России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл заявил, что объективные публикации о России и конфликте на Украине в американских СМИ способствовали бы улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой.

    По его мнению, сегодня практически никто из журналистов в США не готов говорить правду о ситуации в России, передает ТАСС.

    Джилл подчеркнул, что американские СМИ настолько сильно искажают информацию, что не только простые граждане, но даже члены Конгресса и администрация президента Дональда Трампа не видят реальной картины происходящего. Он отметил, что те же редакции, которые охотно отправляют репортеров в Газу, не спешат освещать события в Москве или на востоке Украины объективно.

    По словам Джилла, если бы американские политики рисковали жизнями своих семей, их готовность финансировать конфликт на Украине быстро бы сошла на нет. Он добавил, что тогда позиция властей США скорее совпала бы с мнением самих украинцев – согласно последнему опросу Gallup, 69% жителей Украины выступают за скорейшее завершение боевых действий через переговоры.

    Эксперт подчеркнул, что сейчас американские политики лишь наращивают свои доходы за счет оборонных контрактов, не испытывая личных потерь. Джилл считает, что только объективное освещение ситуации в России и на Украине могло бы стать важным шагом к нормализации отношений между двумя странами. Однако, по его словам, в американской медиаиндустрии лишь немногие готовы отходить от общепринятых нарративов и публиковать честные репортажи.

    В понедельник телеканал CNN сообщил, что американский лидер Дональд Трамп оказал давление на свою команду с требованием как можно скорее организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее издание Financial Times писало, что Путин и Трамп намерены обсудить на Аляске судьбу Украины без участия Владимира Зеленского. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что не считает продуктивными контакты Путина и Зеленского до саммита Россия – США.

    12 августа 2025, 02:15 • Новости дня
    Эксперт связал выбор Аляски с интересом Трампа к Арктике

    Эксперт Фадеев назвал Арктику ключевой темой встречи Путина и Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Проведение переговоров между Путиным и Трампом на Аляске отражает стратегические интересы США к освоению Арктики и использованию российского опыта в регионе.

    Выбор Аляски для саммита президентов России и США демонстрирует интерес Дональда Трампа к освоению арктических территорий, заявил профессор Алексей Фадеев из Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета, передает ТАСС.

    По его мнению, этот выбор может быть связан с планами США по приобретению Гренландии, идеей присоединения Канады и интересом к российскому опыту в логистике и инфраструктуре Арктики.

    Эксперт подчеркнул, что Арктика остается перспективной экономической зоной для международного сотрудничества, в том числе по освоению углеводородов и развитию логистических проектов.

    Он напомнил, что Россия и США уже имели опыт успешного взаимодействия в регионе – соглашения между «Роснефтью», ExxonMobil и General Electric в 2012 году привели к открытию месторождения «Победа» в Карском море, однако после 2014 года совместная работа была заморожена из-за политических разногласий.

    Фадеев также отметил, что у стран есть потенциал для совместного развития Северного морского пути, возвращения к идее Северного воздушного моста и сотрудничества в области биоресурсов, аквакультур и экологии.

    «Россия всегда была открыта для сотрудничества с международными партнерами. И Арктика – именно та территория, где сотрудничество может быть максимально эффективным», – подчеркнул эксперт. Он добавил, что обе державы несут особую ответственность за охрану арктической экосистемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, воздушное пространство над Анкориджем будет закрыто в радиусе почти 50 км из-за встречи президентов России и США. Дональд Трамп сообщил о намерении проинформировать Владимира Зеленского и европейских лидеров о результатах переговоров с Владимиром Путиным. Президент США отметил, что встреча с российским лидером на Аляске будет предварительной.

    Бразилия и Россия заключили меморандум перед угрозой санкций США
    Российские войска «взяли в клещи» ВСУ в районе Димитрова в ДНР
    Трамп выразил недовольство позицией Зеленского по вопросу уступки территорий
    Онуфриенко объяснил системные удары ВС России по Шостке
    В Ростовской области ввели штрафы за съемку атак беспилотников
    Религиовед: Запрещенная книга ДУМ РФ романтизирует террористов Кавказа
    Писатель Евгений Чижов умер в возрасте 58 лет

    Кто станет главным бенефициаром от встречи России и США

    Одного слова о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа оказалось достаточно, чтобы сильно обрадовать рынки. Активы растут в цене с обеих сторон – и российской, и украинской. Мирный исход является на рынках настолько долгожданным, что реакция идет моментально. Что ждет российскую экономику и бизнес, если переговоры пройдут в позитивном ключе? Подробности

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    «Не проверяйте рабочую почту в выходные»

    «Социальные сети формируют искаженное представление об успехе». Врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал газете ВЗГЛЯД, почему молодое поколение россиян все чаще сталкивается с так называемым выгоранием и проблемами на работе – и как этому можно помочь. Подробности

    Как США мешают России и Китаю в Закавказье

    Закавказье стало ареной грандиозного противостояния между сильнейшими мировыми державами, и цена вопроса – транспортная связность всего евразийского континента. По крайней мере, именно так выглядит заключенная в США Арменией и Азербайджаном сделка по созданию так называемого Зангезурского коридора. Каковы в данном случае интересы Вашингтона, Москвы и Пекина? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

