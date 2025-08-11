Трамп заявил, что встреча на Аляске с Путиным будет предварительной

Трамп заявил о намерении убедить Путина завершить конфликт на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Трампа, встреча, которая может пройти на Аляске, будет носить предварительный характер, передает ТАСС.

Президент США отметил, что рассчитывает на конструктивный диалог и заявил, что будет «убеждать Путина прекратить конфликт на Украине». Кроме того, Трамп сообщил, что после переговоров намерен информировать украинского лидера Владимира Зеленского и европейских лидеров о достигнутых договоренностях.

Он также допустил возможность выхода из дипломатических переговоров по украинскому вопросу, если не удастся достичь прогресса.

Ранее издание Financial Times писало, что Путин и Трамп намерены обсудить на Аляске судьбу Украины без участия Владимира Зеленского.

Телеканал CNN сообщал, что Трамп оказал давление на свою команду с требованием как можно скорее организовать встречу с Путиным.